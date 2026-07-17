ఇస్రోలో ఎందుకిలా జరుగుతోంది? శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకు వీడుతున్నారు? కారణాలేంటి?
మానవసహిత అంతరిక్ష యాత్ర గగన్యాన్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు ఇస్రోను వీడకుండా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కఠిన నిబంధనలు అమలు
Published : July 17, 2026 at 5:39 PM IST
ISRO Scientist Resignation Reason : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో ప్రస్తుతం ఒక ఊహించని సవాలును ఎదుర్కొంటోంది. అనుభవజ్ఞులైన శాస్త్రవేత్తలు సంస్థను వీడి వెళ్తున్నారు. కొన్ని నెలల్లోనే వందకు పైగా శాస్త్రవేత్తలు రాజీనామాలు చేయడం లేదా వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం ఇస్రోలో కలకలం రేపుతోంది. ఎందుకిలా జరుగుతోంది? దీని వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
గత కొన్ని నెలల్లో ఇస్రోను వంద మందికిపైగా శాస్త్రవేత్తలు వీడారు. ఈ నేపథ్యంలో మానవసహిత అంతరిక్ష యాత్ర గగన్యాన్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు ఇస్రోను వీడకుండా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. జులై 14న జారీ చేసిన మెమోరాండం ప్రకారం, ఈ ఫ్లాగ్షిప్ మిషన్లలోని శాస్త్రవేత్తల రాజీనామాలకు ఇకపై నేరుగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇస్రోలో ఉన్న 14 వేల 600 మంది ఉద్యోగులతో పోలిస్తే వంద మంది తక్కువే అయినా, వారు సంస్థను వీడటం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. చంద్రయాన్-3, గగన్యాన్ వంటి మిషన్లలో సంవత్సరాల పాటు పనిచేసిన వారి నైపుణ్యాన్ని కొత్తవారితో సులభంగా భర్తీ చేయడం సాధ్యం కాదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
పరిశ్రమ నిపుణుల ప్రకారం దేశంలో ప్రైవేట్ స్పేస్ సెక్టార్ భారీగా అభివృద్ధి చెందడమే ఇస్రోలో వలసలకు ప్రధాన కారణం. 2020లో అంతరిక్ష రంగంలోకి ప్రైవేట్ సంస్థలను అనుమతించినప్పటి నుంచి స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్, అగ్నికుల్ కాస్మోస్, పిక్సెల్, బెల్లాట్రిక్స్, ధృవ స్పేస్ వంటి స్టార్టప్లు దూసుకుపోతున్నాయి. ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలు శాస్త్రవేత్తలకు మెరుగైన జీతాలు, స్టాక్ ఆప్షన్లు, అలాగే కెరీర్లో వేగవంతమైన వృద్ధిని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. మాజీ ఇస్రో అధికారులు కూడా ఈ స్టార్టప్లకు మెంటార్లుగా లేదా వ్యవస్థాపకులుగా వ్యవహరిస్తూ, టాలెంట్ను ఆకర్షించే ఎకోసిస్టమ్ను సృష్టిస్తున్నారు.
కేవలం బయటి అవకాశాలే కాదు, ఇస్రో అంతర్గత పరిస్థితులు కూడా ఈ వలసలకు కారణమవుతున్నాయి. ఇటీవల గగన్యాన్ జి1 టెస్ట్ ఫ్లైట్, ఎస్ఎస్ఎల్వి-ఎల్1 వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రయోగాలు షెడ్యూల్ కంటే ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. సంస్థలో నిర్ణయాలన్నీ చైర్మన్ ఆఫీసుకే కేంద్రీకృతం కావడం వల్ల ఆమోదాలు ఆలస్యమవుతున్నాయని, కార్యకలాపాల్లో స్వేచ్ఛ కరువైందని కొందరు అధికారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీల తరహాలో ప్రాజెక్ట్-బేస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మోడల్ను ఇస్రో పరిశీలించాలని సీనియర్ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
శాశ్వత ఉద్యోగులతో పాటు, కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన సిబ్బందిని తీసుకునే నాసా హైబ్రిడ్ విధానం ఇస్రోకు కూడా మేలు చేస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ హైబ్రిడ్ మోడల్ వైపు వెళితే, ప్రైవేట్ రంగం ఎదుగుతున్న కొద్దీ ఇస్రో డీప్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్, రీయూజబుల్ రాకెట్స్, న్యూక్లియర్ ప్రొపల్షన్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్పై మరింత దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంటుంది. దశాబ్దాలుగా ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్లకు ఏకైక గమ్యస్థానంగా ఉన్న ఇస్రోకు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సంస్థలు సవాలు విసురుతున్నాయి. దేశంలోని అత్యుత్తమ మేధస్సును ఆకర్షించడంతో పాటు, వారికి మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించి సంస్థలోనే ఉంచుకోవడం ఇప్పుడు ఇస్రో ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇస్రోలో అనుభవజ్ఞులైన 100 మంది శాస్త్రవేత్తలు రాజీనామా చేశారన్న వార్తలపై కేంద్ర శాస్త్ర, సాంకేతిక శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ స్పందించారు. ఈ రాజీనామాలు, పదవీ విరమణలు పరిపాలనాపరమైన ప్రక్రియలో భాగమేనని, ఇస్రోలో ఏదో పెద్ద సమస్య ఉందన్న ఆందోళనలు ఏమీ లేవని ఆయన స్పష్టత ఇచ్చారు. ఇస్రోలో భారీగా సిబ్బంది ఉన్నారని, ఏ సంస్థలోనైనా సిబ్బంది వలసలు సాధారణమేనని తెలిపారు. ఎంతోమంది వెళ్లిపోయారని, అదే సమయంలో ఎంతోమంది ఇస్రోలో చేరారని గుర్తుచేశారు. ప్రతిభ గల యువ శాస్త్రవేత్తలను ఇస్రో చేర్చుకుంటోందన్నారు.
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