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'LPG ధరల పెంపుపై అప్పట్లో రచ్చ చేశారు- ఇప్పుడెందుకు రోడ్లపైకి రారు?'- బీజేపీ నేతలపై కాంగ్రెస్ ఫైర్​

యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎల్‌పీజీ ధరల పెంపుపై రచ్చ చేసిన బీజేపీ నేతలు- మరి ఇప్పుడు సిలిండర్లతో రోడ్లపైకి ఎందుకు రావడం లేదని నిలదీసిన కాంగ్రెస్

Congress president Mallikarjun Kharge
Congress president Mallikarjun Kharge (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 2:38 PM IST

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Congress Dig On LPG Price Hike : వంట గ్యాస్ (ఎల్​పీజీ) ధరలు భారీగా పెంచిన నేపథ్యంలో మోదీ సర్కార్​పై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదివారం తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. యూపీఏ హయాంలో ద్రవ్యోల్బణంపై నానా హంగామా చేసిన బీజేపీ నేతలు, ఇప్పుడు ఎల్​పీజీ ధరలు పెరుగుతుంటే, సిలిండర్లు పట్టుకొని రోడ్లపైకి వచ్చి ఎందుకు నిరసనలు తెలపడం లేదని ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నిలదీశారు.

"వంటగ్యాస్​ సిలిండర్​ ధరలు విపరీతంగా పెరగడం సామాన్యులను అతలాకుతలం చేసేలా ఉంది. మోదీ ప్రభుత్వం గత 4నెలల్లో గృహవినియోగ ఎల్​పీజీ సిలిండర్​ ధరను రూ.89 పెంచింది. ఇక్కడ మాకు 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి ప్రతిస్పందనగా 41 దేశాల నుంచి ఇంధన వనరులు దిగుమతి చేసుకుంటున్నామని మోదీ పార్లమెంట్​లో గొప్పలు చెప్పారు. ఇప్పుడు దానికేమైంది? గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నేటికీ ఎల్​పీజీ కొరత ఎందుకు ఉంది? ఉజ్వల పథకం కింద 2025-26 కాలంలో 5.56 కోట్ల కుటుంబాలకు ఒక్క రీఫిల్ కూడా లభించలేదు. (వాస్తవానికి ఒక్కసారి చేశారు). వీరిలో 3.30 కోట్ల కుటుంబాలు ఒక్క సిలిండర్ కూడా రీఫిల్​ చేసుకోలేకపోయారు. ఈ పరిస్థితి పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి ముందే ఉంది. ఇది మోదీ సర్కార్​ లాభార్జన ఫలితం కాదా? యూపీఏ హయాంలో మోదీ, బీజేపీ నేతలు ద్రవ్యోల్బణంపై నానా హంగామా చేసేవారు. కానీ గత 12 ఏళ్లలో మోదీ ప్రభుత్వం ఎల్​పీజీ ధరలను రూ.530 పెంచిన మాట వాస్తవం కాదా? మరి ఇప్పుడు బీజేపీ నేతలు గ్యాస్​ సిలిండర్లుతో రోడ్లపైకి వచ్చి ఎందుకు నిరసనలు తెలపడం లేదు?"
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు

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