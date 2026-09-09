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BCCIని 'జాతీయ క్రీడా చట్టం' పరిధిలోకి ఎందుకు తీసురాకూడదు?: సుప్రీంకోర్టు

బీసీసీఐ, రాష్ట్ర క్రికెట్ బోర్డులపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ- జాతీయ క్రీడా చట్టం పరిధిలోకి వీటిని ఎందుకు తీసుకురాకూడదని సుప్రీం ప్రశ్న

Supreme Court
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 1:13 PM IST

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SC On BCCI Office Bearers Rules : భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ), రాష్ట్రాల క్రికెట్ అసోసియేషన్లను 'జాతీయ క్రీడా పరిపాలన చట్టం, 2025' పరిధిలోకి ఎందుకు తీసుకురాకూడదని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. బీసీసీఐ వ్యవహారానికి సంబంధించి కొన్ని క్రికెట్ సంస్థలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణ చేస్తూ అత్యున్నత ధర్మాసనం మంగళవారం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. చీఫ్​ జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​, జస్టిస్​ జోయ్​మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్​ వి.మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్లను విచారణ చేసింది. తమ ఆఫీస్​ బేరర్ల సేవా నిబంధనలను, ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న జాతీయ క్రీడా పరిపాలన చట్టం, 2025 పరిధిలోకి ఎందుకు రాకూడదో తెలుసుకొని, తగిన సమాచారం ఇవ్వాలని ధర్మాసనం బీసీసీఐ, రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లకు తరఫున హాజరైన న్యాయవాదులను ఆదేశించింది.

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