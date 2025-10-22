ETV Bharat / bharat

అక్కడ దీపావళి చాలా స్పెషల్​- ఇళ్లలో దీపాలు వెలిగించరు, టపాసులు కాల్చరు- ఎందుకో తెలుసా?

దీపావళి అయిన నెల తర్వాత అక్కడ బుఢీ దీపావళి- వందల ఏళ్ల నాటి సంప్రదాయం- ఎక్కడంటే?

Budhi Diwali In Himachal Pradesh
Budhi Diwali In Himachal Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Budhi Diwali In Himachal Pradesh : అక్టోబర్ 20న దేశప్రజలు ఘనంగా దీపావళిని జరుపుకున్నారు. దేశం మొత్తం దీపాలు, రంగురంగుల లైట్లతో వెలిగిపోయింది. అయితే, హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం, దేశ ప్రజలు దీపాల పండుగను చేసుకున్న నెల రోజుల తర్వాత దీపావళిని జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగను పాత దీపావళి లేదా బుఢీ దీపావళి అని పిలుస్తారు. ఈ సంప్రదాయం కొన్ని శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఎందుకింత ఆలస్యంగా దీపావళిని జరుపుకుంటున్నారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుకున్న కథ, చరిత్ర ఏంటి?

నెలరోజుల తర్వాత బుఢీ దీపావళి
సాధారణ దీపావళి చేసుకున్న నెల తర్వాత చేసుకునే దీపాల పండుగను బుఢీ దీపావళి అంటారు. ఈ దీపావళి రోజున టపాసులను పేల్చరు. కులూ, మండి, సిమ్లా, సిర్మౌర్ జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఈ బుఢీ దీపావళిని చేసుకుంటారు. శతాబ్దాల క్రితం నాటి ఈ సంప్రదాయాన్ని ఇప్పటికీ ఆ ప్రాంతవాసులు కొనసాగిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా దీపావళిని కార్తీక అమావాస్యనాడు జరుపుకుంటే, బుఢీ దీపావళిని మార్గశిర అమావాస్య రోజున జరుపుకుంటారు.

శతాబ్దాల క్రితం నాటి బుఢీ దీపావళి సంప్రదాయాన్ని ప్రజలు ఇప్పటికీ ఉత్సాహంగా పాటిస్తున్నారని స్థానికుడు శివ్​రామ్ శర్మ తెలిపారు. "ఈ ప్రాంతంలో ఆహారం, సంపద, శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థించడానికి ప్రజలు బుఢీ దీపావళి నాడు అర్ధరాత్రి దీపాలను వెలిగిస్తారు. గ్రామమంతా తిరిగి ఆలయానికి తిరిగివస్తారు. అక్కడ జానపద నృత్యాలు చేస్తారు. సాధారణ దీపావళి జరిగిన ఒక నెల తర్వాత ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు" అని శివ్​రామ్ శర్మ పేర్కొన్నారు.

భిన్నంగా బుఢీ దీపావళి వేడుకలు
సాధారణ దీపావళి సంబరాలతో పోలిస్తే బుఢీ దీపావళి వేడుకలు భిన్నంగా ఉంటాయి. బుఢీ దీపావళినాడు ప్రజలు బాణసంచాను కాల్చరు. ఇంట్లో దీపాలను వెలగించరు. అందుకు బదులుగా చెక్క జ్యోతులను వెలిగించి రాత్రంతా ఆ వెలుగులో నృత్యం చేస్తారు. బుఢీ దీపావళి పండుగను మూడు రోజులు జరుపుకుంటారు. ఆ మూడు రోజులు అతిథులకు గొప్ప ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తారు. తమ ప్రాంతంలోని ప్రసిద్ధ సంప్రదాయ వంటకాలను అతిథులకు వడ్డిస్తారు.

పురాణగాథల ప్రకారం
బుఢీ దీపావళి వేడుకల వెనుక చాలా పురాణ, జానపథ కథలు ఉన్నాయని సాహిత్యకారుడు డాక్టర్ సూరత్ ఠాకుర్ తెలిపారు. "బుఢీ దీపావళి వేడుక వెనుక అనేక నమ్మకాలు ఉన్నాయి. అందులో వృత్రాసురుడు అనే రాక్షసుడు దేవతల రాజు ఇంద్రుడి మధ్య జరిగిన యుద్ధానికి సంబంధించినది కథ ఒకటి. వృత్రాసురుడిని చంపడానికి దధీచి అనే ముని తన ఎముకలను ఇంద్రుడికి దానం చేశాడు. ఇదే వజ్రాయుధం. ఇంద్రుడి ఆ వజ్రాయుధంతో రాక్షసుడిని వధించాడు. ఈ సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాంతాలలో బుఢీ దీపావళిని జరుపుకుంటారు. అలాగే రాముడు లంకపై విజయం సాధించి అయోధ్యకు చేరుకున్న వార్త ఈ ప్రాంతానికి ఆలస్యంగా చేరిందని, అందుకే ఇక్కడ దీపావళి వేడుకలు నెల రోజులు ఆలస్యంగా జరుగుతాయని ప్రజలు నమ్ముతారు" అని సూరత్ ఠాకుర్ చెప్పారు.

నాటకాల ప్రదర్శన
కులూ, మండీ జిల్లాలో బుఢీ దీపావళిని జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్బంగా అక్కడి దేవాలయాల్లో పూజలు చేస్తారు. దేవదారు కలపతో చేసిన జ్యోతులను వెలిగించి, డ్రమ్స్ వాయిస్తూ నృత్యం చేస్తారని నిర్మండ్ గ్రామానికి చెందిన రిటైర్డ్ టీచర్ రవి శర్మ తెలిపారు. "పాత దీపావళి పండుగ సందర్భంగా, రాత్రంతా దివిటీలను వెలిగించి నృత్యం చేస్తారు. రామాయణం, మహాభారతం సహా మరిన్ని నాటకాలను రాత్రంతా ప్రదర్శిస్తారు. వివిధ రకాల స్థానిక వంటకాలను సంతలలో తయారు చేస్తారు" అని రవి శర్మ స్పష్టం చేశారు.

కులూ జిల్లాలోని నిర్మండ్ కొండ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందింది. పరశురాముడు ఈ ప్రదేశాన్ని స్థాపించాడని చెబుతారు. పౌరాణిక కథల ప్రకారం, పరశురాముడు తన శిష్యులతో కలిసి నిర్మండ్ కొండ వైపునకు ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో పాము వేషంలో ఉన్న ఒక రాక్షసుడు పరశురాముడు, అతని శిష్యులపై దాడి చేశాడు. పరశురాముడు తన గొడ్డలితో రాక్షసుడిని హతమార్చాడు. ఆ రాక్షసుడిని చంపిన తర్వాత ఆ ప్రాంత ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. అప్పుడు బుఢీ దీపావళిని జరుపుకున్నారు. బుఢీ దీపావళిని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మూడు రోజులు, మరికొన్ని ప్రదేశాల్లో ఐదు, ఏడు రోజులపాటు చేసుకుంటారు.

దీపావళి మరుసటి రోజు వేడుకలు- అంతా కలిసి ఒక చోట సంబరాలు- స్పెషల్ ఏంటంటే?

దేవుడి ప్రసాదాలు దొంగతనం- 250 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం

TAGGED:

WHAT IS BUDHI DIWALI
BUDHI DIWALI CELEBRATED IN HIMACHAL
WHY BUDHI DIWALI CELEBRATE
BUDHI DIWALI HISTORY SIGNIFICANCE
BUDHI DIWALI IN HIMACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.