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ప్రజాదరణ పొందిన IAS అధికారి దివ్యా మిత్తల్- రాజీనామాకు అసలు కారణమేంటి? భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఏంటి?

13 ఏళ్ల ఐఏఎస్‌ ప్రయాణానికి దివ్యా మిత్తల్‌ స్వచ్ఛందంగా ముగింపు- మిర్జాపుర్‌లో మారుమూల గ్రామానికి పైప్‌లైన్‌ ద్వారా తాగునీరు అందించిన అధికారి- ప్రజలకు చేరువగా ఉంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు- సోషల్‌ మీడియాలోనూ మంచి ఫాలోయింగ్‌

Divya Mittal Resignation Reason
దివ్యా మిత్తల్ ఫైల్ ఫొటో (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 5:35 PM IST

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Divya Mittal Resignation Reason : ఐఏఎస్‌ అధికారి అంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించే వ్యక్తి. అలాంటి ఉద్యోగాన్ని వదిలేయాలంటే బలమైన కారణం ఉండాలనుకోవడం సహజం. కానీ ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ప్రజలకు చేరువైన అధికారిణిగా గుర్తింపు పొందిన దివ్యా మిత్తల్‌ ఒక్కసారిగా తన 13 ఏళ్ల ఐఏఎస్‌ ప్రయాణానికి ముగింపు పలికారు. స్వచ్ఛందంగానే రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ఆమె, అసలు ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారో మాత్రం వెల్లడించలేదు. దీంతో దివ్యా మిత్తల్‌ రాజీనామా ఇప్పుడు ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ అధికార వర్గాల్లోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

13 ఏళ్ల ప్రయాణానికి ముగింపు
2013 బ్యాచ్‌కు చెందిన ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ క్యాడర్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారిణి దివ్యా మిత్తల్‌. దాదాపు 13 ఏళ్ల పాటు ప్రభుత్వ సేవలో కొనసాగారు. రాజీనామా ప్రకటించే సమయానికి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ రెవెన్యూ శాఖలో ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆగస్టు 30న సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. 'ఈ రోజు నా 13 ఏళ్ల మరపురాని ప్రయాణానికి స్వచ్ఛందంగా ముగింపు పలుకుతూ ఐఏఎస్‌కు రాజీనామా చేశాను' అంటూ ఆమె చేసిన ప్రకటన ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ఐఏఎస్‌గా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నానని, ప్రజల నుంచి తాను పొందిన అనుభవం ఎంతో గొప్పదని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే రాజీనామాకు కారణం ఏమిటన్నది మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పలేదు. తన భవిష్యత్‌ ప్రణాళికలను సరైన సమయంలో వెల్లడిస్తానని తెలిపారు. దీంతో ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్న ఒక్కటే దివ్యా మిత్తల్‌ ఎందుకు ఇంత కీలకమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు?

మిర్జాపుర్‌లో ప్రత్యేక గుర్తింపు
దివ్యా మిత్తల్‌కు ప్రజల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఆమె పనిచేసిన జిల్లాల్లో చేపట్టిన కార్యక్రమాలే. ముఖ్యంగా మిర్జాపుర్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌గా పనిచేసిన కాలం ఆమె కెరీర్‌లో కీలకంగా నిలిచింది. 2022 సెప్టెంబర్‌ నుంచి 2023 సెప్టెంబర్‌ వరకు మిర్జాపుర్‌ కలెక్టర్‌గా పనిచేశారు. ఈ సమయంలో మారుమూల కొండ ప్రాంతంలోని లహురియా దేహ్‌ గ్రామానికి తాగునీటిని అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా కృషి చేశారు.

Divya Mittal Resignation Reason
మిర్జాపుర్‌లో లోహందీ నది పునరుద్ధరణ పనుల్లో దివ్యా మిత్తల్​ (ఫైల్ ఫొటో) (Etv Bharat)

నీటి కోసం ట్యాంకర్లపై, గుంతల్లోని నీటిపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉన్న గ్రామానికి పైప్‌లైన్‌ ద్వారా నీటిని తీసుకెళ్లారు. ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న సమస్య పరిష్కారం కావడంతో గ్రామస్థుల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. ఈ కార్యక్రమమే దివ్యా మిత్తల్‌కు విస్తృత గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. తన రాజీనామా సందేశంలోనూ మిర్జాపుర్‌ తనకు 'అసాధ్యం అనేది వాస్తవం కాదు. అది కేవలం ఒక అభిప్రాయం మాత్రమే' అని నేర్పించిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

సోషల్‌ మీడియాలోనూ ప్రత్యేక ఫాలోయింగ్‌
సాధారణంగా ప్రభుత్వ అధికారుల పనితీరు కార్యాలయాలకే పరిమితమవుతుంది. కానీ దివ్యా మిత్తల్‌ మాత్రం సోషల్‌ మీడియాను ప్రజలకు, అధికార యంత్రాంగానికి మధ్య వారధిగా ఉపయోగించారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, ప్రజా సమస్యలు, అధికారుల స్పందన వంటి అంశాలను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకునేవారు. దేవరియాలో పనిచేసే సమయంలో ఆమె ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యారు. గ్రామస్థుల సమస్యలను నేరుగా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ‘మేరా గావ్‌ మేరా గౌరవ్‌ పేరుతో వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం.

వందలాది మంది గ్రామ ప్రధానులను అధికార యంత్రాంగంతో అనుసంధానించారు. గ్రామాల నుంచి సమస్యలు వస్తే సంబంధిత అధికారులను ట్యాగ్‌ చేసి పరిష్కారం దిశగా చర్యలు తీసుకునేలా పర్యవేక్షించేవారు. ఈ విధానం ఆమెకు అభిమానులను తెచ్చిపెట్టింది. అదే సమయంలో సోషల్‌ మీడియాలో ఆమెకు వచ్చిన ప్రచారం కొంతమందిలో విమర్శలకు కూడా కారణమైంది. అధికారి వ్యక్తిగత బ్రాండ్‌ ఎక్కువగా కనిపిస్తోందన్న అభిప్రాయాలు కూడా వినిపించాయి.

Divya Mittal Resignation Reason
దివ్యా మిత్తల్‌ ఫైల్ ఫొటో (Etv Bharat)

ప్రజలకు చేరువ- అధికారులతో కఠినంగా?
దివ్యా మిత్తల్‌ గురించి ఆమెతో పనిచేసినవారు చెప్పే మాటల్లో ఆసక్తికరమైన కోణం ఉంది. ప్రజలతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆమె సౌమ్యంగా, అందుబాటులో ఉండేవారని చెబుతారు. అయితే అధికారిక సమావేశాల్లో మాత్రం తన ఆదేశాలు అమలు కాకపోతే కఠినంగా వ్యవహరించేవారని అంటారు. నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో స్వతంత్రంగా వ్యవహరించే స్వభావం ఆమెకు అభిమానులను తెచ్చినా రాజకీయ ప్రతినిధులతో మాత్రం కొన్ని సందర్భాల్లో విభేదాలకు దారితీసిందని సమాచారం.

మిర్జాపుర్‌లో తాగునీటి ప్రాజెక్టు పూర్తయిన సందర్భంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ప్రజాప్రతినిధులు హాజరు కాకపోవడం కూడా అప్పట్లో చర్చకు దారితీసింది. అధికారిక కార్యక్రమాల్లో రాజకీయ ప్రోటోకాల్‌కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలా? లేక పని పూర్తిచేయడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలా? అన్న చర్చ మొదలైంది. ఆ తర్వాత ఆమె మిర్జాపుర్‌ నుంచి బదిలీ అయ్యారు. కొంతకాలం ఆమెకు పోస్టింగ్‌ కూడా ఇవ్వలేదు.

బదిలీలు- పోస్టింగ్‌ మార్పులు
మిర్జాపుర్‌ తర్వాత కూడా దివ్యా మిత్తల్‌ కెరీర్‌లో బదిలీలు, బాధ్యతల మార్పు చర్చనీయాంశంగానే నిలిచాయి. మిర్జాపుర్‌ నుంచి బదిలీ అనంతరం కొంతకాలం పోస్టింగ్‌ లేకపోవడం, తర్వాత కీలక బాధ్యతలు చేపట్టడం, చివరికి రెవెన్యూ శాఖలో ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా ఉండగానే రాజీనామా చేయడం ఆసక్తిని పెంచింది. అయితే వీటన్నింటినీ రాజీనామాకు నేరుగా కారణాలుగా చెప్పలేం. దివ్యా మిత్తల్‌ స్వయంగా రాజకీయ ఒత్తిడి, పని ఒత్తిడి లేదా ఇతర కారణాల గురించి ఎలాంటి స్పష్టమైన ఆరోపణలు చేయలేదు.

ఐఏఎస్‌ వర్గాల్లో పెరుగుతున్న చర్చ
దివ్యా మిత్తల్‌ రాజీనామాతో మరో పెద్ద చర్చ తెరపైకి వచ్చింది. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఐఏఎస్‌ అధికారులు ఉద్యోగాన్ని ఎందుకు వీడుతున్నారు? అన్నదే అది. గత కొన్నేళ్లలో పలువురు ఐఏఎస్‌ అధికారులు రాజీనామా చేయడం, స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ తీసుకోవడం లేదా ఇతర క్యాడర్లకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపడం చర్చకు కారణమవుతోంది. వ్యక్తిగత కారణాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ పరిస్థితులు, కెరీర్‌ మార్పు వంటి కారణాలు కొందరి విషయంలో ఉండగా.. పని ఒత్తిడి, రాజకీయ ఒత్తిడి వంటి అంశాలు కూడా చర్చలోకి వస్తున్నాయి. అయితే ప్రతి రాజీనామాను ఒకే కోణంలో చూడటం సరికాదన్న వాదన కూడా ఉంది. ఒక అధికారి ఉద్యోగాన్ని వీడటానికి వ్యక్తిగత కారణాలే ప్రధానంగా ఉండొచ్చని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Divya Mittal Resignation Reason
కుటుంబంతో దివ్యా మిత్తల్‌ (Etv Bharat)

భర్త కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి గుడ్‌బై
దివ్యా మిత్తల్‌ రాజీనామాలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఆమె భర్త గగన్‌దీప్‌ సింగ్‌ ధిల్లాన్‌ కెరీర్‌ కూడా. ఇద్దరూ ఐఐటీ దిల్లీ, ఐఐఎం బెంగళూరులో చదువుకున్నారు. ఉన్నత విద్య తర్వాత లండన్‌లో ఆర్థిక రంగంలో ఉద్యోగాలు చేశారు. అనంతరం 2009లో భారత్‌కు తిరిగి వచ్చి సివిల్‌ సర్వీసెస్‌ వైపు అడుగులు వేశారు. దివ్యా మిత్తల్‌ 2013లో ఐఏఎస్‌లో చేరగా, ఆమె భర్త 2011లో ఇండియన్‌ ట్రేడ్‌ సర్వీసులో చేరారు. అయితే 2022లో ఆయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి తిరిగి ఆర్థిక మార్కెట్ల వైపు వెళ్లారు. ఇప్పుడు నాలుగేళ్ల తర్వాత దివ్యా మిత్తల్‌ కూడా ప్రభుత్వ సేవ నుంచి తప్పుకోవడం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

ఇక ఆమె ఏం చేయబోతున్నారు?
దివ్యా మిత్తల్‌ తన భవిష్యత్‌ ప్రణాళికలపై స్పష్టత ఇవ్వలేదు. అయితే ఆమె ఆసక్తులను పరిశీలిస్తే రచన, విద్య, సామాజిక సేవ వంటి రంగాల్లో ఆమె ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉందన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఆమె ఇప్పటికే పుస్తక రచనతో పాటు వివిధ సామాజిక అంశాలపై రాస్తున్నారు. విద్య, పిల్లల పెంపకం, కమ్యూనికేషన్‌, ఆర్థిక అవగాహన, ఒంటరితనం, మానసిక ఆరోగ్యం వంటి అంశాలపై కూడా ఆమె ఆలోచనలు పంచుకున్నారు. రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశంపై కూడా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మిర్జాపుర్‌లో ఆమెకు ఉన్న ప్రజాదరణ ఈ చర్చకు మరింత ఊతమిస్తోంది. అయితే ఇప్పటివరకు దివ్యా మిత్తల్‌ రాజకీయ ప్రవేశంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

కారణం చెప్పకపోవడమే అసలు ఆసక్తి
దివ్యా మిత్తల్‌ రాజీనామా ఇప్పుడు ఇంత చర్చకు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఆమె నిర్ణయం కంటే దానికి కారణం చెప్పకపోవడమే. ప్రజలకు చేరువగా ఉంటూ, కష్టమైన పనులను చేపట్టి పేరు తెచ్చుకున్న అధికారి ఉన్నత స్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని ఎందుకు వదిలారు? అన్న ప్రశ్నకు ఇంకా సమాధానం లేదు. పని ఒత్తిడా? రాజకీయ ఒత్తిడా? కెరీర్‌లో స్తబ్దతా? కుటుంబానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలన్న నిర్ణయమా? లేక కొత్త రంగంలో కొత్త ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టాలన్న ఆలోచనా? ప్రస్తుతం ఇవన్నీ ఊహాగానాలే.

అయితే ఆమె రాజీనామా సందేశంలోని ఒక మాట మాత్రం భవిష్యత్‌ దిశపై కొంత సంకేతం ఇస్తోంది. 'నా కోసం చూసిన కలలు సాకారమయ్యాయి. ఇప్పుడు నా ప్రజల కోసం చూసిన కలలను జీవించాల్సిన సమయం వచ్చింది' అన్న ఆమె వ్యాఖ్య. ఐఏఎస్‌ పదవి ముగిసినా, ప్రజా జీవితానికి మాత్రం దూరం కావాలనుకోవడం లేదన్న భావనను కలిగిస్తోంది. అందుకే దివ్యా మిత్తల్‌ రాజీనామా ఒక అధికారి ఉద్యోగానికి ముగింపు మాత్రమేనా? లేక మరో కొత్త ప్రజా ప్రయాణానికి ఆరంభమా? అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

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