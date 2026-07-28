చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్న వారిని వదిలిపెట్టొద్దు: పోలీసుల లాఠీఛార్జిపై సుప్రీంకోర్టు
విద్యార్థులపై పోలీసుల లాఠీఛార్జి వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ- విద్యార్థులపై దాడిచేసిన వారిపై నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు జరపాలన్న సీజేఐ- సిట్ ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తునకు ఆదేశాలివ్వాలని కోరిన పిటిషనర్లు
Published : July 28, 2026 at 12:11 PM IST
SC On NEET Protest Violence : దిల్లీ జంతర్మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ సారథ్యంలో విద్యార్థుల నిరసనల సమయంలో పోలీసుల తీరుపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు ఎందుకు జరగకూడదని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. బాధ్యులను చేయకుంటే దర్యాప్తునకు అర్థమే ఉండదని అభిప్రాయపడింది. నీట్ సహా జాతీయ పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాల లీక్లపై ఆందోళనకు దిగిన విద్యార్థులు ఈనెల 20 చలో పార్లమెంటుకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేయటంతోపాటు బాష్పవాయు గోళాలు, ప్లాస్టిక్ పిల్లెట్లతో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ ఘటనపై దాఖలైన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం, హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడి, చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్న వారెవరైనా సరే వదిలిపెట్టేది లేదని స్పష్టంచేసింది. పోలీసుల అణిచివేత చర్యలు, దాడి ఆరోపణలపై నిష్పాక్షిక, స్వతంత్ర విచారణ అవసరమని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. నిర్దేశిత నిబంధనలు లేదా ప్రొటోకాల్స్ ఉల్లంఘన జరిగితే, చట్టం తనపని తాను చేసుకుపోతుందని, దానిప్రకారం కఠినచర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించింది. చలో పార్లమెంటు సందర్భంగా పోలీసుల అత్యుత్సాహంపై పారదర్శకమైన, సమగ్రమైన, స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరగాలని సుప్రీంకోర్టు భావిస్తోంది.