కేరళలో కాంగ్రెస్ సీఎం ఎవరు? శశిథరూర్ సమాధానం ఇదే!
కేరళలో కొనసాగుతున్న ఓట్ల లెక్కింపు- ఆధిక్యంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్- కాంగ్రెస్ సీఎం అభ్యర్థిపై చర్చ!
Published : May 4, 2026 at 12:17 PM IST
Who Will Be Kerala Chief Minister : కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతున్న వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత శశిథరూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓటర్లు మార్పు కోరుతూ నిర్ణయాత్మకంగా ఓటు వేశారని, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూనైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్) స్పష్టమైన మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
పాలక కూటమికి చెందిన కొందరు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు వ్యక్తిగతంగా ఎంత ప్రజాదరణ ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలు మాత్రం మార్పు కోసం ఓటు వేశారని శశిథరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే అధికార ఎల్డీఎఫ్కు ఓటు వేయడం అంటే కేవలం దుష్పరిపాలన కొనసాగించడమే అవుతుందని ప్రజలు గుర్తించారని, అందుకే వారికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారని అన్నారు. ఇది ఓటర్ల పరిపక్వతకు ఒక అద్భుత సంకేతమని పేర్కొన్నారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు తాము ఆశించిన దానికంటే మెరుగ్గా ఉన్నాయని, అందుకు తగిన కారణాలు ఉన్నాయని అన్నారు. కేరళలో తాము స్పష్టమైన మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నామని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైన మొదటి రెండు గంటల్లోనే కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కూటమి భారీ ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. యూడీఎఫ్ 90కి పైగా స్థానాల్లో, సీపీఐ(ఎం) నేతృత్వంలోని లెఫ్ట్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (ఎల్డీఎఫ్) 50 కంటే తక్కువ స్థానాల్లో, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ సుమారు 5 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నట్లు నివేదికలు వెల్లడించారు.
కాంగ్రెస్ సీఎం ఎవరు?
ఈ నేపథ్యంలో కేరళ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అవుతారని విలేకరులు అడగగా, శశిథరూర్ తనదైన శైలిలో సమాధానం ఇచ్చారు.
"చూడండి నిజాయితీగా చెప్పాలంటే నాకు దీనిపై ఎలాంటి అవగాహన లేదు. ఎందుకంటే మా పార్టీలో పద్ధతి ఎలా ఉంటుందంటే, విజయం సాధించిన ఎమ్మెల్యేలతో పార్టీ అధ్యక్షుడి ప్రతినిధి ఒకరు సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆ తర్వాత పార్టీ అధిష్ఠానం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. మా పార్టీలో అపారమైన ప్రతిభావంతులు చాలా మంది ఉండడం నిజంగా ఒక మంచి సంకేతం"
- శశిథరూర్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, లోక్సభ సభ్యుడు
ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని యూడీఎఫ్ ఆశిస్తున్నప్పటికీ, అది మాత్రమే సరిపోదని, భారీ మెజారిటీతో చారిత్రక విజయం సాధించడమే ముఖ్యమని శశిథరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. "మేం ఇప్పుడు 99 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాం. ఈ అద్భుతమైన ఫలితాన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరించడం కోసం పార్టీ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ఇది చాలా కాలంగా జరగలేదని నేను చెప్పాలి. అద్భుతమైన ఫలితం కోసం మేము నిజంగా ఎదురుచూస్తున్నాం. ఇంకా ఓట్ల లెక్కింపు దశలు సగం కూడా పూర్తి కాలేదని మాకు తెలుసు. కనుక స్పష్టమైన ఫలితాలు రావడానికి సమయం పడుతుంది. అవును సంఖ్యలే స్పష్టమైన సంకేతాలుగా ఉంటాయి" అని శశిథరూర్ పేర్కొన్నారు.
ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే?
ఎన్నికల కమిషన్ గణాంకాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ 50 స్థానాల్లో, సీపీఐ(ఎం) 31 స్థానాల్లో, ఐయూఎంఎల్ 17 స్థానాల్లో, సీపీఐ 13 స్థానాల్లో, కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) 4 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి. మరోవైపు బీజేపీ, కేరళ కాంగ్రెస్ (కేఈసీ), రివల్యూషనరీ సోషలిస్టు పార్టీ (ఆర్ఎస్పీ) చెరో 3 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి. దీనితో యూడీఎఫ్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధిస్తుందని ఆ కూటమి శ్రేణులు ఆశిస్తున్నాయి.
రేసులో ఆ ముగ్గురు?
కాగా, యూడీఎఫ్ కూటమి గెలిస్తే ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు తమ పార్టీలో చాలా మంది అర్హులు ఉన్నారని, అయితే ఆ పదవికి కేవలం ముగ్గురి పేర్లను మాత్రమే పరిశీలిస్తున్నామని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతే పీజే కురియన్ శనివారం అన్నారు. కానీ ఆ ముగ్గురి పేర్లను మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు. అయితే పార్టీ అధిష్ఠానం ఎవరి పేరు సూచిస్తే, వారినే తమ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
