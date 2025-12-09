ఒక్కో గుర్రం రూ.కోటికి పైనే! స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా వైట్ కోబ్రా, రుద్రాణి- గ్రాండ్గా చేతక్ ఫెస్టివల్
Published : December 9, 2025 at 7:54 PM IST
Chetak Festival Sarangkheda 2025 : మహారాష్ట్రలోని నందూర్బార్లో చేతక్ ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ ఉత్సవానికి వచ్చిన గుర్రాల్లో రూ.కోటికి ధర ఉన్న వైట్ కోబ్రా, రుద్రాణి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. వాటిని చూసేందుకు ఉత్సవానికి వచ్చినవారు ఎగబడ్డారు. ఈ క్రమంలో వైట్ కోబ్రా, రుద్రాణి అనే పేర్లున్న గుర్రాల ధర ఎంత? వాటిని పెంచడానికి నెలకు ఎంత ఖర్చవుతుంది? అవి ఏం తింటాయి?
దేశంలో ఫేమస్ మార్కెట్లో ఇదొకటి
దేశంలోని కొన్ని గుర్రపు మార్కెట్లు కొనుగోలు, అమ్మకాలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. నందూర్బార్ జిల్లాలోని సారంగ్ ఖేడలో జరిగే చేతక్ ఉత్సవం అందులో రెండో స్థానంలో ఉంది. దేశంలోనే ఈ ఉత్సవం చాలా పాపులర్ కూడా. ప్రతి ఏటా వేల గుర్రాలు ఈ ఉత్సవంలో అమ్మకానికి వస్తాయి. ఇక్కడికి వచ్చే అశ్వాల ధర రూ.50 వేలు నుంచి మొదలవుతుంది. రూ.కోటికి పైగా ధర ఉన్న గుర్రాలను కూడా ఈ ఉత్సవానికి తీసుకొస్తారు. తాజాగా జరిగిన చేతక్ ఉత్సవంలో పంజాబ్కు చెందిన వైట్ కోబ్రా, రుద్రాణి అనే మరో అశ్వం స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. వైట్ కోబ్రా ధర రూ. కోటి 71 లక్షలుగా నిర్ణయించగా, అది ఆ రేటుకు అమ్ముడుపోలేదు.
నెలకు రూ.75 వేల ఖర్చు
ఈ ఏడాది చేతక్ ఉత్సవంలో వైట్ కోబ్రా అనే గుర్రం అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీని ఎత్తు 61 అంగుళాలు. ప్రతి నెలా దీని ఆహారం, నిర్వహణకు దాదాపు రూ. 75 వేలకు పైగా ఖర్చవుతోంది. వైట్ కోబ్రాకు ప్రతిరోజూ పాలు, పప్పులు, దేశీయ నెయ్యి, బార్లీ వంటి ప్రత్యేక ఆహారాన్ని అందిస్తారు. దీన్ని ఆలనాపాలనా చూసుకోవడానికి ఇద్దర్ని నియమించారు. నూక్రా జాతికి చెందిన ఈ గుర్రం సంతానానికి భారీ డిమాండ్ ఉంది. అందుకే ఈ గుర్రం ధర భారీగా ఉంటుంది.
ఇప్పటివరకు, వైట్ కోబ్రా 13 పోటీల్లో పాల్గొంది. అందులో 10 పోటీల్లో మొదటి స్థానంలో, మూడు పోటీల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. పుష్కర్ గుర్రపు మార్కెట్లో దీని ధర రూ. 1.5 కోట్లు పలికింది. కానీ గుర్రపు యజమాని జగ్తార్ సింగ్ దీనిని అమ్మడానికి నిరాకరించాడు. అయితే చేతక్ ఉత్సవంలో ఈ వైట్ కోబ్రా ధరను రూ.1.71కోట్లుగా నిర్ణయించాడు. అంత ధరకు ఇది అమ్ముడు కాలేదు.
స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా రుద్రాణి
సారంగఖేడలో జరిగిన చేతక్ ఫెస్టివల్లో రుద్రాణి అనే గుర్రం కూడా అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. పుష్కర్ ఉత్సవంలో దీని ధర రూ. 1.17 కోట్లు పలికిందని యజమాని రాజేంద్ర పాటిల్ తెలిపాడు. కానీ దీన్ని విక్రయించలేదని పేర్కొన్నారు. రుద్రాణి ప్రతిరోజూ ఎనిమిది లీటర్ల ఆవు పాలు గటగటా తాగేస్తుంది. ఫిల్టర్ నీటిని అందిస్తారు. పప్పుధాన్యాలు, బియ్యం పొట్టును దాణాగా ఇస్తారు. రోజుకు రెండుసార్లు ఆవ నూనెతో గంటసేపు మసాజ్ చేస్తారు. మార్వారీ జాతికి చెందిన రుద్రాణి వయసు 22 నెలలు. ఎత్తు 65 అంగుళాలు. అంత తక్కువ వయసులో అంత పొడవు ఉండడం గమనార్హం. అందుకే దీనికి భారీ డిమాండ్.
సారంగఖేడలోని చేతక్ ఫెస్టివల్లో వివిధ పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడి మార్కెట్లో ప్రతి ఏటా జరిగే వివిధ పోటీలను చూసేందుకు, అందులో పాల్గొనేందుకు దేశంలోని ప్రముఖులు తరలివస్తారు. చేతక్ ఫెస్టివల్లోని గుర్రాల ధర కార్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడకి వచ్చే గుర్రాల ధర వాటి ఎత్తు, జీవన పరిస్థితులు, నిర్వహణ, ఆహారం, జాతిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఖరీదైన అశ్వాలను గుర్రపు ప్రదర్శనల కోసం చాలా మంది కొనుగోలు చేస్తారు. అశ్వాలు ఎన్ని పోటీల్లో పాల్గొన్నాయి, ఎన్నింట్లో గెలిచాయి అనే దానిపై కూడా గుర్రాల ధరలు ఆధారపడతాయి.