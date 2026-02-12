ETV Bharat / bharat

మనకు ఆదేశాలివ్వడానికి ఆ తెల్లోడు ఎవరు? మోదీ సర్కార్ మౌనమెందుకు?: ఒవైసీ

భారత్, అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఒవైసీ తీవ్ర విమర్శలు- రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల విషయంపై ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి వాళ్లు ఎవరూ అంటూ ఫైర్

February 12, 2026

Choose ETV Bharat

Owaisi On Us India Trade Deal : భారత్​- అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. రష్యా నుంచి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తే భారత్​పై అమెరికా 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని చెప్పాడాన్ని విమర్శించారు. ఇది భారత సార్వభౌమత్వాన్ని అగౌరవపరచడమేనని అన్నారు. ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మౌనంగా ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం లోక్​సభలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'ట్రంప్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్​పై సంతకం చేశారు. అందులో భారత్ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా రష్యా చమురు కొంటే 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని అని ఉంది. అక్కడ కూర్చుని మనకు ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి ఈ తెల్లోడు ఎవరు? దీని కోసమేనా దేశం స్వాతంత్య్రం సాధించింది? మనకు కావాల్సిన దేశం నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉంది? ఆ తెల్లోడు ముందుక మనం ఎందుకు మనల్ని తగ్గించుకుంటున్నాం. మన ఆత్మగౌరవం ఏమైంది?' అంటూ ఒవైసీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

ఈయూ ఒప్పందంపై ఆందోళన
యూరోపియన్ యూనియన్‌తో కుదిరిన స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఒవైసీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'ఈయూ ఒప్పందంతో మన పీఎల్​ఐ(ప్రొడక్షన్ లింక్డ్​ ఇన్సెంటివ్) పథకం దెబ్బతింటుంది. మీరు మెడికల్ పరికరాలు, అధునాతన యంత్రాలపై సుంకాలు తగ్గించారు. అమెరికా పారిశ్రామిక వస్తువులు భారీగా వస్తే దేశంలో పరిశ్రమల క్షీణత తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. మనం స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందమా? లేదా బలవంతపు కొనుగోలు ఆర్డర్​పై సంతకం చేస్తున్నామా?' అని ఒవైసీ ప్రశ్నించారు.

వస్త్ర రంగంపై ప్రభావం
వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల ప్రత్యేకంగా వస్త్ర రంగంపై ప్రభావం పడుతుందని ఒవైసీ హెచ్చరించారు. బంగ్లాదేశ్ నుంచి అమెరికా జీరో టారిఫ్​తో పత్తిని కొనుగోలు చేయాలని చెప్పిందని తెలిపారు. భివాండి, మాలేగావ్, బసారస్ పవర్​లూమ్స్ పరిస్థితి ఏమవుతుందని ప్రశ్నించారు. బంగ్లాదేశ్​కు మనమే 70 శాతం ముడి పత్తిని సరఫరా చేస్తామని అన్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు భారత్​ నిలిపివేస్తుందని గత వారంలో వైట్​హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరొలిన్ లీవిట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బదులుగా అమెరికా నుంచి భారత్​ చమురు కొనుగోలు చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. అవసరమైతే వెనెజువెలా నుంచి కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఇది అమెరికాకు లాభమని వ్యాఖ్యానించారు.

'అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ప్రధాని మోదీ నేరుగా మాట్లాడుకున్నారు. భారత్ ఇకపై రష్యా చమురు కొనదని అంగీకరించింది. అమెరికా నుంచి ఎక్కువ ఇంధనం కొనుగోలు చేస్తుంది, అవసరమైతే వెనెజువెలా నుంచి కూడా' అని కరొలిన్ లీవిట్ తెలిపారు. రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను భారత్​ తగ్గిస్తున్నట్లుగా కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీనిపై ఇటీవల భారత్​ క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది. భారత్ ఇంధన రంగంలో తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయానికి జాతీయ ప్రయోజనమే ప్రధాన ప్రమాణంగా ఉంటుందని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్‌ మిస్రి స్పష్టం చేశారు. అసలు చమురు సరఫరా నిర్ణయాలు ఆయా కంపెనీలే తీసుకుంటాయని తెలిపారు. మరోవైపు రష్యా కూడా ఈ విషయాన్ని స్పందిస్తూ వస్తోంది. భారత్​ చమురు కొనుగోలు చేయదని అమెరికా మాత్రమే చెబుతోందని రష్యా పేర్కొంది. ప్రధాని మోదీ సహా ఇతర భారతీయ నేతలెవరూ ప్రకటించలేదని రష్యా విదేశాంగ మంత్రి తెలిపారు. భారత్‌ వేదికగా ఈ ఏడాది జరగబోయే బ్రిక్స్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సులో కూడా ఇంధన భద్రత ఓ కీలకాంశంగా ఉండబోతోందని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్‌ జైశంకర్‌ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేశారు.

