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పాకిస్థాన్, తుర్కియే, సౌదీ రక్షణ ఒప్పందం భారత్‌కు సరికొత్త సవాళ్లను విసరబోతోందా? భారత్​పై దీని ప్రభావం ఎంత? నిపుణులు ఏం అంటున్నారు?

పాకిస్థాన్, తుర్కియే, సౌదీ మధ్య 'మక్కా ఉమ్మడి రక్షణ ఒప్పందం'- చర్చనీయాంశంగా మారిన ముూడు దేశాల ఒప్పందం- ఈ ఒప్పందంతో భారత్​కు ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఏంటి? భారత విదేశాంగ శాఖ ఏం చెప్పింది?

Pak Turkey Saudi Pact
From left, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif pose after signing a trilateral defence agreement in Mecca, Saudi Arabia, on Friday. (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 10:11 AM IST

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Pak Turkey Saudi Pact Effect On India : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ భద్రతా సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్, తుర్కియే కలసి త్రైపాక్షిక ఉమ్మడి రక్షణ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయడమే ఇందుకు నిదర్శనం. పాకిస్థాన్ ఇప్పటికే అమెరికా-ఇరాన్‌ చర్చలకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించడం, సౌదీతో గతంలోనే 'స్ట్రాటజిక్ మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్'లో భాగస్వామి కావడం, ఇంకోవైపు కువైట్ కూడా దాయాదితో సైనిక శిక్షణ ఒప్పందాలు దాటి విస్తృత రక్షణ భాగస్వామ్యం కోసం చూస్తున్నట్లు వార్త వస్తున్న నేపథ్యంలో గల్ఫ్ భద్రతలో దాయాది ప్రాముఖ్యత పెరుగుతోందా? ఈ మూడు దేశాలు చేసుకున్న 'మక్కా ఉమ్మడి రక్షణ ఒప్పందం' ప్రభావం భారత్‌పై ఎంత? పశ్చిమాసియాలో ముఖ్యంగా సౌదీతో వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక, పౌర ప్రయోజనాలు కలిగిన భారత్ ఈ అంశంపై అనుసరించే వ్యూహం ఏంటి? అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్‌పై ఎప్పుడూ విషం చిమ్మే తుర్కియే, దాయాది పాకిస్థాన్ ఈ కూటమిలో ఉండటం, మరోవైపు మిత్రదేశం సౌదీ ఇందులో భాగస్వామి కావడంపై ఇండియా భవిష్యత్ అడుగులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? తాజాగా పరిణామాలు భారత్‌కు సరికొత్త సవాళ్లను విసురుతున్నాయా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

అసలేంటి ఈ ఒప్పందం? ఆ నిబంధనేపైనే చర్చ!
సౌదీ అరేబియాలోని ఇస్లాం పవిత్ర నగరం మక్కా వేదికగా జరిగిన అత్యున్నత స్థాయి సమావేశంలో ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. సౌదీ అరేబియా క్రౌన్ ప్రిన్స్ ముహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్, తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యిప్ ఎర్డోగాన్, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ సమక్షంలో సంతకమైన ఈ ఒప్పందాన్ని 'మక్కా జాయింట్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్' (మక్కా ఉమ్మడి రక్షణ ఒప్పందం)గా పేర్కొన్నారు.

'నాటో'లోని 'ఆర్టికల్ 5' నిబంధన తరహాలోనే ఈ ఒప్పందంలో భాగస్వాములుగా ఉన్న మూడు దేశాల్లో ఏ ఒక్క దేశంపై విదేశీ ఆయుధ దాడి లేదా ఆక్రమణ జరిగినా, దానిని మిగిలిన రెండు ప్రాంతాలపై జరిగిన దాడిగానే పరిగణించడం ఈ ఒప్పందంలోని అత్యంత కీలకమైన అంశం. ఈ నిబంధనే భారత్‌ను ఆలోచనలో పడేసింది. అయితే, ఒప్పందానికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలపై ఇంకా పూర్తిస్థాయి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడితే మూడు దేశాల దళాలు కలసి ఉమ్మడి సైనిక చర్యలు చేపడతాయా? అనే అంశాలు రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టమవుతాయి.

అమెరికా భద్రతా హామీలపై అనుమానాలే ఈ ఒప్పందానికి కారణమా?
పశ్చిమాసియాలో కొంతకాలంగా రగులుతున్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు, భద్రతా అనిశ్చితులే ఈ త్రైపాక్షిక కూటమి ఆవిర్భావానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. దశాబ్దాలుగా సౌదీ అరేబియాతో సహా పలు గల్ఫ్ దేశాలు తమ భద్రత కోసం అమెరికాపైనే పూర్తిగా ఆధారపడ్డాయి. అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో దాడులు, ప్రతిదాడులతో పశ్చిమాసియా దద్దరిల్లుతోంది. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిస్పందనగా, యూఎస్ సైనిక స్థావరాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్న అరబ్ దేశాలపై ఇరాన్ విరుచుకుపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు మిత్రదేశమైన సౌదీ అరేబియా ఇరాన్‌తో సన్నిహిత సంబంధాలున్న యెమెన్‌కు చెందిన హౌతీలు, మిలీషియాల నుంచి దాడులను ఎదుర్కొంటోంది. సౌదీ చమురు ట్యాంకర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని హౌతీలు ఎర్ర సముద్రంలో నౌకలను అడ్డుకుంటన్నారు. ఇరాన్, దాని మద్దతుదారుల దాడుల నుంచి మిత్ర దేశాలకు రక్షణ కల్పించడంలో అమెరికా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయిందనే అసంతృప్తి గల్ఫ్ పాలకుల్లో ఉంది. ఈ పరిణామమే సౌదీ వంటి దేశాలను తమ భద్రతకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ మూడు దేశాల ప్రత్యేకతలో ఏంటి?
కూటమిలోని మూడు దేశాలకు ఒక్కోదానికి ఒక బలం ఉంది. ఆ బలాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సౌదీకి అపారమైన ఆర్థిక వనరులు, ఇంధన నిల్వలు, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంది. పాకిస్థాన్ విషయానికి వస్తే, సుదీర్ఘమైన సైనిక అనుభవం, అనుభవజ్ఞులైన కాంబ్యాట్ దళాలు, సౌదీ అరేబియాతో ఇప్పటికే ఉన్న దశాబ్దాల సైనిక భాగస్వామ్యం ఉంది. తుర్కియే నాటోలో అమెరికా తర్వాత రెండో అతిపెద్ద సైనిక బలం కలిగిన దేశం. స్వదేశీ సాంకేతికతతో ఆయుధాలు, డ్రోన్లు, రక్షణ పరికరాలను ఉత్పత్తి చేయగల బలమైన రక్షణ పరిశ్రమ ఆ దేశం సొంతం.

ఒప్పందంపై తుర్కియే, సౌదీ ఏం అన్నాయంటే?
మక్కా ఒప్పందం ప్రకటించిన అంతర్జాతీయ సమాజంలో ముఖ్యంగా పొరుగు దేశాల్లో అనేక అనుమానాలు తలెత్తాయి. ఈక్రమంలో సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే దేశాలు వివరణ ఇచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశాయి. ఈ ఒప్పందం ఏ దేశానికీ వ్యతిరేకంగా ఏర్పడిన కూటమి కాదని సౌదీ పేర్కొంది. ఇది అణు అన్వేషణలకు గానీ, ప్రాంతీయ ఆయుధ పోటీకి గానీ సంబంధించినది ఎంతమాత్రమూ కాదని స్పష్టం చేసింది. కేవలం సౌదీ అరేబియా తన సొంత రక్షణ సామర్థ్యాలను స్వయంసమృద్ధి దిశగా పెంచుకోవడానికి చేసుకున్న ఏర్పాటు మాత్రమే అని వెల్లడించింది. ఈ ఒప్పందం వల్ల గల్ఫ్, అరబ్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సౌదీకి ఉన్న ఇతర వ్యూహాత్మక బంధాలకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లదని స్పష్టం చేసింది. అలాగే, తుర్కియే అధ్యక్ష భవన కమ్యూనికేషన్స్ డైరెక్టర్ బుర్హానెత్తిన్ దురాన్ కూడా ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ఈ ఒప్పందం ఏ ఒక్క ప్రత్యేక దేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని చేసిందేమీ కాదన్నారు.

ఒప్పందంపై భారత్ ఆందోళన ఏంటి?
సౌదీ, పాక్, తుర్కియే ఒప్పందంపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పందించారు. పశ్చిమాసియాలో చోటుచేసుకుంటున్న ఈ పరిణామాలను భారత్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోందన్నారు. పశ్చిమాసియాలో వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక, పౌర ప్రయోజనాలు కలిగిన భారత్ ఈ ఒప్పందంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేయడానికి కారణాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గల్ఫ్ భద్రతలో పాకిస్థాన్ సైనిక పాత్ర పెరిగితే, ఆ ప్రాంతపు నిర్ణయాత్మక విధానాల్లో పాక్‌కు దౌత్యపరమైన బలం లభిస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని కశ్మీర్ అంశంలో కానీ, భారత ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా కానీ అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఉపయోగించుకునే ప్రమాదమూ లేకపోలేదు. ఇప్పటికే తుర్కియే అధ్యక్షుడు ఎర్డోగాన్ పలు అంతర్జాతీయ వేదికలపై కశ్మీర్ విషయంలో బహిరంగంగానే పాకిస్థాన్‌కు మద్దతు ఇస్తున్నారు.

అంతేకాకుండా, గల్ఫ్ సహకార మండలి (జీసీసీ) దేశాల్లో దాదాపు 91 లక్షల మంది వరకు ప్రవాస భారతీయులు జీవిస్తున్నారు. వారి భద్రత, వారి ద్వారా భారత్‌కు వచ్చే విదేశీ మారక ద్రవ్యం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు అత్యంత కీలకం. భారత్ తన ఇంధన దిగుమతులను రష్యా వంటి ఇతర దేశాలకు విస్తరించినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ముడిచమురు, సహజవాయువు కోసం గల్ఫ్ దేశాలపైనే ఎక్కువ ఆధారపడుతోంది. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ భారత్‌లో 100కోట్ల డాలర్ల మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాయి. 'ఇండియా-మిడిల్ ఈస్ట్-యూరోప్ ఎకనామిక్ కారిడార్'లో కూడా ఇవి భాగస్వాములు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మన మిత్ర దేశమైన సౌదీ అరేబియా నిధులతో టర్కీ రక్షణ సాంకేతికత, పాకిస్థాన్ సైనిక బలగాలు కలవడం భారత్ నిశితంగా గమనించాల్సిన అంశాలు.

సౌదీతో భారత్ స్నేహంపై నిపుణులు ఏం అంటున్నారు?
ఈ ఒప్పందం వల్ల భారతదేశానికి సౌదీ అరేబియాతో ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు వెంటనే దెబ్బతింటాయని తాను భావించలేమని పశ్చిమాసియా వ్యవహారాల నిపుణుడు, భారత మాజీ దౌత్యవేత్త జిక్రూర్ రహమాన్ అన్నారు. అయితే, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పాకిస్థాన్ సైనిక ప్రభావం పెరగడంపై భారత్ దృష్టి సారంచాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

"సౌదీ అరేబియాకు భారత్‌తో అత్యంత బలమైన ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక సంబంధాలు ఉన్నాయి. సౌదీ తన రక్షణ కోసమే ఈ ఏర్పాటు చేసుకుంది తప్ప భారత్‌ను దెబ్బతీయడానికి కాదు. అయితే, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పాకిస్థాన్ సైనిక ప్రభావం పెరగడం కచ్చితంగా గమనించాల్సిన విషయమే."
- జిక్రూర్ రహమాన్, భారత మాజీ దౌత్యవేత్త

ఈ కూటమిలో మరిన్ని దేశాలు చేరొచ్చు!
ఈ త్రైపాక్షిక ఒప్పందాన్ని పశ్చిమాసియాలో రగులుతున్న సంఘర్షణల నేపథ్యంలో చోటుచేసుకున్న కీలక పరిణామంగా జిక్రూర్ రహమాన్ అభివర్ణించారు. మక్కా నగరంలో ఈ ఒప్పందం జరగడం వల్ల దీనికి సైనిక కోణంతో పాటు ఇస్లామిక్ ప్రాధాన్యత ఏర్పడిందన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ఇస్లామిక్ రక్షణ ఒప్పందాలు జరగలేదని, మున్ముందు ఈ కూటమిలోకి మరికొన్ని ముస్లిం దేశాలు చేరే అవకాశం ఉందన్నారు.

"పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ ఒప్పందానికి ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది. ఇటీవలి కాలంలో ఇటువంటి ఇస్లామిక్ సైనిక ఒప్పందం జరగలేదు. భవిష్యత్తులో ఇందులో సభ్య దేశాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది NATO తరహా ఒప్పందమా? కాదా? అనేది చెప్పడానికి ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఇది ప్రారంభ దేశలోనే ఉంది. దీని పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది."
- జిక్రూర్ రహమాన్, భారత మాజీ దౌత్యవేత్త

ఇప్పుడు భారత్ ఏం చేయాలి?
పశ్చిమాసియాలో వేగంగా మారుతున్న రాజకీయ, సైనిక సమీకరణాల నేపథ్యంలో భారత్ కూడా దౌత్యపరంగా వేగంగా అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గల్ఫ్‌లో భాగస్వామ్య దేశాలతో బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని నొక్కి చెబుతున్నారు. యూఏఈ- భారత్‌ మధ్య ఇప్పటికే 'స్ట్రాటజిక్ డిఫెన్స్ పార్టనర్‌షిప్ ఫ్రేమ్‌వర్క్'ను కలిగి ఉన్నాయి. అలాగే ఒమన్, ఖతార్ వంటి దేశాలతో భారతదేశానికి ఉన్న రక్షణ, నావికాదళ సహకారాన్ని మరింత విస్తరించాల్సి ఉంది. సౌదీ అరేబియాతో ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలపై ఎలాంటి ప్రభావం పడకుండా చూసుకొని భారత్ ఉన్నత స్థాయి దౌత్యాన్ని కొనసాగించాల్సిన వ్యూహాత్మక అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

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