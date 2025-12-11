Telangana Panchayat Elections Results2025

మాకు కావాల్సింది పేదవాడి ముఖంపై చిరునవ్వే: సీజేఐ సూర్యకాంత్​

23 ఏళ్ల క్రితం రైలులో నుంచి కిందపడి చనిపోయిన ప్రయాణికుడు- పేద మహిళ సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం- 23 ఏళ్ల తర్వాత పరిహారం అందించిన రైల్వేశాఖ- దీనిపై సీజేఐ ఏమన్నారంటే?

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
Published : December 11, 2025 at 7:32 PM IST

Widow Gets Compensation After 23yrs : పేదవాడి ముఖంపై చిరునవ్వును తప్ప, ఇంకేమీ తాము కోరుకోవడం లేదని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల వల్లే 2002లో రైలు ప్రమాదంలో భర్తను కోల్పోయిన నిరుపేద మహిళకు 23 ఏళ్ల తర్వాత రూ.8.92 లక్షల పరిహారం అందిందని ఆయన తెలిపారు. అప్పీల్ పిటిషన్‌పై సుదీర్ఘ న్యాయ విచారణ జరుగుతున్న క్రమంలో ఆ మహిళ బిహార్‌లోని మరో ఊరికి వలస వెళ్లిందన్నారు. బాధిత మహిళ కొత్త ఇంటి చిరునామా లేకపోవడంతో పాటు ఆమె తరఫు న్యాయవాది ఆకస్మిక మరణంతో రైల్వే శాఖ పరిహారాన్ని అందించడంలో తీవ్ర జాప్యం జరిగిందని సీజేఐ చెప్పారు. ఈ తరుణంలో మహిళ ఆచూకీని గుర్తించడంలో స్థానిక పోలీసులు, అధికార వర్గాలు కీలక పాత్ర పోషించారని పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి ఫీజును తీసుకోకుండానే ఆ వితంతువు తరఫున సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు వినిపించిన యువ న్యాయవాది ఫౌజియా షకీల్‌ను సీజేఐ అభినందించారు. ఫౌజియా షకీల్‌ చొరవ వల్ల నిరుపేద మహిళ ఇంటి అడ్రస్‌ను గుర్తించి మరీ పరిహారాన్ని అందించగలిగామని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు.

ఏమిటీ కేసు? అసలేం జరిగింది?
అది 2002 సంవత్సరం మార్చి 21వ తేదీ. ఆ రోజున భాగల్పూర్-దానాపూర్ ఇంటర్ సిటీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బిహార్‌లోని భక్తియార్‌పూర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పాట్నాకు బయలుదేరింది. బిహార్ రాష్ట్రంలోని ఓ మారుమూల గ్రామానికి చెందిన సంయుక్తా దేవి భర్త పేరు విజయ్ సింగ్. ఆయన భక్తియార్‌పూర్ స్టేషన్‌లో టికెట్ తీసుకొని భాగల్పూర్-దానాపూర్ ఇంటర్ సిటీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఎక్కారు. అయితే ఆయన ఎక్కిన బోగీలో మితిమీరిన సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ఉన్నారు. దీంతో డోర్ దగ్గరే విజయ్ సింగ్ నిలబడిపోయాడు. భక్తియార్‌పూర్ స్టేషన్‌‌ నుంచి రైలు బయలుదేరింది. ఆ వెంటనే ప్రమాదవశాత్తు రైలు బోగీ నుంచి విజయ్ సింగ్ కిందపడిపోయాడు. ఆయన అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. భక్తియార్‌పూర్ రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. విజయ్ సింగ్ చొక్కా జేబులో ఉన్న రైల్వే టికెట్‌ను భార్య సంయుక్తా దేవి సేకరించింది. దాని ఆధారంగా న్యాయపోరాటాన్ని మొదలుపెట్టింది. కానీ రైల్వే క్లెయిమ్స్ ట్రిబ్యునల్, పట్నా హైకోర్టు‌లలో ఆమెకు చుక్కెదురైంది. నష్ట పరిహారాన్ని చెల్లించాలనే సంయుక్తా దేవి వాదనకు వెయిటేజీ లభించలేదు. మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేని పరిస్థితుల్లో, గుర్తు తెలియని రైలు ఢీకొట్టినందు వల్ల విజయ్ సింగ్ చనిపోయాడనే వాదనే నెగ్గింది.

మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేకుంటే టికెట్‌ కొనేవాడా?
అయినా తన న్యాయపోరాటాన్ని సంయుక్తా దేవి ఆపలేదు. సామాజిక సేవాభావం కలిగిన యువ న్యాయవాది ఫౌజియా షకీల్‌ ద్వారా సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. 2023 సంవత్సరంలో ఈ పిటిషన్‌పై దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో వాదోపవాదనలు జరిగాయి. ఆ ఏడాది ఫిబ్రవరి 2న సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది. రైల్వే క్లెయిమ్స్ ట్రిబ్యునల్, పాట్నా హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులను నాటి సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. ఆ తీర్పులు పూర్తిగా అసంబద్ధమైనవి, ఊహాత్మకమైనవి, రికార్డుల్లో ఉన్న వాస్తవాలకు విరుద్ధమైనవి అని ఆనాడు సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. పిటిషనర్ వాదనను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా దిగువ కోర్టులు తీర్పులు ఇచ్చాయని వ్యాఖ్యానించింది. ఒకవేళ సంయుక్తా దేవి భర్త విజయ్ సింగ్‌కు మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేకపోయి ఉంటే, పట్నాకు వెళ్లడానికి రైల్వే టికెట్‌ను కొనేవాడే కాదని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేకుంటే, అతడు టికెట్‌తో ఒంటరిగా రైలు ఎక్కడానికి ప్రయత్నించలేడని పేర్కొంది. పరిహారం కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలైన తేదీ నుంచి ఏడాదికి 6 శాతం వడ్డీతో రూ.4 లక్షల పరిహారాన్ని రెండు నెలల్లోగా సంయుక్తా దేవికి చెల్లించాలని రైల్వేశాఖను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. సరిగ్గా ఈ తీర్పు వెలువడే సమయానికి సంయుక్తా దేవి తరఫు స్థానిక న్యాయవాది చనిపోయారు. మరోవైపు సొంతూరిని వదిలేసి, మరో ఊరికి ఆమె వలస వెళ్లింది. సరైన ఇంటి అడ్రస్ లేకపోవడంతో, సంయుక్తా దేవి చేతికి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల కాపీ అందలేదు. రైల్వేశాఖ అధికారులు ఆమెకు వెంటనే పరిహారాన్ని అందించలేకపోయారు.

అడ్రస్ దొరకక పరిహారం పంపిణీలో జాప్యం
సంయుక్తా దేవి ఇంటి అడ్రస్ దొరకడం లేదని, ఆమెకు పరిహారాన్ని ఇంకా ఇవ్వలేదని తెలుపుతూ సుప్రీంకోర్టులో రైల్వేశాఖ అఫిడవిట్‌ను దాఖలు చేసింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఈ ఏడాది అక్టోబరు 6న కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు, సంయుక్తా దేవి కేసు వివరాలను తెలుపుతూ ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లోని రెండు ప్రముఖ వార్తాపత్రికలలో ప్రకటనలు వేయాలని కోల్‌కతాలోని తూర్పు రైల్వే ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమర్షియల్ మేనేజర్‌‌కు సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. దీంతో ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను ఇచ్చి పరిహారాన్ని తీసుకోవాలని సంయుక్తా దేవిని కోరుతూ పత్రికల్లో యాడ్స్ వేశారు. ఇక ఇదే సమయంలో సంయుక్తా దేవి ఇంటి అడ్రస్‌ను గుర్తించమని నలంద జిల్లా ఎస్ఎస్‌పీ, భక్తియార్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్‌హెచ్‌ఓ‌కు కూడా సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది. యువ న్యాయవాది ఫౌజియా షకీల్‌ సహకారంతో బిహార్ స్థానిక పోలీసులు కలిసి ఎట్టకేలకు సంయుక్తా దేవి కొత్త ఇంటి అడ్రస్‌ను ట్రాక్ చేశారు. అనంతరం ఈవిషయాన్ని తెలుపుతూ మరో అఫిడవిట్‌ను సుప్రీంకోర్టులో రైల్వేశాఖ దాఖలు చేసింది. దీన్ని పరిశీలించిన సుప్రీంకోర్టు, స్థానిక పోలీసుల సమక్షంలో సంయుక్తా దేవి బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.8,92,953 లక్షల పరిహారాన్ని జమ చేయాలని రైల్వే అధికారులకు నిర్దేశించింది. ఈ ఏడాది నవంబరు 10న తన బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను రైల్వేశాఖకు బాధిత మహిళ అందించింది. దీంతో 2025 సంవత్సరం నవంబరు 13న ఆమె ఖాతాలో పరిహారం డబ్బులను రైల్వే అధికారులు జమచేశారు. ఈవిషయాన్ని తెలుపుతూ తాజాగా సుప్రీంకోర్టులో మరో అఫిడవిట్‌ను రైల్వే శాఖ దాఖలు చేసింది. సీజేఐ సూర్యకాంత్ సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ గురువారం రోజు దీన్ని పరిశీలిస్తూ పై వ్యాఖ్యలు చేసింది.

