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'భర్త ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి భార్య కుక్కలా వెంట వెళ్లాలా?' - మదురై బెంచ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

సిమ్ కార్డు ప్రకటనలో కుక్కలా భర్త వెళ్లిన ప్రతి చోటికీ భార్య వెళ్లాలని ఆశించలేమని వ్యాఖ్యానించిన మద్రాస్ హైకోర్ట్ మదురై బెంచ్- 16 ఏళ్లుగా విడిగా ఉంటున్న దంపతులకు విడాకులు మంజూరు చేసిన న్యాయస్థానం

Madurai High Court Divorce
మదురై హైకోర్టు (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 10:43 PM IST

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Madurai High Court Divorce Case : భర్త ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి భార్య కూడా తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సిందేనా? దీనిపై మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. భర్త ఉద్యోగం కోసం మరో ప్రాంతానికి వెళ్లినప్పుడు భార్య కూడా అతనిని అనుసరించకపోవడాన్ని మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకొని ఆమెపై తప్పును మోపలేమని స్పష్టం చేసింది. భార్యను ఎక్కడికైనా భర్త వెంట వెళ్లేలా సిమ్ కార్డు ప్రకటనలోని కుక్కలా చూడలేమంటూ వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసులో దంపతులకు 1992 సెప్టెంబరు 10న శివగంగలో హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం వివాహం జరిగింది. వారికి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. భర్త ఉద్యోగం కోసం ముంబయి వెళ్లగా, భార్య మాత్రం శివగంగలోనే ఉండిపోయింది. దీంతో కొంత కాలానికి ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరిగి, పూర్తిగా విడివిడిగా జీవించే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఈ నేపథ్యంలో భర్త 2014లో శివగంగ ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తన భార్య మరో వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తోందని ఆరోపించారు. అయితే ఆ పిటిషన్‌ను ఫ్యామిలీ కోర్టు తిరస్కరించింది. భర్త ఉద్యోగం కోసం ముంబయి వెళ్లినప్పుడు భార్యను తనతో తీసుకెళ్లలేదని, అందువల్ల వైవాహిక ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించాడని ఫ్యామిలీ కోర్టు అభిప్రాయపడింది. భార్యను కూడా వెంట తీసుకెళ్లి ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడేది కాదని కూడా కోర్టు పేర్కొంది. అందుకే భార్య వివాహేతర సంబంధానికి భర్త కూడా కొంత వరకు బాధ్యుడేనని భావించింది. దీంతో హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 23 (1)(a) కింద సొంత తప్పు కారణంగా విడాకులు కోరలేరని స్పష్టం చేసింది.

భర్త ఎక్కడికి వెళ్తే భార్య అక్కడికి వెళ్లాలని ఆశించలేం!
ఫ్యామిలీ కోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ భర్త మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. పిటిషన్‌ను విచారించిన మదురై బెంచ్ న్యాయమూర్తులు ఫ్యామిలీ కోర్టు అభిప్రాయంతో విభేదించారు. ప్రతి సందర్భంలో భర్త ఎక్కడికి వెళ్తే భార్య కూడా అక్కడికి వెళ్లడం ఆచరణాత్మకంగా సాధ్యం కాదని మదురై ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఉదాహరణకు భర్త సైన్యంలో పనిచేస్తే అక్కడ సైనిక శిబిరంలో కుటుంబ జీవితం కొనసాగించడం ప్రతిసారీ సాధ్యం కాకపోవచ్చని తెలిపింది. అదే విధంగా భార్యకు కూడా ఉద్యోగం లేదా ఇతర వ్యక్తిగత బాధ్యతలు ఉండొచ్చని వివరించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే భార్యను- భర్త ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి సిమ్ కార్డు ప్రకటనలో కనిపించే కుక్కలా వెంట వెళ్లాలని ఆశించడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించింది. ఫ్యామిలీ కోర్టు తీర్పును కొందరు విప్లవాత్మక ఆలోచన కింద ప్రశంసించవచ్చని, తాము మాత్రం ఆ విధానాన్ని అంగీకరించలేమని మదురై బెంచ్ స్పష్టం చేసింది.

అయితే తన భార్య మరో వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందన్న భర్త ఆరోపణను కూడా మదురై బెంచ్ పూర్తిగా అంగీకరించలేదు. ఆ ఆరోపణ ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని భర్త కేసులో ప్రతివాదిగా ఎందుకు చేర్చలేదని ప్రశ్నించింది. గతంలో హైకోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పులను ప్రస్తావించిన న్యాయమూర్తులు- వివాహేతర సంబంధానికి సంబంధించిన ఆరోపణ చేసినప్పుడు, ఆ సంబంధంలో ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని కూడా కేసులో చేర్చడం అవసరమని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ కేసులో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం దంపతులు దాదాపు 16 ఏళ్లుగా విడిగా జీవించడమేనని హైకోర్టు గుర్తించింది. భార్య కూడా తన భర్తతో కలిసి జీవించేందుకు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసినట్లు కనిపించడం లేదని కోర్టు పేర్కొంది. ఇంకా భర్తకు నోటీసులు లేదా లేఖలు పంపినట్లు కూడా రికార్డుల్లో లేవని తెలిపింది.

విడాకులు మంజూరు- రూ. 7 లక్షల మెయింటెనెన్స్
ఫ్యామిలీ కోర్టు ఇద్దరితో నేరుగా మాట్లాడి రాజీ కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ అది ఫలించలేదు. దీంతో వారి వైవాహిక బంధం తిరిగి కలిసే అవకాశం లేనంతగా దెబ్బతిన్నదని మదురై బెంచ్ నిర్ధరించింది. ఈ సందర్బంగా సుప్రీం కోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పుల్ని ప్రస్తావిస్తూ ఇది మెంటల్ క్రూయెల్టీగా పరిగణించవచ్చని గుర్తుచేసింది. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న మదురై బెంచ్ శివగంగ ఫ్యామిలీ కోర్టు తీర్పును కొట్టివేసి, దంపతులకు విడాకులు మంజూరు చేసింది. అయితే భార్య భద్రత కోసం ఆమెకు రూ. 7 లక్షల మెయింటెనెన్స్ చెల్లించాలని ధర్మాసనం ఆ వ్యక్తిని ఆదేశించింది.

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SIM CARD AD DOG REMARK
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HINDU MARRIAGE ACT SECTION 23
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