ఈ రిపబ్లిక్ డే భారత్‌కు ఎందుకు ప్రత్యేకం? 'వందేమాతరం' థీమ్‌‌లో దాగిన సందేశమేంటి?

రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ ‘వందేమాతరం’ థీమ్ వెనుక గొప్ప సందేశం- ఆత్మనిర్భరతతోనే స్వయం సమృద్ధి సాధ్యమనే మెసేజ్- స్వాతంత్య్ర సంగ్రామంలో స్వదేశీ ఉద్యమానికి ఊపిరులూదిన వందేమాతరం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 12:22 PM IST

Republic Day 2026 : భారత్ జనవరి 26న జరుపుకోబోతున్న 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాలు చాలా స్పెషల్. '150 వసంతాల వందేమాతరం' థీమ్‌తో దేశ రాజధాని దిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్‌లో అంగరంగ వైభవంగా ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈసందర్భంగా ‘వందేమాతరం 150’ పోర్టల్‌ను భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. దేశ పౌరులు వందేమాతరాన్ని ఆలపించిన వీడియోలను ఇందులో అప్‌లోడ్ చేసి, ‘150 వసంతాల వందేమాతరం’ స్మారక సర్టిఫికెట్లను పొందొచ్చు. 1875లో సంస్కృతీకరించిన బెంగాలీ భాషలో వందేమాతర గేయాన్ని బంకించంద్ర చటోపాధ్యాయ రచించారు. ఈసారి రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌లో భారత సాంస్కృతిక శాఖ శకటంపై వందేమాతర గేయం తొలి లిఖిత ప్రతిని, నాటి నుంచి నేటివరకు దాని ప్రయాణాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు. ఇంతకీ ఈసారి రిపబ్లిక్ డే భారత్‌కు ఎందుకు ప్రత్యేకమైంది? ఏ విధంగా ప్రత్యేకమైంది? తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదవండి.

శ్రేయా ఘోషల్‌ పాట, ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం
ఈసారి రిపబ్లిక్ డేలో ‘వందేమాతరం’తో పాటు ఎక్కువగా హైలైట్ కాబోయే అంశం ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’. ఇందుకోసం ‘స్వతంత్రతా కా మంత్ర - వందేమాతరం: సమృద్ధి కా మంత్ర - ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ అనే ప్రత్యేక పాటను ఫేమస్ బాలీవుడ్ సింగర్ శ్రేయా ఘోషల్‌తో పాడించారు. ఈ సాంగ్‌కు ప్రఖ్యాత టాలీవుడ్ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి సంగీతాన్ని అందించారు. వందేమాతరం థీమ్‌తో పరేడ్ చేయనున్న భారత సాంస్కృతిక శాఖ శకటంలో ఈ పాట హైలైట్‌గా నిలువనుంది. ఈ శకటంలోనే వందేమాతర గేయం తొలి లిఖిత ప్రతిని ప్రదర్శించనున్నారు. ఆనాడు వందేమాతర గేయం భారత్‌కు స్వాతంత్య్రాన్ని సాధించి పెట్టింది. ఈనాడు భారతదేశం అన్ని రంగాల్లో స్వయం సమృద్ధిని సాధించాలంటే ఆత్మనిర్భరత తప్ప మరో మార్గం లేదు. ఈ గొప్ప సందేశాన్ని దేశ ప్రజలకు ఇచ్చేలా దిల్లీ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌కు భారత సర్కారు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

వందేమాతరం ఘనతను గుర్తుచేసేలా రిపబ్లిక్ డే
వందేమాతరం 150 వసంతాలను కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు ఇంతగా ఎందుకు హైలైట్ చేస్తోందో తెలియాలంటే మనం కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలి. 1905 నుంచి 1950 వరకు చోటుచేసుకున్న చారిత్రక ఘట్టాలతో పాటు, గత పదేళ్ల భారతదేశ పురోగతిపై కొంత అవగాహనకు రావాలి.

  • తొలిసారిగా 1896 భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో వందేమాతర గేయాన్ని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆలపించారు.
  • భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామంలో తొలిసారిగా 1905 ఆగస్టు 7న వందేమాతరం నినాదం ఇచ్చారు. ఆ ఏడాది జరిగిన స్వదేశీ ఉద్యమం, బెంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమంలోనూ వందేమాతరం నినాదాన్ని ఇచ్చారు.
  • 1929లో లాహోర్‌లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగింది. దానికి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అధ్యక్షత వహించారు. ఇందులో ‘పూర్ణ స్వరాజ్’ తీర్మానం చేశారు. 1930 నుంచి ఏటా జనవరి 26న పూర్ణ స్వరాజ్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని నిర్ణయించారు.
  • 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి బ్రిటీషర్ల నుంచి స్వాతంత్య్రం లభించింది. అయితే 1950 వరకు బ్రిటీష్ కాలం నాటి భారత ప్రభుత్వ చట్టం - 1935 ప్రకారమే పరిపాలన జరిగింది. చివరకు 1950 జనవరి 26 నుంచి భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక రిపబ్లిక్(గణతంత్ర) దేశంగా భారత్ అవతరించింది.
  • స్వదేశీ ఉద్యమానికి, భారత పూర్ణ స్వరాజ్ భావనలకు వందేమాతర గేయం ఊపిరులు ఊదింది. అందుకే ఈసారి రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో భారత ప్రభుత్వం ఆత్మనిర్భరత, స్వయం సమృద్ధి అనే భావనలను హైలైట్ చేస్తోంది. ఈ దిశగా గత పదేళ్లలో మోదీ సర్కారు సాధించిన అపూర్వ విజయాలను రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌లోని శకటాల ద్వారా ప్రదర్శించనున్నారు.

రక్షణ రంగంలో భారత్ ఆత్మనిర్భరతకు సాక్ష్యాలివీ

  • భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్‌డీఓ) తయారుచేసిన లాంగ్ రేంజ్ యాంటీ షిప్ హైపర్‌సోనిక్ క్షిపణులను ఈసారి రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌లో ప్రదర్శించనున్నారు. ఇవి చాలా వేగంగా, అత్యంత కచ్చితత్వంతో శత్రు లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేయగలవు.
  • భారత త్రివిధ దళాలు కలిసికట్టుగా ‘ఆపరేషన్ సిందూర్‌’ను 2025లో సక్సెస్ చేశాయి. ఈసారి రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌లో ఒక ప్రత్యేక శకటం ద్వారా ఈ విజయాన్ని చాటి చెప్పనున్నారు.
  • భారత సైన్యంలో కొత్తగా ఏర్పడిన భైరవ్ లైట్ కమాండో బెటాలియన్ అనేది రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువనుంది.
  • ఫిరంగి దళాల కోసం స్వదేశీ ఆయుధ టెక్నాలజీని భారత్ రూపొందించింది. ఈక్రమంలోనే అడ్వాన్స్‌డ్ టోవుడ్ ఆర్టిల్లరీ గన్ సిస్టమ్, ధనుష్ హోవిట్జర్‌లు భారత గడ్డపై తయారయ్యాయి. ఇక పలు ఫిరంగి దళాలను శత్రు డ్రోన్లను కట్టడి చేసే, కూల్చేసే ప్రత్యేక దళాలుగా భారత రక్షణ శాఖ మార్చేసింది. ఈవిధంగా ఏర్పడినవే శక్తిబాణ్ రెజిమెంట్స్. ఈసారి రక్షణ శాఖ శకటంలో వీటి పరాక్రమాన్నీ చూపించనున్నారు.
  • రాబోయేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) యుగం. ఈ అధునాతన టెక్నాలజీలో అత్యంత కీలకమైనవి సెమీకండక్టర్ చిప్‌లు. ఈ ఏడాది తొలితరం మేడ్ ఇన్ ఇండియా సెమీకండక్టర్ చిప్‌లు ప్రపంచ మార్కెట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయి. మొబైల్ ఫోన్ల నుంచి యుద్ధ విమానాల దాకా అన్నింటా సెమీకండక్టర్ చిప్‌లు అత్యవసరం. ఈవిభాగంలో భారత్ ఆత్మనిర్భరత దిశగా వెళ్తోంది.
  • యుద్ధ విమానాల్లోని జెట్ ఇంజిన్ల కోసం ఇకపై విదేశాల వైపు భారత్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కావేరీ ఇంజిన్ (డ్రై వేరియంట్) తరహా పలు స్వదేశీ జెట్ ఇంజిన్‌లను భారత్ ఇప్పటికే విజయవంతంగా పరీక్షించింది. వీటిని పెద్ద సైజు డ్రోన్లు, యుద్ధ విమానాల్లో వాడొచ్చు.

యూపీఐ విప్లవం, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ శక్తి
మేడ్ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మిషన్, డిజిటల్ చెల్లింపులు, వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తి, స్టార్టప్‌‌లకు మద్దతు, యూపీఐ విప్లవం, నాలుగో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ వంటి అంశాలనూ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌లో హైలైట్ చేయనున్నారు. ఈసందర్భంగా 2,500 మందికిపైగా కళాకారులు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఇవ్వనున్నారు. మొత్తం 30 శకటాలు పరేడ్‌లో పాల్గొంటాయి. వీటిలో 17 శకటాలు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలవి, 13 శకటాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖలవి. ఈసారి భారత గణతంత్ర దినోత్సవానికి యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవుతారు.

