బ్రిటిష్ నిఘాకు చిక్కని గూఢచారి సాధువు- 1857 తిరుగుబాటుకు తెరవెనక ఉన్న ఆ వ్యూహకర్త ఎవరు?
మేరఠ్ సూరజ్కుండ్లో తిరుగుబాటుకు రెండు నెలల ముందే మకాం వేసిన రహస్య సాధువు- భక్తుల కంటే బ్రిటిష్ సైనికులే ఎక్కువగా కలిసేందుకు రావడంతో అధికారులకు అనుమానం
Published : August 15, 2026 at 2:55 PM IST
1857 Revolt Meerut Mysterious Sadhu : భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత్రలో 1857 తిరుగుబాటుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా సైనికులు, ప్రజలు ఒక్కసారిగా తిరగబడటంతో అప్పటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలన ఉలిక్కిపడింది. బ్రిటిష్ పాలన పునాదులు కదిలిపోయాయి. కానీ, ఈ ఉద్యమానికి అసలు ఎవరూ నాయకత్వం వహించారనేది ఇప్పటివరకు తెలియలేదు. బ్రిటిష్ వారు కనిపెట్టలేకపోయారు. అయితే ఈ మహా తిరుగుబాటుకు ముందే దేశవ్యాప్తంగా రహస్యంగా ఏర్పాట్లు జరిగాయన్న చారిత్రక కథనాలు ఉన్నాయి. ఆ ఏర్పాట్లలో ఉత్తర్ప్రదేశ్ మేరఠ్లోని సూరజ్కుండ్కు కీలక పాత్ర ఉన్నట్లు చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సాధువు వేషంలో అక్కడికి వచ్చిన ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి చుట్టూ నేటికీ ఆసక్తికరమైన చర్చ కొనసాగుతోంది. ఆ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఏం చేశాడో ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సాధువు వేషంలో
చరిత్రకారుడు కేడీ శర్మ ప్రకారం, 1857 తిరుగుబాటుకు సుమారు రెండు నెలల ముందు ఓ వ్యక్తి సాధువు వేషంలో సూరజ్కుండ్ వచ్చారు. ఆయన ఒక్కరే కాదు. దాదాపు 80 నుంచి 85 మంది వరకు సాధువుల వేషంలో ఉన్న అనుచరులు కూడా వెంట ఉన్నట్లు చెబుతారు. వారి వెంట ఏనుగులు, గుర్రాలు కూడా ఉండేవి. సాధారణంగా సాధువుల వద్దకు భక్తులు రావడం సహజం. కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేది. ఆ సాధువును కలిసేందుకు సాధారణ ప్రజల కంటే బ్రిటిష్ సైన్యంలో పనిచేస్తున్న భారతీయ సిపాయిలే ఎక్కువగా వచ్చేవారని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. రోజులు గడిచేకొద్దీ ఈ రాకపోకలు బ్రిటిష్ అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. సాధువు వద్ద ఎలాంటి సాధారణ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు కనిపించకపోవడం, భజనలు వినిపించకపోవడం, భక్తుల రాక పెద్దగా లేకపోవడం అధికారులకు అనుమానాలను మొదలైంది.
బ్రిటిష్ నిఘాకు చిక్కని వ్యక్తి
సుమారు నెలన్నర పాటు ఇదే తరహాలో కార్యకలాపాలు కొనసాగడంతో అధికారులు ఆ సాధువుపై నిఘా పెట్టారు. తమపై నిఘా పడుతోందని గుర్తించిన వెంటనే ఆ సాధువు, ఆయనతో ఉన్నవారు ఒక్కసారిగా అక్కడి నుంచి అదృశ్యమయ్యారు. కొందరు సైనిక కంటోన్మెంట్ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్లిపోయినట్లు చెబుతారు. బ్రిటిష్ అధికారులు వారిని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ వారి అసలు గుర్తింపు బయటపడలేదు. తిరుగుబాటుకు సుమారు వారం ముందు ఆ అనుమానాస్పద సాధువును ప్రాంతం నుంచి పంపించేయాలని అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించినట్లు చారిత్రక వివరాల్లో ప్రస్తావన ఉంది. అయితే అప్పటికే అతని అనుచరులు వివిధ ప్రాంతాలకు విస్తరించారు.
సూరజ్కుండ్ నుంచే రహస్య వ్యూహాలు?
అయితే ఆ సాధువు సాధారణ సన్యాసి కాదని, తిరుగుబాటుకు సంబంధించిన రహస్య ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేందుకు అగ్ర నాయకత్వం తరఫున మేరఠ్కు వచ్చిన కీలక వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చని చరిత్రకారుడు కేడీ శర్మ అన్నారు. అంతకుముందు నానా సాహెబ్ పేష్వా, అజీముల్లా ఖాన్ వంటి నేతలు కూడా మీరట్కు వచ్చినట్లు చారిత్రక ప్రస్తావనలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, తాత్యా టోపే, నానా సాహెబ్ వంటి నాయకత్వ వర్గాలు వివిధ సైనిక శిబిరాలకు తమ ప్రతినిధులను పంపుతూ సమాచారాన్ని చేరవేసినట్లు చెప్పారు. అయితే సూరజ్కుండ్లో ఉన్న ఆ సాధువు అసలు పేరు, స్వస్థలం, నేపథ్యం మాత్రం బ్రిటిష్ రికార్డుల్లోనూ స్పష్టంగా నమోదు కాలేదు.
రొట్టె, కమలం విప్లవానికి సంకేతాలు
1857 తిరుగుబాటుతో ముడిపడిన మరో ఆసక్తికర అంశం 'రొట్టె, కమలం'. రహస్య సమాచారాన్ని ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి చేరవేసేందుకు వీటిని సంకేతాలుగా ఉపయోగించినట్లు కథనాలు ఉన్నాయి. సూరజ్కుండ్లో ఉన్న సాధువు ప్రజలకు రొట్టెలు పంచుతూ వారిని బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించినట్లు స్థానిక చరిత్ర పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఈ విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా తిరుగుబాటు భావనను వ్యాప్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
మనోహర్నాథ్ ఆలయానికి ప్రత్యేక స్థానం
మేరఠ్ సూరజ్కుండ్లోని మనోహర్నాథ్ ఆలయం 1857 ఘటనలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రముఖ ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా స్థానిక చరిత్రలో నిలిచింది. ఆలయ ప్రాంగణం నుంచే విప్లవకారులకు రహస్య సహకారం అందించారని ఆలయ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఓ విప్లవకారులకు రొట్టెలు అందిస్తూ వారికి మార్గనిర్దేశం చేసేవారని మహామండలేశ్వర్ ఆచార్య నీలిమా మహారాజ్ తెలిపారు. బ్రిటిష్ అధికారులకు అనుమానం రావడంతో ఆయన అక్కడి నుంచి ఔఘడ్నాథ్ ఆలయానికి వెళ్లినట్లు చెబుతున్నారు. అప్పట్లో ఈ ఆలయాన్ని 'కాళీ పల్టన్ ఆలయం'గా పిలిచేవారు.
మే 10న ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్న తిరుగుబాటు
1857 తిరుగుబాటుకు ప్రధాన కారణాల్లో తూటాలు ఒకటి. కొత్త తూటాలను ఉపయోగించే ముందు వాటి కాగితపు పొరను సైనికులు నోటితో కొరకాల్సి ఉండేది. వాటిపై ఆవు, పంది కొవ్వు ఉపయోగించారన్న ప్రచారం హిందూ, ముస్లిం సైనికుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారితీసింది. దీంతో 1857 మే 10న మేరట్లో సిపాయిల తిరుగుబాటు బహిరంగ రూపం దాల్చింది. జైలు బద్దలుకొట్టి సైనికులు బయటకు వచ్చారు. అనంతరం పెద్ద సంఖ్యలో దిల్లీ వైపు కదిలి బహదూర్షా జఫర్ను కలిశారు. ఈ సమయంలో సూరజ్కుండ్ నుంచి వచ్చిన ఆ రహస్య సాధువు కూడా ఏనుగుపై దిల్లీకి వెళ్లినట్లు బ్రిటిష్ రికార్డుల్లో ఉన్నాయని చరిత్రకారులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఆ వ్యక్తి అసలు పేరు ఏమిటి? ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఆయన వెనుక పనిచేసిన నాయకత్వం ఎవరు? అనే ప్రశ్నలకు మాత్రం స్పష్టమైన సమాధానాలు ఇప్పటికీ లేవు.
1857 తిరుగుబాటులో ప్రసిద్ధి చెందిన నాయకుల పేర్లు చరిత్రలో నిలిచిపోయాయి. కానీ తెరవెనుక ఉండి ప్రజలను, సైనికులను సమన్వయం చేసిన పలువురు వ్యక్తుల వివరాలు మాత్రం కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. 1857 తిరుగుబాటుకు ముందు మేరఠ్లో జరిగిన రహస్య సమీకరణల కథలో మాత్రం ఆ మర్మ సాధువు ఓ కీలక పాత్రగా నిలిచిపోయాడు. ఈ తిరుగుబాటుకు అనేక మంది ప్రముఖులు నాయకత్వం వహించినప్పటికీ, తెరవెనుక పనిచేసిన ఇలాంటి గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల పాత్ర కూడా స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రలో అంతే ఆసక్తికరమైన అధ్యాయంగా మిగిలింది.
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