'LPG ధరల పెంపుపై అప్పట్లో రచ్చ చేశారు- ఇప్పుడెందుకు రోడ్లపైకి రారు?'- బీజేపీ నేతలపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎల్పీజీ ధరల పెంపుపై రచ్చ చేసిన బీజేపీ నేతలు- మరి ఇప్పుడు సిలిండర్లతో రోడ్లపైకి ఎందుకు రావడం లేదని నిలదీసిన కాంగ్రెస్
Published : June 7, 2026 at 2:38 PM IST
Congress Dig On LPG Price Hike : వంట గ్యాస్ (ఎల్పీజీ) ధరలు భారీగా పెంచిన నేపథ్యంలో మోదీ సర్కార్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదివారం తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. యూపీఏ హయాంలో ద్రవ్యోల్బణంపై నానా హంగామా చేసిన బీజేపీ నేతలు, ఇప్పుడు ఎల్పీజీ ధరలు పెరుగుతుంటే, సిలిండర్లు పట్టుకొని రోడ్లపైకి వచ్చి ఎందుకు నిరసనలు తెలపడం లేదని ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నిలదీశారు.
घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम जनता की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है !!— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 7, 2026
मोदी सरकार ने पिछले 4 महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में ₹89 की बढ़ोतरी की है।
हमारे 3 सवाल —
1️⃣ संसद में मोदी जी ने लंबी-चौड़े दावे किए थे कि वे West Asia War के चलते 41 देशों से Fuel… pic.twitter.com/xE7uzFFsq6
"వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు విపరీతంగా పెరగడం సామాన్యులను అతలాకుతలం చేసేలా ఉంది. మోదీ ప్రభుత్వం గత 4నెలల్లో గృహవినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరను రూ.89 పెంచింది. ఇక్కడ మాకు 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి ప్రతిస్పందనగా 41 దేశాల నుంచి ఇంధన వనరులు దిగుమతి చేసుకుంటున్నామని మోదీ పార్లమెంట్లో గొప్పలు చెప్పారు. ఇప్పుడు దానికేమైంది? గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నేటికీ ఎల్పీజీ కొరత ఎందుకు ఉంది? ఉజ్వల పథకం కింద 2025-26 కాలంలో 5.56 కోట్ల కుటుంబాలకు ఒక్క రీఫిల్ కూడా లభించలేదు. (వాస్తవానికి ఒక్కసారి చేశారు). వీరిలో 3.30 కోట్ల కుటుంబాలు ఒక్క సిలిండర్ కూడా రీఫిల్ చేసుకోలేకపోయారు. ఈ పరిస్థితి పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి ముందే ఉంది. ఇది మోదీ సర్కార్ లాభార్జన ఫలితం కాదా? యూపీఏ హయాంలో మోదీ, బీజేపీ నేతలు ద్రవ్యోల్బణంపై నానా హంగామా చేసేవారు. కానీ గత 12 ఏళ్లలో మోదీ ప్రభుత్వం ఎల్పీజీ ధరలను రూ.530 పెంచిన మాట వాస్తవం కాదా? మరి ఇప్పుడు బీజేపీ నేతలు గ్యాస్ సిలిండర్లుతో రోడ్లపైకి వచ్చి ఎందుకు నిరసనలు తెలపడం లేదు?"
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు