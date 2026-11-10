'స్పృహ తప్పినంత పనైంది'- 'మన్మోహన్' ఎంపిక వెనుక అసలు కథ చెప్పేసిన సోనియా!
Sonia About PM Post : ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్'లో 22 ఏళ్ల నాటి పరిణామాలను సోనియా ప్రస్తావించారు. ప్రధాని పదవి చేపట్టవద్దని ముందే నిర్ణయించుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
Published : November 10, 2026 at 11:47 AM IST
2004 లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ కూటమి ఘనవిజయం సాధించడంతో దేశ ప్రధానిగా సోనియా గాంధీ బాధ్యతలు చేపడతారని అప్పట్లో అంతా భావించారు. అయితే అనూహ్యంగా ఆమె ఆ పదవిని తిరస్కరించి, మన్మోహన్ సింగ్ పేరును ప్రతిపాదించారు. అప్పట్లో దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసిన ఈ నిర్ణయం వెనుక కారణాలను సోనియా గాంధీ ఇప్పుడు వెల్లడించారు. తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్'లో 22 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన పరిణామాలను వివరించారు. ప్రధాని పదవిపై తనకు ఆసక్తి లేకపోవడానికి గల కారణాలతో పాటు, మన్మోహన్ సింగ్ను ఆ బాధ్యతలకు ఎంపిక చేయడం వెనుక ఉన్న ఆలోచనలను పంచుకున్నారు.
2004 ఎన్నికలకు కొన్ని నెలల ముందే తాను ప్రధాని పదవి చేపట్టకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు సోనియా తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని రాహుల్, ప్రియాంకతో చర్చించినప్పుడు కూడా స్పష్టంగా చెప్పానన్నారు. పార్టీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తే ప్రధాని అవుతారా? అని పిల్లలు అడిగినప్పుడు, 'కచ్చితంగా కాదు' అని సమాధానమిచ్చినట్లు గుర్తుచేసుకున్నారు. అప్పటికే తన కుటుంబం ఎన్నో విషాదాలను ఎదుర్కొందని సోనియా పేర్కొన్నారు. నానమ్మ ఇందిరాగాంధీ హత్య, తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ హత్య ఘటనలను చిన్నతనంలోనే చూసిన రాహుల్, ప్రియాంక, ప్రధాని పదవి చేపడితే తనకు కూడా ప్రాణహాని ఉంటుందని ఆందోళన చెందేవారని వివరించారు. అయితే ఎన్నికల సమయంలోనే తన నిర్ణయాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటిస్తే పార్టీలో నాయకత్వంపై చర్చలు, విభేదాలు మొదలవుతాయని భావించి మౌనంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఎన్నికల్లో యూపీఏ విజయం సాధించిన తర్వాత కూటమి నేతలు సోనియా నివాసానికి వచ్చి ఆమెనే ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టాలని కోరినట్లు ఆత్మకథలో వివరించారు. వారి ఒత్తిడి మధ్య ఒక దశలో అస్పష్టంగా అంగీకరించినట్లు తెలిపారు. కిటికీ నుంచి ఈ పరిణామాలను గమనించిన ప్రియాంక వెంటనే రాహుల్కు విషయం చెప్పారని గుర్తుచేసుకున్నారు. అమ్మను ప్రధాని పదవి చేపట్టాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారా? అలా అయితే తమ పరిస్థితి ఏమిటని రాహుల్ ప్రశ్నించినట్లు సోనియా వెల్లడించారు.
మరోవైపు తన ఇటలీ మూలాలను బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలు రాజకీయంగా ఉపయోగించుకుంటాయని ఆమె భావించారు. తాను ప్రధాని అయితే విదేశీ మూలాల అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చి దేశంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సృష్టించే అవకాశం ఉందని ఆందోళన చెందారు. తాను ప్రేమించే దేశానికి అలాంటి పరిస్థితి రావడం ఇష్టం లేదని పేర్కొన్నారు. ఆ రాత్రంతా తీవ్రంగా ఆలోచించినట్లు సోనియా తెలిపారు. భర్త రాజీవ్ పడుకునే వైపు మంచంపై పడుకుని తన నిర్ణయంపై మథనపడ్డానని చెప్పారు. చివరకు తన అంతరాత్మ చెప్పిన మాటను అనుసరించి ప్రధాని పదవిని చేపట్టకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు వెల్లడించారు. మరుసటి రోజు ఉదయం రాహుల్ గదికి వెళ్లి తన నిర్ణయాన్ని చెప్పగా, ఆయన తనను హత్తుకుని ఇది సరైన నిర్ణయమని అభినందించినట్లు వివరించారు.
'స్పృహ తప్పినంత పనైంది'
తన నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో ప్రకటించినప్పుడు కూడా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురయ్యాయని సోనియా గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆమె ప్రధాని కావాలని కోరుతూ ఎంపీలు పోడియం చుట్టూ చేరి నినాదాలు చేశారు. దీంతో ఒక దశలో ఊపిరాడక స్పృహ తప్పినంత పనైందని తెలిపారు. అధికారం తన లక్ష్యం కాదని, దేశ లౌకిక పునాదులను కాపాడటమే తన ప్రధాన ఉద్దేశమని పార్టీ నేతలకు స్పష్టం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. చివరకు తన నిర్ణయాన్ని అంగీకరించేలా వారిని ఒప్పించినట్లు వివరించారు.
మన్మోహన్ సింగ్నే ఎందుకు ఎంపిక చేశారు?
కాగా తాను ప్రధాని పదవిని తిరస్కరించిన తర్వాత ఆ బాధ్యతలను ఎవరికి అప్పగించాలనే ప్రశ్న ఎదురైందని సోనియా తెలిపారు. కాంగ్రెస్లో పలువురు సీనియర్ నేతలు ఆ పదవికి అర్హులైనప్పటికీ మన్మోహన్ సింగ్ తనకు సరైన వ్యక్తిగా కనిపించారని వివరించారు. మన్మోహన్ సింగ్కు పాలనాపరమైన అంశాలపై లోతైన అవగాహన ఉందని, ఆయన వ్యక్తిత్వం, నిజాయతీపై తనకు నమ్మకం ఉందని పేర్కొన్నారు. గతంలో పీవీ నరసింహారావు ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన ఆయన దేశంలో అనేక ఆర్థిక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టారని గుర్తుచేశారు. అంతేకాకుండా మన్మోహన్ సింగ్ కాంగ్రెస్లోని ఏ ప్రత్యేక వర్గానికీ అనుబంధంగా లేరని సోనియా తెలిపారు. యూపీఏ ప్రభుత్వానికి వామపక్ష పార్టీల మద్దతు ఉన్న నేపథ్యంలో ఆర్థిక విధానాల కొనసాగింపుపై ఎలాంటి సందేహాలు రాకుండా ఉండేందుకు మన్మోహన్ సరైన వ్యక్తిగా భావించినట్లు చెప్పారు.
చిన్నతనంలోనే తల్లిని కోల్పోయి, పంజాబ్లోని ఓ మారుమూల గ్రామం నుంచి ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయాల స్థాయికి ఎదిగిన ఆయన ప్రయాణాన్ని కూడా సోనియా ప్రస్తావించారు. పండితుడిగా, ఆర్థికవేత్తగా ఆయన సాధించిన విజయాలతో పాటు వ్యక్తిగత నిజాయతీ, దయాగుణం తనను ఆకట్టుకున్నాయని తెలిపారు. ఆయన చేతుల్లో దేశం సురక్షితంగా ఉంటుందని విశ్వసించినట్లు పేర్కొన్నారు. మన్మోహన్ సింగ్ పేరును ప్రతిపాదించినప్పుడు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతల నుంచి పెద్దగా వ్యతిరేకత రాలేదని సోనియా వెల్లడించారు. అయితే స్వయంగా మన్మోహన్ సింగ్ను ఈ బాధ్యతలు చేపట్టాలని కోరినప్పుడు ఆయన తొలుత అంగీకరించలేదని గుర్తుచేసుకున్నారు.
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