మహిళా కోటాలో సవరణలకు అంత తొందరెందుకు? ఎన్నికల తర్వాత అఖిలపక్ష భేటీని నిర్వహించాలి : ఖర్గే
పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరెణ్ రిజిజుకు లేఖ రాసిన ఖర్గే
Published : March 26, 2026 at 6:30 PM IST
Amendments In Womens Quota : మహిళా రిజర్వేషన్ కోటా (నారీ శక్తి వందన్ అధినియం) చట్టంలో సవరణలు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకంత తొందరపడుతోందని కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రశ్నించారు. ఏప్రిల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాక దీనిపై చర్చించేందుకు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరెణ్ రిజిజుకు ఖర్గే గురువారం ఒక లేఖ రాశారు. నారీ శక్తి వందన్ అధినియం చట్టంలో చేయనున్న సవరణలపై చర్చించేందుకు సమావేశం కావాలని కోరుతూ ప్రభుత్వం పంపిన లేఖ తనకు గురువారమే (మార్చి 26) అందిందని ఖర్గే తెలిపారు. దీనిపై కూలంకషమైన చర్చ కోసం ఏప్రిల్ 29 తర్వాత అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించమని సూచిస్తూ మార్చి 24నే విపక్ష పార్టీలు కేంద్రానికి ఒక లేఖను రాశాయని ఆయన గుర్తుచేశారు.