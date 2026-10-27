'మందుల కంపెనీల కోసమే మొత్తం వ్యవస్థ పనిచేస్తోందా?' కేంద్రంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం
మెడిసన్ ధరలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఎంఆర్పీకి, రిటైలర్లు కొనుగోలు చేసే ధరలకు భారీ వ్యత్యాసం ఉండటంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
Published : October 27, 2026 at 4:50 PM IST
SC On Medicine Price: ఔషధాల ఎంఆర్పీకి, రిటైలర్లు కొనుగోలు చేసే ధర మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉండటంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఔషధ తయారీదారులకు అనుకూలంగా వ్యవస్థ మొత్తం ఎందుకు పనిచేస్తోందని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. మందుల ధరల నియంత్రణకు బాధ్యత వహించే నేషనల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ (ఎన్పీపీఏ) కూడా పూర్తిగా నిర్వీర్యమైన సంస్థలా కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించింది.
దేశంలో మందుల ధరల దాఖలపై రెండు పిటిషన్లపై జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాతో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం విచారణ చేపట్టింది. మందుల ఎంఆర్పీకి, రిటైలర్లకు వాటిని విక్రయించే ధరకు మధ్య ఉన్న భారీ తేడాను ప్రస్తావిస్తూ, ఇలాంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలోనే కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. ఔషధ తయారీదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా మొత్తం వ్యవస్థ ఎందుకు పనిచేస్తోందని ప్రశ్నించింది. ఇదంతా ప్రభుత్వ కళ్ల ముందే జరుగుతోందని వ్యాఖ్యానించింది. ధరల వ్యత్యాసాన్ని ఇలాగే నియంత్రణ లేకుండా కొనసాగనివ్వాలా? అని నిలదీసింది. ఇదంతా ప్రభుత్వ కళ్ల ముందే జరుగుతోందని వ్యాఖ్యానించింది.
రూ.11 వేల మందు రూ.1.30 లక్షల ధర!
మందుల కొనుగోలు ధరకు, రోగులకు విక్రయించే ధరకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ధర్మాసనం ప్రస్తావించింది. రూ.11 వేలకే లభించే మందును రూ.1.30 లక్షలకు విక్రయించడాన్ని ధరల సర్దుబాటుగా ఎలా పరిగణిస్తారని ప్రశ్నించింది. ధరల పెరుగుదలపై ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన వివరణలు సంతృప్తికరంగా లేవని అభిప్రాయపడింది. రిటైలర్లు రూ.15కు కొనుగోలు చేసే డ్రిప్ లైన్ను రూ.250కు విక్రయిస్తున్న ఉదంతాన్ని కూడా కోర్టు ప్రస్తావించింది. ఇలాంటి భారీ వ్యత్యాసాలు కొనసాగుతుంటే ఔషధ ధరల నియంత్రణ ఉత్తర్వు (డీపీసీవో) ఉద్దేశం ఏమిటని ప్రశ్నించింది. ధరల నియంత్రణ సంస్థ ఎన్పీపీఏ పనితీరు పూర్తిగా నిర్వీర్యమైనట్లు కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించింది.
ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ధరలు తక్కువే: కేంద్రం
దేశంలో మందుల ధరలు ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉన్నాయని కేంద్రం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భాటి వాదించారు. దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, తలసరి ఆదాయం తక్కువగా ఉన్న దేశంలో మందుల ధరలను ఇతర దేశాలతో పోల్చి మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదా అన్నది నిర్ణయించలేమని పేర్కొంది. రోగుల ప్రయోజనాల కంటే వ్యాపార ప్రయోజనాలను ముందు ఉంచకూడదని స్పష్టం చేసింది.
నిర్వహణ ఖర్చుల పేరుతో అధిక ధరలా?
ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గీ వాదనలు వినిపించారు. ఆసుపత్రులు 24 గంటల పాటు వైద్య సేవలు అందించేందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. రోగులు బయట కొనుగోలు చేసిన మందులను వినియోగించడంలో నకిలీ ఔషధాల ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని వివరించారు. అయితే, ఈ వాదనలను ధర్మాసనం అంగీకరించలేదు. ఆసుపత్రులు వైద్య సేవలకు రుసుములు వసూలు చెయొచ్చు, కానీ మందుల ధరలను వాటి కొనుగోలు ధర కంటే 100 నుంచి 200 రెట్లు పెంచడం ఎలా సమర్థనీయమని ప్రశ్నించింది. నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం ఇతర మార్గాలను అన్వేషించాలి తప్ప, మందుల ధరల పెంపుతో రోగులపై భారం వేయకూడదని వ్యాఖ్యానించింది. ఇలాంటి వసూళ్లతో ఆసుపత్రులు మనుగడ సాగించకూడదని ఘాటుగా పేర్కొంది.
82 శాతం మందులపై ధరల పరిమితులు లేవా?
డీపీసీవో-2013 ప్రకారం షెడ్యూల్డ్ ఔషధాలపై ధరల పరిమితులు వర్తిస్తుండగా, షెడ్యూల్లో లేని మందుల ప్రారంభ ధరలపై తగిన నియంత్రణ లేదని పిటిషనర్ కిషన్ చంద్ర జైన్ వాదించారు. దేశంలో సుమారు 82 శాతం మందులు షెడ్యూల్ పరిధిలోకి రావని, వాటి ప్రారంభ ధరలను ముందుగానే నిర్ణయించే విధానం లేకపోవడం వల్ల తయారీ సంస్థలకు ఎంఆర్పీ నిర్ణయంలో అధిక స్వేచ్ఛ లభిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
క్యాన్సర్ మందుల ధరలపైనా గతంలో ప్రశ్నలు
అక్టోబర్ 12న ఈ విషయంపై విచారణ జరిగింది. అప్పుడు కూడా ఔషధాల ధరల నియంత్రణపై సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. క్యాన్సర్ మందులపై ట్రేడ్ మార్జిన్ను ఎంఆర్పీలో 30 శాతానికి పరిమితం చేయడంపై కేంద్రం ఇచ్చిన వివరణ సంతృప్తికరంగా లేదని పేర్కొంది. ఇలాంటివి ఇతర మందులకు ఎందుకు విస్తరించలేదని ప్రశ్నించింది. గతంలో ఆసుపత్రులు క్యాన్సర్ మందులను అధిక ధరలు వసూలు చేస్తున్నాయన్న అంశంపైనా అత్యున్నత న్యాయస్థానం కేంద్రంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో క్యాన్సర్ మందుల ట్రేడ్ మార్జిన్ను ఎంఆర్పీలో 30 శాతానికి పరిమితం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనివల్ల రోగులకు ఏటా సుమారు రూ. 2,500 కోట్ల ఆదా అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపింది.