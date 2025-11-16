డాక్టర్స్ టెర్రర్ నెట్వర్క్- ఆత్మాహుతి బాంబర్ కోసం ఏడాదిగా అన్వేషణ!
ఆత్మాహుతి బాంబర్ కోసం డా.ఉమర్ నబీ ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేసినట్లు సమాచారం!
Published : November 16, 2025 at 8:25 PM IST
Delhi Blast white collar terror module : ఫరీదాబాద్ ఉగ్ర నెట్వర్క్ మాడ్యూల్ కేసులో రోజుకో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వస్తోంది. దర్యాప్తులో భాగంగా అధికారులు తాజాగా కీలక విషయాన్ని గుర్తించారు. 'ఈ టెర్రర్ మాడ్యూల్ గత ఏడాది నుంచి ఓ ఆత్మాహుతి బాంబర్ కోసం అన్వేషిస్తోంది. దిల్లీ పేలుడు కేసులో కీలక నిందితుడైన డాక్టర్ ఉమర్ నబీ దీని కోసం ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేసినట్లు' ఓ అధికారి వెల్లడించారు. ఉమర్ ఓ కరడుగట్టిన ఉగ్రవాది అని, తమ కార్యకలాపాల కోసం ఓ ఆత్మాహుతి బాంబర్ అవసరమని అతడు పట్టుబట్టినట్లు విచారణలో తెలిసిందని పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా ఉగ్ర నెట్వర్క్ కేసులో డా.ఆదిల్, డా.ముజమ్మిల్ గనాయీ తదితర నిందితులను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు. వీరు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా శ్రీనగర్ పోలీసులు దక్షిణ కశ్మీర్లోని ఖాజీగుండ్లో పొలిటికల్ సైన్స్ చదివిన జాసిర్ ఎలియాస్ 'డానిష్'ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాను గత ఏడాది అక్టోబర్లో కుల్గాంలో ఉగ్ర నెట్వర్క్ సభ్యులను కలిశానని, అక్కడి నుంచి తనను అల్ ఫలా విశ్వవిద్యాలయంలోని అద్దె వసతి గృహానికి తీసుకెళ్లారని జాసిర్ తెలిపినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. తనను జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రసంస్థకు సహాయకుడిగా (ఓవర్ గ్రౌండ్ వర్కర్)గా ఉంచాలని టెర్రర్ మాడ్యూల్లోని ఇతర సభ్యులు కోరుకున్నారు. కానీ ఉమర్ మాత్రం ఆత్మాహుతి బాంబర్గా మారేలా తనను ఒప్పించేందుకు చాలా నెలలు ప్రయత్నించాడని జాసిర్ తెలిపాడు. అయితే ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేకపోవడం, ఇతర కారణాలతో అతడు వెనక్కి తగ్గడంతో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ఆ ప్రణాళిక కార్యరూపం దాల్చలేదు.
అయితే పోలీసుల విచారణలో నిందితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, '2021లో డా.ముజమ్మిల్ గనాయీతో కలిసి తుర్కియే వెళ్లొచ్చిన తర్వాత ఉమర్లో మార్పు మొదలైంది. ఆ దేశంలో వారు జైషే మహమ్మద్ ప్రతినిధులను కలిసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ పర్యటన తర్వాత ఉమర్, గనాయీ కలిసి బహిరంగ మార్కెట్ నుంచి పెద్దఎత్తున రసాయనాలను సేకరించడం ప్రారంభించారు. వీటిలో 360 కిలోల అమ్మోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్, సల్ఫర్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ భాగం అల్ ఫలా విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణం సమీపంలో నిల్వ చేశారు. డిసెంబర్ 6న (బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత రోజు) భారీ పేలుళ్లకు ఉమర్ నబీ ప్రణాళిక రచించినట్లు' దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. అంతలోనే ఫరీదాబాద్ ఉగ్ర నెట్వర్క్ కుట్ర బయటపడింది. ఇది కాస్త ఉమర్లో భయాందోళనకు దారితీసిందని, అందుకే ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడుకు కారణమయ్యాడని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ నెల 10న చోటుచేసుకున్న ఈ పేలుడు ఘటనలో 13 మంది మరణించారు.
దేశ రాజధానిలోని కీలక ప్రాంతాల్లో ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలు!
ఇదిలా ఉండగా ఎర్రకోట పేలుడు తర్వాత దేశ రాజధానిలోని కీలక ప్రాంతాల్లో కేంద్రం ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. సున్నితమైన ప్రదేశాల్లో విస్తృతమైన తనిఖీలు నిర్వహిస్తోందని, కొన్ని చోట్ల సాయుధ బలగాలను మోహరిస్తోందని ఓ అధికారి తెలిపారు. ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో భాగంగా శనివారం రాత్రి 34 వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు కఠినమైన పికెట్ తనిఖీ నిర్వహించామని తెలిపారు. అదే విధంగా రద్దీ ప్రాంతాలు, మార్కెట్లు, మతపరమైన ప్రదేశాలు, పర్యటక ప్రదేశాల వద్ద సాయుధ బలగాలను మోహరించామని పేర్కొన్నారు.
