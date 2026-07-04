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భర్తను చంపి బాత్రూమ్​లో పాతిపెట్టిన భార్య- దృశ్యం సినిమా లెవల్​లో ప్లాన్​!

భర్తను హత్య చేసిన భార్య- 45 రోజులుగా భర్త కనిపించడం లేదంటూ అందరిని నమ్మించిన నిందితురాలు- మృతుడి సోదరుడికి అనుమానం రావడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి- ఆగ్రాలో వెలుగుచూసిన ఘటన

Wife Buried Husband In Bathroom
Wife Buried Husband In Bathroom (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 12:42 PM IST

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Wife Buried Husband In Bathroom : భర్తను చంపి శవాన్ని డ్రమ్ములో పెట్టి కప్పివేయడం, లేదంటే కొండపై నుంచి తోసేయడం వంటి వార్తలు ఇటీవల కాలంలో మనం ఎక్కువగా వింటున్నాం. తాజాగే అలాంటి ఘటనే మరొకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ ఇల్లాలు భర్తను చంపి, ఆపై శవాన్ని బాత్రూమ్​లో పూడ్చిపెట్టింది. అంతేకాదు, ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఆ ప్రదేశంలో కొత్త టైల్స్​ను ఏర్పాటు చేయించింది. స్థానికులు భర్త గురించి అడగ్గా, కొద్దిరోజులుగా ఆయన కనిపించడం లేదంటూ అందరితో నమ్మబలికింది. చివరికి పోలీసుల ఎంట్రీతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దృశ్యం సినిమాను తలపించే ఈ ఘటన ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో జరిగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
భరత్​పుర్​, రంజిత్​ నగర్​కు చెందిన సురేంద్ర శర్మ(44), భార్య రూబీతో ఆగ్రాలోని రేణుకా ధామ్​ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు. అయితే, మే 18న తన భర్త కనిపించడం లేదంటూ కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పింది రూబీ. దీంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, రూబీ మాటలపై సురేంద్ర సోదరుడు అనిల్​కు అనుమానం కలిగింది. తన సోదరుడు అదృశ్యంపై ఆమె తరచూ పొంతనలేని సమాధానాలు చెబుతుండడంతో ఆయన అనుమానం మరింత బలపడింది.

Wife Buried Husband In Bathroom
సురేంద్ర కుమార్​ (ETV Bharat)

నేరం ఎలా బయటపడిందంటే?
అనిల్​, తన తల్లి పెన్షన్‌ డబ్బుల కోసం ఆరా తీయగా అసలు విషయం బయటపడింది. "తొలుత డబ్బులు విత్​డ్రా చేశావా? అని రూబీని అడగ్గా తాను చేయలేదని చెప్పింది. నాకు అనుమానం వచ్చి, మా అమ్మను నాతో పాటు బ్యాంకుకు తీసుకెళ్లి అడగ్గా, అప్పటికే విత్​డ్రా అయినట్లు తెలిసింది. మా అమ్మ బ్యాంక్ ఖాతా పాస్‌బుక్, డెబిట్ కార్డును రూబీ తన వద్దే ఉంచుకుంది. నేను రూబీతో, డబ్బు నాకు ఇవ్వమని అడగ్గా, రూబీ మౌనంగా ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత, శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటలకు, ఆమె నాకు ఫోన్ చేసి తన భర్త ఇంట్లో ఉన్నాడని, అక్కడికి రమ్మని చెప్పింది. నా సోదరుడు సురేంద్రతో మాట్లాడటానికి వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, రూబీ తన భర్త బాత్రూంలో ఉన్నాడని చెప్పింది. నేను వెళ్లి చూడగా, బాత్రూంలో ఎవరూ లేరు. నేను, "అక్కడ ఎవరూ లేరు" అని చెప్పగా, రూబీ, "రెండు అడుగులు కింద ఉన్నాడు" అని బదులిచ్చింది. అది వినగానే నాకు చాలా భయం వేసింది. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాను" అని అనిల్​ పేర్కొన్నాడు.

Wife Buried Husband In Bathroom
సురేంద్రను పూడ్చిపెట్టిన స్థలం (ETV Bharat)

విచారణలో పొంతన లేని సమాధానాలు
పోలీసులు ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విచారణ సమయంలో నిందితురాలు పొంతనలేని సమాధానాలు చెబుతూ వచ్చిందని పోలీసులు తెలిపారు. సురేంద్ర ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని, దాన్ని చూసి భయం వేసి మృతదేహాన్ని పాతిపెట్టానని చెప్పిందన్నారు. అయితే, ఆమె మాటలు నమ్మశక్యంగా లేవని అన్నారు. పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ తర్వాతే మరణానికి అసలు విషయం తెలుస్తుందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. "సురేంద్రకు ఉన్న మద్యపాన వ్యసనం వల్ల తరచుగా గొడవలు జరిగేవి. మద్యం సేవించిన తర్వాత నన్ను కొట్టేవాడు. అంతేకాకుండా, నేను ఇంట్లో దుస్తులు కుట్టి సంపాదించినదంతా అతను లాక్కునేవాడు" అని విచారణలో నిందితురాలు చెప్పిందని పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు, నిందితురాలిని క్షుణ్ణంగా విచారిస్తున్నట్లు ఏసీపీ అమిషా తెలిపారు. "హత్య ఎలా జరిగింది? ఇందులో మరెవరికైనా ప్రమేయం ఉందా? ముఖ్యంగా హత్య ఎప్పుడు జరిగింది? మృతదేహాన్ని పాతిపెట్టడంలో ఎవరు సహాయపడ్డారు? అనే విషయాలను నిర్ధరించే పనిలో పోలీసులు ఉన్నారు. పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు, సాంకేతిక విచారణ ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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