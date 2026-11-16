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భారీగా పెరిగిన టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం- ఇంధనం, ముడి చమురు ధరలే కారణం!

WPT Inflation October 2026: ఇంధనం, ముడి చమురు ధరల తీవ్ర పెరుగుదల కారణంగా భారతదేశ టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం అక్టోబర్‌లో 12.29 శాతానికి ఎగబాకింది.

WPT Inflation October 2026
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2026 at 1:31 PM IST

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ఇంధనం, ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరగడంతో అక్టోబరులో భారత టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 12.29 శాతానికి పెరిగింది. సెప్టెంబర్‌లో ఇది 11.39 శాతంగా నమోదైంది. ఈ మేరకు వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ సోమవారం గణాంకాలను విడుదల చేసింది. ఇంధనం, విద్యుత్ ధరల పెరుగుదల కారణంగా అక్టోబరులో టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం ఎగబాకినట్లు పేర్కొంది.

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