కొరియాలో హోలీ ఉత్సవాలు- మనకంటే 7రోజుల ముందే చేసుకుంటారెందుకు?

గ్రామ దేవతకు గౌరవ సూచకంగా ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్న గ్రామస్థులు- క్యాలెండర్ తేదీకి ఒక వారం ముందుగానే సమ్మత్ దహనం
Baswahi Village Holi News: సాధారణంగా మనం హోలీ పండగని హోలీ రోజే జరుపుకుంటాం. కానీ ఛత్తీస్గఢ్లోని కొరియా జిల్లా సోన్హాట్ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్లోని బస్వాహి గ్రామంలో హోలీ పండుగను ఒక వారం ముందుగానే జరుపుకునే ప్రత్యేక సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. గ్రామంలో ఎటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేదా చెడు జరగకుండా ఉండడానికి ఈ సంప్రదాయాన్ని సంవత్సరాలుగా పాటిస్తున్నారు. హోలీ పండుగ సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో బస్వాహి గ్రామస్థులు వారం ముందుగానే ఉత్సాహంగా హోలీ పండగ జరుపుకున్నారు. రంగులతో పాటు సాంప్రదాయ ఫాగ్ పాటలు, నృత్యాలతో గ్రామంలో హోలీ పండగ చేసుకున్నారు. ఈ సంప్రదాయం దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోందని గ్రామస్థులు అంటున్నారు.
పూర్వీకుల కాలం నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఈ ఆచారం: 'సమ్మత్ (హోలికా) దహనంతో మొదలైన ఉత్సవాలు మరుసటి రోజు రంగుల ఆటలతో ముగుస్తాయి. పిల్లలు, యువకులు, వృద్ధులందరు రంగులతో హోలి ఆడారు. గ్రామస్థులు అందురూ ఫాగ్ పాటలకు నృత్యం చేసి ఆనందించారు. గ్రామంలోని రోడ్లన్ని రంగులతో నిండిపోయాయి. గ్రామ దేవతకు గౌరవంగా ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నామని, ఇలా చేయకపోతే గ్రామానికి చెడు జరిగే అవకాశం ఉందని' గ్రామస్థులు అన్నారు. పూర్వీకుల కాలం నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఈ ఆచారం ప్రకారం, క్యాలెండర్ తేదీకి ఒక వారం ముందుగానే సమ్మత్ను దహనం చేసి గ్రామస్థులు హోలీని జరుపుకుంటారు. గ్రామస్థులు దీనిని తమ విధిగా భావిస్తారు.
కొత్త తరానికి మూలాలు తెలిసేలా: నమ్మకం, భక్తితో ప్రతి సంవత్సరం గ్రామం మొత్తం ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తుంది. ఇది గ్రామీణ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడుతుందని, కొత్త తరానికి మూలాలు తెలిసేలా చేస్తుందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. హోలీ పండగలో యువకులు, మహిళలు, పెద్దలు నృత్యం చేశారు. రంగుల మధ్య, సోదరభావం, సామరస్య వాతావరణం గ్రామం అంతా నెలకొంది. మహిళలు కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొని వారి సంప్రదాయ పాటలకు నృత్యం చేశారు. ఈ ఆధునిక యుగంలో కూడా, ఇటువంటి సంప్రదాయాలు గ్రామీణ సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. భారతదేశం అంటేనే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని ఇలాంటి సంప్రదాయాలు నిరూపిస్తున్నాయి
"ఈ సంప్రదాయం మా పూర్వీకుల కాలం నుంచే మా గ్రామంలో కొనసాగుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం, సమ్మత్ను ఒక వారం ముందుగానే దహనం చేసి మేము హోలీ జరుపుకుంటాం. ఈ సంప్రదాయాన్ని మా గ్రామ దేవతగా గౌరవిస్తాం. ఈ విధానాన్ని పాటించడానికి మొత్తం గ్రామం కలిసి వస్తుంది. సంప్రదాయం ప్రకారం హోలీ జరుపుకోకపోతే, గ్రామానికి ఏదైనా చెడు జరగవచ్చని నమ్ముతాం. అందుకనే గ్రామస్తులందరం కలిసి ఉత్సాహంతో హోలీ జరుపుకుంటాం."
- రామ్ సింగ్, గ్రామస్థుడు, బస్వాహి గ్రామం
హోళీ మొదలైందిలా: బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడు, గోపికలు వసంతకేళి ఆడేవారు. పురాణ కథను అనుసరించి ఒకరోజు కృష్ణుడు తల్లి యశోద వద్దకు వెళ్లి రాధ సౌందర్యాన్ని వర్ణించి ఆమె మేని రంగుకు తన ఒంటి ఛాయ పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది కనుక తన ప్రేమను అంగీకరించదేమోనని సందేహం వ్యక్తం చేశాడు. అప్పుడు యశోద నవ్వి నచ్చిన రంగును రాధ ముఖానికి పులమమని సరదాగా అంది. తల్లి సలహాతో కృష్ణుడు రాధ ముఖానికి రంగులు పులిమాడు. రాధమ్మ తానూ తగ్గేది లేదన్నట్టు కృష్ణుడి మీద రంగులు చల్లింది. అలా వసంతకేళి మొదలైంది. నాటి నుంచి బృందావనం, మధుర, నందగావ్ ప్రాంతాల్లో హోళీ సంబరాలు చేసుకోవటం ఆచారమైంది.
