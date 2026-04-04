చేపల వేటలో ఊహించని ప్రమాదం- గొంతులో ఇరుక్కుని శ్వాస ఆడక మృతి
వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణమని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపణ- రెండు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
Published : April 4, 2026 at 11:59 AM IST
Live Fish Entered Mouth : ఎప్పటిలాగే చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లిన ఓ యువకుడి ప్రాణం, ఒక్క చేప కారణంగా కోల్పోయిన విషాద ఘటన ఒడిశాలోని మయూరభంజ్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. బాంగిరిపోసి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని దిఘి గ్రామంలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఎవరూ ఊహించని విధంగా!
స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం, దిఘి గ్రామానికి చెందిన అవినాశ్ బిజులి శనివారం మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటల సమయంలో సమీప గ్రామంలోని చెరువుకు చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లాడు. సాధారణంగా చేపలు పట్టే క్రమంలో ఎలాంటి ప్రమాదం ఎదురవుతుందని ఎవ్వరూ ఊహించరు. కానీ ఈసారి మాత్రం చిన్న నిర్లక్ష్యం అతడి ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. చెరువులో చేపలు పడుతుండగా అవినాష్ ఒక జీవంతో ఉన్న చేపను పట్టుకున్నాడు.
శ్వాస తీసుకోలేక తీవ్రంగా ఇబ్బంది
దానిని నోటితో పట్టుకుని నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నించిన సమయంలో ఆ చేప ఒక్కసారిగా అతని నోటిలోకి జారిపోయింది. వెంటనే అది గొంతులో ఇరుక్కుపోవడంతో అవినాష్ శ్వాస తీసుకోలేక తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు. అక్కడున్నవారు వెంటనే పరిస్థితిని గుర్తించి అతన్ని బయటకు తీసి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. అనంతరం అతడిని అత్యవసరంగా బాంగిరిపోసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
సమయానికి సరైన చికిత్స అందించలేదని ఆరోపణలు
అయితే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే పరిస్థితి మరింత విషమించగా, వైద్యులు చికిత్స అందించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అవినాశ్ ప్రాణాలు నిలబెట్టలేకపోయారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాద వాతావరణం నెలకొంది. కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అయితే ఈ ఘటనపై మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు వైద్యుల నిర్లక్ష్యాన్ని ఆరోపిస్తున్నారు. సమయానికి సరైన చికిత్స అందించలేదని, పదేపదే వేడుకున్నప్పటికీ వైద్యుడు రోగిని పరిశీలించలేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జాతి పరమైన వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారని!
మృతుడి తండ్రి శివచరణ్ బిజులి మాట్లాడుతూ, తమ కుమారుడిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత కూడా వైద్యుడు ఆలస్యంగా స్పందించారని ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా వైద్యుడు అనుచితంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా జాతి పరమైన వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. వెంటనే చికిత్స చేయకుండా బారిపడాకు రిఫర్ చేయడం వల్ల సమయానికి చికిత్స అందకపోవడం ప్రాణాంతకమైందని కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు.
అటు వైద్యులు, ఇటు కుటుంబ సభ్యులు
ఇదే సమయంలో ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వైద్యులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో తోపులాట కూడా జరిగినట్లు సమాచారం. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు బాంగిరిపోసి పోలీస్ స్టేషన్లో వైద్యులపై లిఖిత పూర్వక ఫిర్యాదు చేశారు. వారి ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నంబర్ 83/26గా నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మరోవైపు తమపై దాడి జరిగిందని వైద్యులు కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నంబర్ 84/26గా మరో కేసు నమోదు అయింది.
చిన్న నిర్లక్ష్యం ఎంత పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీస్తుందో!
ఘటనపై పోలీసులు రెండు వైపుల ఫిర్యాదులను స్వీకరించి సమగ్ర దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం బారిపడా పీర్ఎం మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చేప పట్టే సమయంలో జరిగిన అప్రమత్తత లోపం ఒక కుటుంబాన్ని దుఃఖసాగరంలో ముంచేసింది. సాధారణంగా కనిపించే చిన్న నిర్లక్ష్యం ఎంత పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీస్తుందో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. అలాగే అత్యవసర వైద్యసేవల ప్రాముఖ్యం, సమయానికి స్పందించాల్సిన బాధ్యతపై కూడా ఈ సంఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
