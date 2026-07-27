వర్షాకాలంలో పాములు ఇళ్లలోకి ఎందుకు వస్తాయి? ఏ పాములు ప్రమాదకరం? కాటేస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి?
పాము పుట్టలు లేదా బిలాల్లోకి నీరు చేరడంతో వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి పాముల సంచారం- పాము కాటేస్తే వెంటనే ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి- 300 రకాల్లో పాముల్లో 60 మాత్రమే విషపూరితం!
Published : July 27, 2026 at 7:47 PM IST
Why Snakes Come Out in Rain : వర్షాలు పడటం ప్రారంభం కాగానే పొలాలు, చెరువులే కాకుండా ఇళ్లలోకి, వంట గదుల్లోకి కూడా పాములు రావడం మనం చూస్తుంటాం. గ్రామాల్లోనే కాదు నగరాల్లో కూడా ఇళ్లలో, వంట గదుల్లో, బాత్రూంలలో, రోడ్లపై పాములు కనిపిస్తున్న ఘటనలు తరచుగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో చాలా మందిలో సహజంగానే భయం పెరుగుతోంది. 'అసలు వర్షాకాలంలోనే పాముల సంఖ్య పెరుగుతుందా?', 'పాములు ఎందుకు ఇళ్లలోకి ఈ సమయంలో ఎక్కువగా వస్తాయి?', ఏ పాములు ప్రమాదకం, పాము కాటేస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి? ఇలా ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. అయితే శాస్త్రవేత్తలు, వన్యప్రాణి నిపుణులు చెబుతున్నదేంటంటే- వర్షాకాలంలో పాముల సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరగదు. భారీ వర్షాల వల్ల వాటి పుట్టలు లేదా బిలాల్లోకి నీరు చేరడంతో బయటికి వచ్చి పొడి ప్రదేశాల్లో ఆశ్రయం కోసం చూస్తుంటాయి. అందుకే ఈ కాలంలోనే పాములు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. పాము జాతులు, పాము కాట్లకు సంబంధించిన అపోహలు, నిజనిజాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
భారత్లో ఎన్ని రకాల పాములు ఉన్నాయి?
భారతదేశంలో ఏకంగా 300కుపైగా రకాల పాముల జాతులు ఉన్నాయి. వీటిలో దాదాపు 60 రకాల జాతులు మాత్రమే విషపూరితమైనవి. మిగిలిన చాలా సర్పాలు విషరహితమైనవే. అంటే విషం లేనివే. అయినప్పటికీ సాధారణ ప్రజలకు ఏది విషపూరిత పామో, ఏది కాదో అంత సులభంగా గుర్తించలేరు. అందుకే ఏ సర్పం కనిపించినా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మాత్రం నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
భారత్లో అత్యంత విషపూరితమైన నాలుగు పాములు
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం భారత్లో ఎక్కువగా 4 రకాల పాముల వల్లే మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. వీటిని బిగ్ ఫోర్గా పిలుస్తుంటారు. అవి.
1. ఇండియన్ కోబ్రా (నాగుపాము)- దీనినే త్రాచు పాము అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది చాలా విషపూరితమైనది. పడగ విప్పుతుంది. పడగ వెనుక కళ్లజోడు వంటి గుర్తు ఉంటుంది. దీని విషం నరాలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. వెంటనే చికిత్స అందితే ప్రాణాపాయం తగ్గుతుంది. సాధారణంగా 15-20 సంవత్సరాల వరకు జీవిస్తాయి.
2. కామన్ క్రైట్ (కట్లపాము)- మెరిసే నల్లటి రంగులో ఉండి, శరీరంపై తెల్లటి చారలు ఉంటాయి. రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువగా తిరుగుతుంది. దీని కాటు నొప్పి తెలియకుండా ప్రాణాల మీదికి తెస్తుంది. లక్షణాలు కొన్ని గంటల తర్వాత కనిపించొచ్చు.
3. రసెల్స్ వైపర్ (రక్తపింజర)- దీని శరీరంపై గోధుమ రంగు గుండ్రటి మచ్చలు ఉంటాయి. ఇది ముట్టుకుంటే గట్టిగా బుస కొడుతుంది. ఇది కాటేస్తే రక్తం గడ్డ కట్టే వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. రక్తస్రావం కూడా అవుతుంది. పొలాలు, గడ్డి ప్రాంతాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. చికిత్స ఆలస్యమైతే ప్రాణాపాయం ఉంటుంది.
4. సా- స్కేల్డ్ వైపర్ (చిన్న పింజర)- ఇది పరిమాణంలో చాలా చిన్నగా ఉన్నా చాలా వేగంగా కాటేస్తుంది. ప్రమాదం అనిపిస్తే శరీరాన్ని ముడుచుకొని పొలుసుల్ని ఒకదానితో ఒకటి రుద్దుతూ ప్రత్యేక శబ్దం చేస్తుంది. ఈ పాము కాటేసినా వెంటనే వైద్య చికిత్స అవసరం.
జెర్రిపోతు (Rat Snake), నీటి పాములు (Water Snakes) వంటి వాటిలో అసలు విషం ఉండదు. ఇవి ఎలుకల్ని తింటూ రైతులకు పంట నష్టం కలిగించకుండా మేలు చేస్తుంటాయి.
వర్షాకాలంలో ఎందుకు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయంటే?
జులై- సెప్టెంబర్ మధ్య కురిసే వర్షాలతో పొలాలు, బిలాలు, కాలువలు, చెరువులు నీటితో నిండిపోతాయి. దీంతో పాములు తమ సహజ నివాసాల్ని వదిలి బయటకు వస్తుంటాయి. గ్రామాల్లో గడ్డి వాములు, కట్టెల గుట్టలు, పాత సామాను, ధాన్యం నిల్వ చేసే చోటు వాటికి ఆశ్రయంగా మారుతుంది. నగరాల్లో డ్రైనేజీలు, కాలువలు, నిర్మాణ భవనాలు, పార్కులు పాములు దాక్కునే ప్రదేశాలుగా మారుతున్నాయి. అందుకే ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి పాములు వస్తుంటాయి. లఖ్నవూలోని కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ (KGMU) ట్రామా సెంటర్ వైద్యుల ప్రకారం సాధారణ రోజుల్లో రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు పాము కాటు కేసులు వస్తుంటే, వర్షాకాలంలో 8 నుంచి 10 వరకు నమోదవుతున్నాయి.
ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా ఏం చేయాలి?
- ఇంటి చుట్టూ పొదలు, పొడవాటి గడ్డి పెరగనివ్వకండి.
- కట్టెలు, ఇటుకలు, చెత్త, పాత సామాను గుట్టలుగా పేర్చొద్దు.
- ఎలుకలు ఎక్కువగా ఉన్న చోట పాములు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి ఎలుకల్ని నియంత్రించండి.
- తలుపుల కింద ఖాళీలు ఉంటే మూసేయండి.
- గోడలు, నేలల్లో పగుళ్లుంటే సరిచేయండి.
- రాత్రి బయటకు వెళ్తే తప్పనిసరిగా టార్చ్ ఉపయోగించండి.
- పొలాల్లో పని చేసే వారు పొడవాటి బూట్లు, చేతి గ్లౌజులు ధరించాలి.
- నీరు నిలిచిన ప్రాంతాల్లో చూడకుండా కాలు వేయకూడదు.
పాము కరిస్తే కనిపించే లక్షణాలు
పాము కాటేసిన వెంటనే అందరిలోనూ ఒకే విధమైన లక్షణాలు కనిపించవు. పాము రకం, విషం పరిమాణాన్ని బట్టి లక్షణాలు మారుతాయి. సాధారణ లక్షణాలు ఇవే.
- కాటు వేసిన చోట తీవ్రమైన నొప్పి, వాపు రావడం
- కనురెప్పలు వాలిపోవడం
- మసకగా కనిపించడం
- మాట్లాడటం లేదా మింగడం కష్టంగా మారడం
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
- వాంతులు, వికారం లేదా తల తిరగడం
- చిగుళ్లు లేదా గాయం నుంచి రక్తస్రావం
వీటిలో ఏ ఒక్క లక్షణం కనిపించినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే సమీపంలోని యాంటీ స్నేక్ వెనం (ASV) అందుబాటులో ఉన్న ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలి.
పాము కాటేస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి?
పాము కాటేసిన వెంటనే భయపడకుండా బాధితుడ్ని ప్రశాంతంగా ఉంచాలి. కాటు వేసిన చేతి లేదా కాలును ఎక్కువగా కదపకుండా స్థిరంగా ఉంచాలి. చేతికి ఏమైనా ఉంగరాలు, గడియారాలు, ఇతర బిగుతైన వస్తువులుంటే వెంటనే తీసేయాలి. తర్వాత ఆలస్యం చేయకుండా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలి.
పాము కాటేసిన సమయంలో ఏం చేయొద్దు?
- పాము కాటేశాక చాలా మంది చేసే కొన్ని పనులు ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతాయి. నిపుణుల ప్రకారం ప్రాణాల్ని కాపాడేది శాస్త్రీయ వైద్య చికిత్స మాత్రమే.
- గాయాన్ని కోయకూడదు.
- నోటితో విషం పీల్చే ప్రయత్నం చేయొద్దు.
- తాడు లేదా గుడ్డను బిగుతుగా కట్టొద్దు.
- మట్టి, నూనె, ఐస్ పెట్టొద్దు. మద్యం ఇవ్వకూడదు.
- మంత్ర తంత్రాల్ని నమ్మి ఆస్పత్రికి వెళ్లడంలో ఆలస్యం చేయొద్దు.
'చాలా పాములు విషపూరితం కానివి కావడం వల్ల లేదా విషపూరితమైన పాములు కూడా కొన్నిసార్లు విషాన్ని విడుదల చేయకుండానే కాటు వేయడం (డ్రై బైట్) వల్ల, మంత్రతంత్రాల ద్వారా రోగి నయమయ్యాడని ప్రజలు తరచూ భావించేవారు. ఆ సందర్భాల్లో ప్రత్యేకంగా చికిత్స అవసరం లేకుండానే రోగి ప్రాణాలతో బయటపడేవారు. దీని వల్ల ఇక్కడ మంత్రతంత్రాలు పనిచేస్తాయన్న అపోహ కలిగేది.'
- డాక్టర్ అమియా అగర్వాల్, MS, ట్రామా సెంటర్
తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు
విషపూరిత పాము కాటేసినట్లు పరీక్షలో తేలితే మాత్రమే వైద్యులు యాంటీ స్నేక్ వెనం (ASV) ఇస్తారు. విషం లేని పాము కాటేసినప్పుడు లేదా విష ప్రభావం కనిపించనపుడు అవసరమైన ఇతర చికిత్స మాత్రమే చేస్తారు. అందరికీ యాంటీ స్నేక్ వెనం ఇవ్వరు.
వన్యప్రాణి నిపుణుల ప్రకారం పాములు మనుషుల శత్రువులు కావు. అవి కావాలనే మనుషులపై దాడి చేయవు. తమకు ప్రమాదం అనిపించినప్పుడే కాటేస్తాయి. ఎక్కువగా వాటి ఆత్మరక్షణ కోసమే కాటు వేస్తాయి.
చాలా మంది పాము నాలుకను పదే పదే బయటకు తీయడం చూస్తే భయమేస్తుంటుంది. కానీ అది ఆహారం రుచి చూడటం కోసం కాదు. గాలిలోని రసాయన కణాల్ని సేకరించి వాటి ద్వారా సేకరించి వాసనను గుర్తిస్తాయి. దీంతో ఆహారం, శత్రువులు, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని అంచనా వేస్తాయి.
కొన్ని పాములు తమ వారం లేదా నెలల పాటు ఆహారం లేకుండా కూడా బతకగలవు.
పాములు ప్రకృతికి ఎందుకు అవసరం?
పాములు ప్రకృతి సమతుల్యతను కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎలుకల సంఖ్యను నియంత్రిస్తాయి. ఎలుకలు అధికంగా పెరిగితే పంటలకు భారీ నష్టమే కలిగించడమే కాకుండా ఎన్నో వ్యాధుల్ని వ్యాపింపజేస్తాయి. అంతేకాదు పాము విషాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పలు ఔషధాలపై కూడా పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.
పాముల గురించి ఉన్న అపోహలు నిజమేనా?
పాములు పాలు తాగుతాయని, నాగుపాము పగ పడుతుందని, మనిషి ముఖాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందని, నాగమణి ఉంటుందని చాలా మంది నమ్ముతుంటారు. అయితే నిపుణులు మాత్రం ఇవన్నీ అపోహలేనని చెబుతున్నారు. వారి ప్రకారం- పాములు పాలను సహజ ఆహారంగా తీసుకోవు. వాటి జీర్ణ వ్యవస్థ పాలను అరిగించుకోలేదు. ఇంకా నాగస్వరం లేదా బీన్ శబ్దానికి నాట్యం చేయవు. పాములకు మనుషుల్లా బయటికి చెవులు ఉండవు. అయినా నేలలో ఏర్పడే కంపనాల్ని గుర్తించి చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటాయి. నాగమణి సహా పగబట్టడం గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాములకు ముఖాల్ని గుర్తుపెట్టుకునేంత జ్ఞాపక శక్తి ఉండదు.
'పాముకు నాగమణి ఉందని గానీ, అది అద్భుత శక్తుల్ని ప్రసాదిస్తుందని గానీ సూచించేందుకు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ఇది జానపద కథలు, పౌరాణిక నమ్మకాలలో ఒక భాగమే.'
- డాక్టర్ వివేక్ శ్రీవాస్తవ, సీనియర్ ఫిజీషియన్
చంపొద్దు, సమాచారం ఇవ్వండి!
చివరగా వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా కనిపించడం సహజమే. అయితే వాటి సంఖ్య పెరిగిందని కాదు. బిలాల్లోకి నీరు చేరడంతో అవి సురక్షితమైన ప్రదేశాల కోసం బయటకు వస్తాయి. కాబట్టి పాము కనిపిస్తే భయపడి చంపేందుకు ప్రయత్నించకుండా అటవీ శాఖ లేదా రెస్క్యూ బృందాలకు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఒకవేళ పాము కాటేస్తే మూఢనమ్మకాల్ని నమ్మకుండా వెంటనే ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి. సరైన సమయంలో శాస్త్రీయ వైద్యం అందితే చాలా సందర్భాల్లో ప్రాణాల్ని కాపాడుకోవచ్చని వైద్యులు, నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.