'వాళ్లను ఎందుకు బలవంతం చేస్తున్నారు'- దిల్లీ సర్ ప్రక్రియపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
దిల్లీ సర్ ప్రక్రియలో ఫారం-6, ఫారం-8 దరఖాస్తులకు కఠిన గడువులు పెట్టొద్దని సుప్రీం కోర్టు సూచించింది. CJI జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు ఆదేశించింది.
Published : October 28, 2026 at 5:31 PM IST
Supreme Court on SIR Form 6 : దిల్లీ సర్ ప్రక్రియపై సుప్రీం కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఫారం-6, ఫారం-8 దరఖాస్తులకు కఠిన గడువులు పెట్టొద్దని చెప్పింది. తొలగించిన ఓటర్లను తొలిసారి ఓటు వేసేవారిలా ఫారం 6 సమర్పించాలని ఎన్నికల సంఘం ఎందుకు బలవంతం చేస్తోందని ప్రశ్నించింది. ఫారం-6, ఫారం-8 దరఖాస్తులు ఎప్పుడైనా స్వీకరించాలని స్పష్టం చేసింది. ఓటరు జాబితాలో మార్పుల దరఖాస్తులు నిరంతరం స్వీకరించాలని ఆదేశించింది. మహానగరాల్లో వలస కార్మికుల జీవన విధానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని కోర్టు సూచించింది. అసాధారణ వ్యత్యాసాల కేటగిరీ చట్టబద్ధతను భవిష్యత్తులో పరిశీలిస్తామని CJI జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం తెలిపింది. ఫారం నింపలేదనే కారణంతో ఓట్లు తొలగించడంపై ధర్మాసనం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దిల్లీ SIRలో ఎన్నికల అధికారులు ఓటర్లకు జారీ చేసిన నోటీసుల్లో పారదర్శకత లోపించిందని ఆరోపిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై విచారణను రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది.