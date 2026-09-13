బ్రిక్స్ గాలా డిన్నర్లో వంటకాలు అదుర్స్- కానీ జిన్పింగ్ మాత్రం మిస్- ఎందుకంటే?
మోదీ ఇచ్చిన విందుకు హాజరుకాని చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్- పన్నీర్ లబాబ్దార్ నుంచి షాహ్తూత్ ఫిర్నీ వరకు ప్రత్యేక వంటకాలు- విందులో పాల్గొన్న పుతిన్, కేంద్ర మంత్రులు, పలువురు సీఎంలు
Published : September 13, 2026 at 12:21 PM IST
BRICS Gala Dinner : భారత్లో 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. మొదటి రోజు విజయవంతంగా పూర్తవ్వగా, రెండో రోజు చర్చలు ఆదివారం ఉదయమే ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే శనివారం రాత్రి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన బ్రిక్స్ గాలా డిన్నర్కు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ సహా బ్రిక్స్ దేశాల నేతలు విందులో పాల్గొన్నారు. అయితే అందరి దృష్టిని కూడా ఆకర్షించిన విషయం మాత్రం చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ఆ విందుకు దూరంగా ఉండటం.
శనివారం దిల్లీలో జరిగిన 18వ బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు జిన్పింగ్ భారత్కు వచ్చారు. దాదాపు ఏడేళ్ల తర్వాత ఆయన భారత్లో అడుగుపెట్టారు. సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన ప్రధాని మోదీతో కీలక ద్వైపాక్షిక భేటీ కూడా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత జరిగిన గాలా డిన్నర్కు మాత్రం హాజరుకాలేదు. జిన్పింగ్ విందుకు ఎందుకు రాలేదనే దానిపై అధికారికంగా ఎలాంటి కారణం వెల్లడించలేదు. అయితే సన్నిహిత వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, సుదీర్ఘ ప్రయాణం, సమయ వ్యత్యాసం కారణంగా అలసటకు గురయ్యారని తెలుస్తోంది. అందుకే హోటల్కు వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇక జిన్పింగ్ ఆదివారం ఉదయం స్వదేశానికి బయలుదేరారు.
విందులో ఏం పెట్టారు?
మోదీ ఇచ్చిన ప్రత్యేక విందులో భారతీయ వంటకాలకు పెద్దపీట వేశారు. ప్రారంభ వంటకాలుగా ‘ఖాండ్వీ మిల్లే’, ‘ఖుంబ్ గలౌటీ’ వడ్డించారు. ఖాండ్వీ మిల్లేలో శనగపిండితో తయారు చేసిన రోల్కు ఆవాలు, కొబ్బరి, కరివేపాకు తాలింపు జత చేశారు. మామిడి, పెరుగు వంటి వాటితో దీనిని అందించారు. మష్రూమ్తో తయారు చేసిన ఖుంబ్ గలౌటీని కూడా ప్రత్యేకంగా వడ్డించారు. ప్రధాన వంటకాల్లో పన్నీర్ లబాబ్దార్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. టమాటా, షాలోట్స్తో చేసిన చిక్కటి గ్రేవీలో పన్నీర్ ముక్కలను ఉడికించి ఈ వంటకాన్ని సిద్ధం చేశారు.
అలాగే హిమాలయాల్లో లభించే గుచ్చి మష్రూమ్తో గుచ్చి మార్మిక్ తయారు చేశారు. ఇందులో కుంకుమపువ్వు, ఎండుద్రాక్ష, బాదం వంటి వాటిని ఉపయోగించారు. దీనితో పాటు క్యారెట్, బీన్స్ పొరియల్, టమాటాతో చేసిన పప్పు చారు, మిల్లెట్ పులావ్, బీట్రూట్ రైటా, వివిధ రకాల భారతీయ రొట్టెలను వడ్డించారు. విందు చివర్లో భారతీయ స్వీట్లకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఓల్డ్ దిల్లీ ఫ్రూట్ క్రీమ్తో జిలేబీ, షాహ్తూత్ ఫిర్నీ వంటి డెజర్ట్లను అతిథులకు అందించారు.
పాలు, బియ్యంతో నెమ్మదిగా ఉడికించి తయారు చేసిన ఫిర్నీపై తియ్యటి మల్బెర్రీ పండ్లను, గోల్డ్ లీఫ్ను అలంకరణగా ఉపయోగించారు. ఇలా భోజనంతో పాటు భారతీయ సంస్కృతిని కూడా ప్రపంచ నేతలకు పరిచయం చేసేలా విందును ఏర్పాటు చేశారు. 100 మందికి పైగా కళాకారులతో ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించారు. ఇందులో భారత్తో పాటు ఇతర బ్రిక్స్ దేశాల కళా సంప్రదాయాలను ప్రదర్శించారు.
పుతిన్ సహా పలువురు హాజరు
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ సహా పలువురు బ్రిక్స్ నేతలు ఈ విందులో పాల్గొన్నారు. కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, నిర్మలా సీతారామన్, పీయూష్ గోయల్, అశ్వినీ వైష్ణవ్, శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ హాజరయ్యారు. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాతో పాటు ఉత్తర్ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్, పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన సువేందు అధికారి, అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ తదితరులు కూడా విందుకు వచ్చారు. కేంద్ర మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు పార్లమెంట్ నుంచి రెండు బస్సుల్లో భారత్ మండపానికి చేరుకున్నారు.
మోదీ-జిన్పింగ్ భేటీకి ప్రాధాన్యం
మరోవైపు మోదీ-జిన్పింగ్ భేటీకి కూడా ప్రాధాన్యం లభించింది. భారత్-చైనా సంబంధాలపై ఇద్దరు నేతలు చర్చించారు. గత ఏడాది టియాంజిన్లో జరిగిన సమావేశం తర్వాత ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో వచ్చిన పురోగతిని ఇద్దరూ స్వాగతించారు. భేదాలు వివాదాలుగా మారకూడదని ఇద్దరు నేతలు స్పష్టం చేశారు. పరస్పర గౌరవం, పరస్పర సున్నితత్వం, పరస్పర ప్రయోజనాల ఆధారంగా రెండు దేశాల సంబంధాలు ముందుకు సాగాలని మోదీ పేర్కొన్నారు.
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