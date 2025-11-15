పాప, పుణ్యాల లైవ్ టెస్ట్ : ఎవరు పాపాత్ములు? ఎవరు పుణ్యాత్ములు ? తేల్చే కొండరాళ్లు
పాప, పుణ్యాలను తేల్చే లైవ్ పరీక్ష- కొండరాళ్లలోని ఇరుకు మార్గాన్ని దాటితే పుణ్యాత్ములు-డోంగర్ దేవ్ మేళాకు ప్రత్యేకం ఈ టెస్ట్
Published : November 15, 2025 at 9:45 PM IST
Sins And Virtues Live Test : మనుషుల పాప, పుణ్యాల లెక్కను తేల్చేవాడు ఆ భగవంతుడే. అయితే వీటిని తేల్చే ‘లైవ్ టెస్ట్’ జరిగే ప్రత్యేకమైన చోటు ఒకటుంది. మహాశివుడి ‘డోంగర్ దేవ్ ఆలయానికి’ వెళ్లే వందలాది భక్తులు ఉత్సాహంగా ఈ పరీక్షలో పాల్గొంటారు. ఇంతకీ ఈ పాప, పుణ్యాల పరీక్ష ఎలా జరుగుతుంది ? పాపాల భారం కలిగిన భక్తులను ఎలా గుర్తిస్తారు ? వారికి పాపాల నుంచి విముక్తి కల్పించడానికి ఏం చేస్తారు ? మహాభారత కాలంతో మహిమాన్విత ‘డోంగర్ దేవ్ ఆలయానికి’ సంబంధం ఏమిటి ? అనే విశేషాలు తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని కడదాకా చదవాల్సిందే.
డోంగర్ దేవ్ ఎవరు ?
పెంచ్ నది మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలలో ప్రవహిస్తుంది. ఈ నది చుట్టుపక్కల ఉన్న దట్టమైన అడవుల్లో ‘పెంచ్ నేషనల్ పార్క్’ ఉంది. దీన్నే ‘పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్’ అని పిలుస్తారు. ఇందులో పెద్దసంఖ్యలో పులులు ఉన్నాయి. ఈ టైగర్ రిజర్వ్ కూడా మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలలో విస్తరించి ఉంది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లా సాంఖ్ గ్రామం పరిధిలోని ‘పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్’లో ‘డోంగర్ దేవ్ ఆలయం’ ఉంది. ఏడాదంతా ఈ ఆలయం పరిసరాల్లోని గుహల్లో పులులు నివసిస్తాయి. ఈ టైగర్ రిజర్వ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు ప్రకృతిని ఆరాధిస్తారు. వారు డోంగర్ దేవ్ను అడవులు, పర్వతాల దేవుడని నమ్ముతారు. అందుకే సంవత్సరానికి ఒకసారి కార్తీక పూర్ణిమ తర్వాత 15 రోజుల పాటు డోంగర్ దేవ్ మేళాను నిర్వహిస్తారు. తాము ఏడాదంతా అడవిలోని ప్రకృతితో, జంతువులతో సామరస్యంగా జీవించగలిగేలా చూడమని డోంగర్ దేవ్ను వేడుకుంటారు. ఈసారి నవంబరు 8నే ఈ మేళాను ప్రారంభించాలని భావించారు. అయితే ఆలయం పరిసరాల్లో ఓ ఆడ పులి తన పిల్లలతో సంచరిస్తుండటాన్ని అటవీశాఖ సిబ్బంది గుర్తించారు. దీంతో మేళాను వాయిదావేశారు. ఎట్టకేలకు నవంబరు 12న డోంగర్ దేవ్ మేళా ప్రారంభమైంది.
మహాభారత కాలంతో లింక్ ఉందా?
మహాభారతంలో పాచికల ఆటలో శకుని చేతిలో ధర్మరాజు ఓడిపోతాడు. దీంతో పాండవులు 12 సంవత్సరాల అరణ్యవాసం, ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేయాల్సి వస్తుంది. అరణ్యవాసం టైంలో పాండవులు ‘పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్’కు వచ్చారని పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు చెబుతుంటారు. ప్రస్తుతం ‘డోంగర్ దేవ్ ఆలయం’ ఉన్న ప్రదేశానికి సమీపంలోనే పాండవుల తల్లి కుంతీదేవి ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించారని అంటారు. శివలింగాన్ని అభిషేకించడానికి టైగర్ రిజర్వ్ సమీపంలోని పెంచ్ నది నుంచి కుంతీదేవి నీటిని తీసుకొచ్చారనే గాధలు ఉన్నాయి.
పాప, పుణ్యాల లైవ్ టెస్ట్ ఇలా
‘డోంగర్ దేవ్ ఆలయం’ సమీపంలో పెద్దపెద్ద కొండరాళ్లు ఉన్నాయి. కొన్ని కొండరాళ్ల అడుగు భాగంలో ఒక వైపు నుంచి మరో వైపునకు ఇరుకైన సొరంగ మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని కొండరాళ్ల మధ్య భాగంలో నిలువునా ఒక వైపు నుంచి మరో వైపునకు సన్నటి దారులు ఉన్నాయి. ఈ ఇరుకైన, సన్నటి మార్గాల్లో ఒక వైపు నుంచి మరో వైపునకు వెళ్లడమే పాప,పుణ్యాల ‘లైవ్ టెస్ట్’. డోంగర్ దేవ్ మేళాకు వచ్చే భక్తులంతా తొలుత స్వామివారికి పూజలు చేస్తారు. అనంతరం పాప,పుణ్యాల ‘లైవ్ టెస్ట్’కు రెడీ అయిపోతారు. ఈక్రమంలో భక్తులు నేలపై పాకుతూ ఈ కొండరాళ్ల ఇరుకు మార్గంలో అతి కష్టమైన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెడతారు. ఈ ఇరుకు మార్గంలో ఒక వైపు నుంచి మరో వైపునకు ఎవరు చేరుకుంటారో వారు పుణ్యాత్ములు అని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఈ లైవ్ టెస్ట్లో పాసైన వారి మొహాల్లో, యుద్ధంలో గెలిచినంత ఆనందం కనిపిస్తుంది. ఎవరైతే ఈ ఇరుకు మార్గం మధ్యలోనే ఇరుక్కుంటారో, వారిపై పాపాల భారం ఎక్కువ ఉందని గుర్తిస్తారు. వెంటనే అక్కడికి ఆలయ పూజారులు చేరుకొని ప్రత్యేక పరిహార పూజలు చేయిస్తారు. అనంతరం ఆ ఇరుకుమార్గం నుంచి భక్తులను బయటికి తీస్తారు. డోంగర్ దేవ్ మేళా జరిగేే 15 రోజుల పాటు పాప,పుణ్యాల ‘లైవ్ టెస్ట్’ అనేదే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంటుంది.
పాప, పుణ్యాల పరీక్ష ఈ మేళాకు ప్రత్యేకం
చాలా సంవత్సరాలుగా సాంఖ్ గ్రామంలో డోంగర్ దేవ్ మేళా జరుగుతోందని డోంగర్ దేవ్ ఆలయం పూజారి రాంలాల్ కుమ్రే తెలిపారు.'పాప, పుణ్యాల పరీక్ష జరగడం అనేది ఈ మేళా ప్రత్యేకత. ప్రజలు ఎంతో విశ్వాసంతో ఇక్కడికి వచ్చి కొండరాళ్ల ఇరుకుదారుల్లో పాకుతారు. కొంతమంది ఈ ఇరుకుదారుల్లో ఇరుక్కుపోతారు. అలాంటి వారి కోసం ప్రత్యేక పూజలు చేస్తాం. చాలామంది డోంగర్ దేవ్కు మొక్కులు మొక్కుకుంటారు. అవి నెరవేరాక, మేళా టైంలో ఇక్కడికి వచ్చి విందు ఏర్పాటు చేస్తారు' రాంలాల్ కుమ్రే చెప్పారు.
భక్తిభావంతో ఇరుకు మార్గాలను దాటేస్తారు
'కొండరాళ్ల మధ్యన, అడుగు భాగాల్లో ఇరుకైన మార్గాలు ఉంటాయి. వాటి గుండా వెళ్లడం చాలా కష్టం. అయినా భక్తిభావంతో చాలామంది ఆ మార్గాన్ని దాటేస్తారు. డోంగర్ దేవ్ ఆలయం పక్కనే పులుల గుహలు ఉన్నాయి. మేళా టైంలో రోజూ రాత్రిపూట డోంగర్ దేవ్ ఆలయం వద్దకు పులులు వచ్చి వెళ్తుంటాయి. ఒక పెద్ద రాతిపై పులుల పాదముద్రలను మనం చూడొచ్చు' అని డోంగర్ దేవ్ మేళాకు వచ్చిన హృతిక్ సుల్ఖియా తెలిపారు.
జంతువులు, పక్షులు వారి స్నేహితులు
'పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అడవి జంతువులు, పక్షులను తమ స్నేహితులుగా భావిస్తారు. ఆ ప్రజలకు డోంగర్ దేవ్ ఆరాధ్య దైవం. వారంతా డోంగర్ దేవ్ మేళాకు పెద్దసంఖ్యలో తరలి వస్తారు. స్వామివారికి పూజలు చేస్తారు. పాప,పుణ్యాల పరీక్షలో పాల్గొంటారు. అడవిని, తమను కాపాడాలని డోంగర్ దేవ్ను వేడుకుంటారు' అని సజ్పాని గ్రామం నుంచి డోంగర్ దేవ్ మేళాకు వచ్చిన బ్రిజేష్ రఘువంశీ తెలిపారు.
పాండవులు నడయాడిన అడవి ఇది
'పెంచ్ అడవుల్లోని డోంగర్ దేవ్ ఆలయానికి మహాభారత కాలంతో సంబంధం ఉంది. పాండవులు వనవాసం టైంలో ఇక్కడికి వచ్చారు. డోంగర్ దేవ్ ఆలయం పరిసర ప్రాంతాల్లోనే కుంతీదేవి శివలింగాన్ని ఏర్పాటుచేశారని అంటారు. అందుకే మేం ఈ మేళాకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం' అని చింద్వారా జిల్లా సాంఖ్ గ్రామానికి చెందిన మౌసామి రఘువంశీ తెలిపారు.