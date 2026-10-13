త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం చట్ట విరుద్ధమా?- అలా భావించేవారందరూ దేశద్రోహులే: అభిజీత్ దీప్కే
జంతర్మంతర్ వద్ద జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన సీజేపీ నేతలను అరెస్టు చేసిన నేపథ్యంలో అభిజీత్ దీప్కే మోదీ సర్కార్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
Published : October 13, 2026 at 12:39 PM IST
CJP Leaders Detained At Jantar Mantar : కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే మంగళవారం మోదీ సర్కార్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "జంతర్ మంతర్ వద్ద జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం చట్ట ఉల్లంఘన అని భావించేవారు అందరూ దేశద్రోహులే"నని అన్నారు. సీజేపీకి చెందిన అశుతోష్ రంకా, సౌరవ్ దాస్, అజింక్య శిందేలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన నేపథ్యంలో ఆయన మోదీ ప్రభుత్వంపై ఈ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"మా బృందం ఈ ఉదయం జంతర్ మంతర్ వద్దకు వెళ్లి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసింది. వారి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇంతకీ మన జాతీయ జెండా ఎగురవేయడం ఎప్పుడు చట్ట ఉల్లంఘనగా మారింది? జంతర్ మంతర్ వద్ద త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం చట్ట ఉల్లంఘన అని ఎవరైనా భావిస్తే, వారు దేశద్రోహులు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసినందుకు అరెస్ట్ అయిన సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంగా, అజింక్య శిందే సహా ఇతరులపై కేసులు నమోదు చేస్తే, దానిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. మన జాతీయ జెండాను ఎగురవేసినందుకు ఒకరిని ఎలా అరెస్టు చేస్తారు? ఇది ఎలాంటి దేశం? ఇది ఎలాంటి పాలన?"
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) కోకన్వీనర్లు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను దిల్లీ పోలీసులు మంగళవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనిపై సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందిస్తూ, అజింక్య షిండేతో పాటు తమ బృందానికి చెందిన పలువురు సభ్యులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడాన్ని తీవ్రం ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా సీజేపీ సభ్యులు 'భారత్ మాతా కీ జై' అంటూ నినాదాలు చేశారు.
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా సోమవారం ఇండియా కూటమి చేపట్టిన ర్యాలీకి సంబంధించి దిల్లీ పోలీసులు రెండు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. బారాఖంబా రోడ్డు, తిలక్ మార్గ్ పోలీస్ స్టేషన్లలో రెండు కేసులు నమోదైనట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ర్యాలీ సమయంలో బారికేడ్లను ధ్వంసం చేయడం, రోడ్లపై గ్రాఫిటీ గీయడం వంటి ఆరోపణలకు సంబంధించి కేసులు నమోదు చేశారు. ఇండియా కూటమి ర్యాలీకి ఎలాంటి అనుమతి లేదని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ర్యాలీ సందర్భంగా కొందరు ప్రతిపక్ష నేతలు ఓ మినీ ట్రక్కు సాయంతో పోలీసు బారికేడ్లను ధ్వంసం చేశారని ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు. అటు ఆందోళనలు దీర్ఘకాలం కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో మోహరించిన బలగాల గడువును పొడిగించాలని కేంద్రాన్ని దిల్లీ పోలీసులు కోరారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం మోహరించిన 273 కంపెనీల సీఏపీఎఫ్ బలగాల గడువును అక్టోబర్ 20 వరకు పొడిగించాలని కోరారు. జంతర్ మంతర్, ఈసీ కార్యాలయం, పార్లమెంట్ భవనం, ఇండియా గేట్ వంటి కీలకమైన, సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో నిరసనలు జరిగే అవకాశముండటంతో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు అవసరమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
భద్రత కట్టుదిట్టం
ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)లో అవకతవకలు జరిగాయంటూ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా పలు సంస్థలు నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో అధికారులు దిల్లీలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు నగరవ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. ఈ క్రమంలోనే సీజేపీ నాయకులు, సభ్యులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనిపై అభిజీత్ దీప్కే స్పందిస్తూ, జంతర్ మంతర్ను నిరసన ప్రదేశంగా తొలగించవచ్చని, కానీ ప్రజల ప్రతిఘటనను రద్దు చేయలేరని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ట్యాగ్ చేస్తూ 'మీరు ఈ ప్రతిఘటనను రద్దు చేయలేరు' అని పేర్కొన్నారు.
Ashutosh Ranka waiving the Tiranga at Jantar Mantar 🇮🇳 🫡 https://t.co/94Z8QDpPzY— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
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