రబ్బరు చెప్పులు ధరించి ఆటోలో అసెంబ్లీకి- ఎన్డీఏ ఎదురుగాలిని తట్టుకొని గెలిచిన సామాన్యుడి సక్సెస్ స్టోరీ
గౌతమ్ కృష్ణ నాడు బీడీఓ, నేడు ఎమ్మెల్యే- మూడో ప్రయత్నంలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన యువతేజం- రబ్బరు చెప్పులు ధరించి ఆటోలో బిహార్ అసెంబ్లీకి -ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి రాజకీయాల్లో ఘన విజయం
Published : December 3, 2025 at 3:20 PM IST
RJD MLA Gautam Krishna Success Story : అసెంబ్లీకి ఎమ్మెల్యేలు పెద్ద లగ్జరీ వాహనాల్లో వస్తుంటారు. వాళ్ల చుట్టూ బాడీగార్డులు ఉంటారు. తెల్లటి కుర్తా పైజామా ధరించి, చేతిలో కాస్ట్లీ ఫోన్ పట్టుకొని ఎమ్మెల్యేలు తళతళా మెరిసిపోతుంటారు. కానీ తాజాాగా ప్రారంభమైన బిహార్లో అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఓ ఎమ్మెల్యే అందరిని దృష్టిని ఆకర్షించారు. రబ్బరు చెప్పులు, సాధారణ దుస్తులు ధరించి సింపుల్గా ఆటోలో బిహార్ అసెంబ్లీకి వచ్చారు. దీన్నిచూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు ? ఆటోలో ప్రయాణించే ఓ సామాన్యుడు ఎమ్మెల్యే ఎలా అయ్యాడు ? బిహార్లో ఎన్డీఏ కూటమి ఎదురుగాలిని తట్టుకొని, ఓ విపక్ష పార్టీ నుంచి ఎలా గెలిచాడు ? ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గౌతమ్ కృష్ణ పదేళ్ల శ్రమకు ఫలితం
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈసారి అధికార ఎన్డీఏ కూటమి హవా వీచింది. దీంతో లాలూప్రసాద్ యాదవ్కు చెందిన విపక్ష పార్టీ ఆర్జేడీకి ఘోర పరాజయం ఎదురైంది. 25 అసెంబ్లీ సీట్లకే అది పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది. వీటిలోనే ఒక అసెంబ్లీ స్థానం మహిషి. ఇది సహర్సా జిల్లాలో ఉంది. మహిషి అసెంబ్లీ స్థానంలో ఆర్జేడీ తరఫున పోటీచేసిన కామన్ మ్యాన్ గౌతమ్ కృష్ణ విజయఢంకా మోగించారు. ఆయనకు 93,752 ఓట్లు వచ్చాయి. సమీప ప్రత్యర్ధి, జేడీయూ అభ్యర్థి గుంజేశ్వర్ సాహ్కు 90,012 ఓట్లు వచ్చాయి. మాధేపురా జిల్లాలోని సహబత్ గోథియా గ్రామానికి చెందిన నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టిన గౌతమ్ కృష్ణకు ఈవిజయం అంత ఈజీగా రాలేదు. దీని వెనుక పదేళ్ల శ్రమ, ఎనలేని త్యాగాలు దాగి ఉన్నాయి.
అన్న హజారే ఉద్యోమంలో
గౌతమ్ కృష్ణ తండ్రి సన్నకారు రైతు. ఆయన ఆర్జేడీ కార్యకర్తగా పనిచేసేవారు. చాలామంది ఈతరం యువతలాగే గౌతమ్ కృష్ణ కూడా ఒక ఉన్నత విద్యావంతుడు. పాట్నా యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఓటింగ్ సరళిపై ఆయన పీహెచ్డీ చేశారు. గౌతమ్ కృష్ణ సివిల్ సర్వీసెస్కు ప్రిపేర్ కావడానికి 2008లో దిల్లీకి వెళ్లారు. ఆ టైంలో గౌతమ్ తన స్నేహితుడు రోషన్ శర్మతో కలిసి అన్నా హజారే ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఉద్యమం ప్రభావంతో రాజకీయాలు, సామాజిక సేవపై గౌతమ్కు ఆసక్తి ఏర్పడింది. ఇక సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రయత్నాల్లో ఆయనకు ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు. దీంతో బిహార్కు తిరిగొచ్చారు.
2013లో కంబైన్డ్ బిహార్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (బీపీఎస్సీ) పరీక్ష రాశారు. 2013 ఆగస్టు 16న రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. గౌతమ్ కృష్ణకు బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ (బీడీఓ) పోస్ట్ వచ్చింది. ఏడాది పాటు బీడీఓ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఈ సమయంలోనే బీడీఓ ట్రైనింగ్ పొందుతున్న ఓ ట్రైనీ అధికారిణిని గౌతమ్ కృష్ణ ప్రేమించారు. 2014లో ఈ ఇద్దరు కులాంతర వివాహం చేసుకున్నారు. ట్రైనింగ్ పూర్తయ్యాక సహర్సా జిల్లాలోని నౌహత్తా బ్లాక్లో బీడీఓగా గౌతమ్ కృష్ణకు పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. తనకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కంటే సామాజిక సేవే ఎక్కువని ఆయన భావించారు. ఈవిషయాన్ని భార్య, తండ్రితో చెప్పారు. గౌతమ్ కృష్ణ ఆలోచనను ఆయన తండ్రి తప్పుపట్టారు. గవర్నమెంటు ఉద్యోగాన్ని వదలడం అస్సలు కరెక్టు కాదన్నారు. చివరకు బీడీఓగా ఉద్యోగంలో చేరిన 14 నెలల తర్వాత గౌతమ్ కృష్ణ రాజీనామా చేశారు. కానీ ఆయన భార్య ఇంకా ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో కొనసాగుతున్నారు. డిమోషన్ కారణంగా ఆమె హోదా బీడీఓ నుంచి ఏబీఓకు తగ్గిపోయింది.
మూడో ప్రయత్నంలో ఎమ్మెల్యే
ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత, తొలిసారిగా 2015 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జన్ అధికార్ పార్టీ తరఫున అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గౌతమ్ కృష్ణ పోటీ చేశారు. కానీ విఫలమయ్యారు. అయినా సామాజిక సేవను ఆయన కంటిన్యూ చేశారు. నిత్యం ప్రజల మధ్యే ఉన్నారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గౌతమ్ కృష్ణకు ఆర్జేడీ టికెట్ లభించింది. అయినా మరోసారి ఓటమే ఎదురైంది. రెండు వరుస ఓటములు కూడా ఆయన్ని కుంగదీయలేకపోయాయి. పట్టువిడవకుండా 2025 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ మహిషి స్థానం నుంచి పోటీ చేశారు. ఈసారి విజయం గౌతమ్ను వరించింది.
ఉన్నత విద్యకూ డబ్బుల్లేని పరిస్థితి
ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి చాలా డబ్బులు అవసరమనే అపోహ ఎంతోమందికి ఉంటుంది. ఇది తప్పు అని గౌతమ్ నిరూపించారు. ఆయన తండ్రికి పూర్వీకుల ఆస్తిగా ఇంచుమించు ఎకరం భూమి వచ్చింది. అందులో దాదాపు అర ఎకరాన్ని గౌతమ్ సోదరి పెళ్లి కోసమే అమ్మేశారు. గౌతమ్ వాళ్ల అన్నయ్య ఒక నిరుద్యోగి. కుటుంబం కడు పేదరికంలో ఉండటంతో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడం ఆయనకు పెద్దసవాల్గా మారింది. ఇలాంటి తరుణంలో గౌతమ్ను మేనమామ కుటుంబం చేరదీసింది. సొంత ఖర్చులతో ఉన్నత విద్యను చదివించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో కెరీర్లో ముందుకు సాగిన గౌతమ్ చివరకు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు.
యువతలో గౌతమ్ కృష్ణకు క్రేజ్
డిసెంబరు 1న బిహార్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలయ్యాయి. ఆ రోజు నుంచి ప్రతిదినం ఆటోలోనే గౌతమ్ కృష్ణ అసెంబ్లీకి వస్తున్నారు. డిసెంబరు 2న ఆటోలో అసెంబ్లీకి వచ్చే క్రమంలో మార్గం మధ్యలో ఉన్న రాజ్వంశీ నగర్ ఆలయంలో పూజలు జరిపారు. ఈ టైంలో ఆయన్ను కొందరు స్థానిక యువకులు గుర్తించారు. మీరు ఎమ్మెల్యే కదా అంటూ దగ్గరికి వచ్చి ఆప్యాయంగా సెల్ఫీలు దిగారు. దీన్నిబట్టి యువతలో గౌతమ్ కృష్ణకు ఏర్పడిన క్రేజ్ను అంచనా వేసుకోవచ్చు.
ప్రజల కోసం గౌతమ్ కృష్ణ ఏం చేయబోతున్నారు ?
"నాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఎమ్మెల్వే క్వార్టర్కు సామాన్య ప్రజల ఇల్లు అని పేరు పెడతాను. నాకు ఎమ్మెల్యే హోదాలో వచ్చే జీతాన్ని 3 భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాను. మొదటి భాగాన్ని నా కుటుంబానికి ఇస్తాను. రెండో భాగాన్ని పార్టీ కార్యకర్తల కోసం ఖర్చు చేస్తాను. మూడో భాగాన్ని మానవతా సేవల కోసం వెచ్చిస్తాను. నిస్సహాయులు, నిరాశ్రయులను ఆదుకుంటాను. నేను కేవలం సమాజ సేవ చేయడానికే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. పది మంది వచ్చి నిలబడి, నాకు నమస్తేలు పెట్టాలని కోరుకోను. నమస్తేలకు అస్సలు పొంగిపోను. నవంబరు 14న ఎమ్మెల్యే అయిన నాటి నుంచి నాపై బాధ్యత మరింత పెరిగింది. నాకు ఓట్లు వేసిన ప్రజలకు ఏదో ఒక రకంగా కచ్చితంగా ఉపయోగపడతాను" అని గౌతమ్ కృష్ణ ఈటీవీ భారత్తో చెప్పారు.
ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ పరాభవంపై కీలక వ్యాఖ్యలు
"ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ సరళిపై పీహెచ్డీ చేసిన వ్యక్తిని నేను. ఎన్నికల ప్రచారం టైంలో మేం చాలా ప్రజాదరణను గమనించాం. ఆర్జేడీకి భారీగా అసెంబ్లీ సీట్లు వస్తాయని అనుకున్నాం. కానీ అలా జరగలేదు. ఎందుకు ఫలితం ఇలా వచ్చిందో అర్థం కావడం లేదు. ఎన్నికల వ్యవస్థలో పారదర్శకత కచ్చితంగా ఉండి తీరాలి. ప్రజల అంచనాలు, ఎన్నికల ఫలితాలు మ్యాచ్ కాకుంటే ఎవరికైనా డౌట్ వస్తుంది" అని గౌతమ్ కృష్ణ వ్యాఖ్యానించారు.