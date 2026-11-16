భారీగా పెరిగిన టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం- ఇంధనం, ముడి చమురు ధరలే కారణం!
WPT Inflation October 2026: ఇంధనం, ముడి చమురు ధరల తీవ్ర పెరుగుదల కారణంగా భారతదేశ టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం అక్టోబర్లో 12.29 శాతానికి ఎగబాకింది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: ANI)
Published : November 16, 2026 at 1:31 PM IST
ఇంధనం, ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరగడంతో అక్టోబరులో భారత టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 12.29 శాతానికి పెరిగింది. సెప్టెంబర్లో ఇది 11.39 శాతంగా నమోదైంది. ఈ మేరకు వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ సోమవారం గణాంకాలను విడుదల చేసింది. ఇంధనం, విద్యుత్ ధరల పెరుగుదల కారణంగా అక్టోబరులో టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం ఎగబాకినట్లు పేర్కొంది.
WPI inflation rises to 12.29% in October on sharp spike in fuel, crude prices Read @ANI Story I https://t.co/tQK3KL3Txd #WPI #inflation #crude https://t.co/tUjsg6JFP3— ANI Digital (@ani_digital) November 16, 2026