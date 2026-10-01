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ఫారం- 6లో మార్పులకు ఎవరు ఆదేశించారు: ఈసీపై రాహుల్‌ గాంధీ ప్రశ్నలు

ఈసీపై మరోసారి రాహుల్‌ ప్రశ్నల వర్షం- ఫారం- 6లో మార్పులు చేయాలని టీసీఎస్‌ను ఎవరు ఆదేశించారన్న రాహుల్‌- దానిపై టీసీఎస్‌లో ఎవరు సంతకం చేశారని నిలదీసిన కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత

Rahul Gandhi On Form 6
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 11:41 AM IST

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Rahul Gandhi On Form 6 : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియపై రాజకీయం దుమారం రేగుతోంది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ గురువారం ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. కొత్త ఓటర్ల నమోదు కోసం ఉపయోగించే ఆన్​లైన్​ ఫారం- 6 మార్పులపై ఎక్స్ వేదికగా ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.

"ఆన్‌లైన్ ఫారం- 6లో జరిగిన మార్పులు చట్టవిరుద్ధంగా జరిగాయి. ఈ విషయాన్ని ఎన్నికల సంఘంలోని కమిషనర్లే స్వయంగా చెప్పారు. ఆ మార్పులు చేయాలని టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్​) ను ఎన్నికల సంఘంలో ఎవరు ఆదేశించారు? దీనిపై టీసీఎస్​ సంస్థలో ఎవరు సంతకం చేశారు? ఈ మార్పులు చేయడానికి ఆ సంస్థపై ఎవరైనా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారా?"
- రాహుల్​ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

డిక్లరేషన్‌ ఫారాన్ని ఉపసంహరించుకున్న ఈసీ
ECINET పోర్టల్‌లోని ఆన్‌లైన్ ఫారం- 6లో, మునుపటి SIR ఓటర్ల జాబితాకు సంబంధించిన ఒక అదనపు ప్రకటనను చేర్చారు. ఆ ప్రకటన ప్రకారం, దరఖాస్తుదారు పేరు గానీ, వారి తల్లిదండ్రులు లేదా తాతముత్తాతల పేర్లు గానీ మునుపటి ఎస్ఐఆర్ జాబితాలో ఉన్నాయా? లేదా? అనే సమాచారాన్ని ఈసీ కోరింది. దీంతో ఈ అంశంపై రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫారం- 6 గురించి ఈసీ ఇటీవల కీలక ప్రకటన చేసింది. SIR పూర్తైన రాష్ట్రాల్లో కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకునే ఓటర్లు ఇక నుంచీ ఫారం-6కు అదనంగా డిక్లరేషన్‌ ఫారాన్ని ఈసీ ఉపసంహరించుకుంది.

'యువతను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించడానికే ఈ అడ్డంకి'
మరోవైపు, ఆన్‌లైన్ ఫారం-6 లో తీసుకొచ్చిన మార్పులు పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్ధమని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్​ గురువారం ఎక్స్ వేదికగా ఆరోపించారు. కొత్తగా ఓటు హక్కు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే యువకులు (Gen Z ఓటర్లు) తమ తల్లిదండ్రులు లేదా తాతముత్తాతల పేర్లను పాత ఓటర్ల జాబితాతో లింక్ చేయాలనే నిబంధన వెనుక ఒక వ్యూహం ఉందని ఆరోపించారు. మొదటిసారి ఓటు హక్కు పొందే యువతను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించడానికి ఈ అడ్డంకిని సృష్టించారని దుయ్యబట్టారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారం వెనుక ప్రధానమంత్రి, హోంమంత్రి ప్రమేయం ఉందని ఆయన ఆరోపించారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ, ఎన్నికల సంఘం పనితీరు గురించి కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నేతృత్వంలో బుధవారం ఇండి కూటమి సమావేశం నిర్వహించింది. అందులో పలు కీలక విషయాల గురించి చర్చలు జరిపింది. ఈవీఎంలను రద్దు చేసి మళ్లీ పాత పద్ధతిలో బ్యాలెట్‌ పేపర్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండు చేసింది. అలాగే, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్‌పై ప్రతిపక్ష కూటమి చర్చించింది. ​మూడున్నర గంటలకు పైగా జరిగిన ఆ సమావేశంలో 19 రాజకీయ పార్టీల నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఎస్​ఐఆర్​లో జరిగిన అవకతవకల గురించి, అక్టోబర్ 6న ప్రతిపక్ష ఎంపీలందరూ ఎన్నికల కమిషన్ వద్దకు పాదయాత్ర చేయాలని, అనంతరం రాష్ట్రపతిని కలవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తమకు తెలియకుండా లేదా తమ సిఫార్సు లేకుండా SIRపై నిర్ణయాలు, ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయని, ఎన్నికల కమిషనర్లు సంధు, జోషి ఆరోపించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. గత 10 నెలల్లో కనీసం 14 సార్లు రికార్డులో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని కథనాలు పేర్కొన్నాయి.

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FORM 6 ELECTION COMMISSION
RAHUL GANDHI ON FORM 6

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