ETV Bharat / bharat

కేరళ మైనార్టీలు ఎటువైపు? UDF వైపు మొగ్గు చూపుతారా? LDFను ఆదరిస్తారా?

కేరళ జనాభాలో 45 శాతం ముస్లింలు, క్రైస్తవులే- ఆ వర్గాల ఓట్ల కోసం ఎల్‌డీఎఫ్,యూడీఎఫ్ ఫైట్- వారి చుట్టూనే ప్రధాన కూటముల రాజకీయాలు!

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 1:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

UDF LDF Fight For Minority Votes : ఇప్పుడు కేరళలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీల ఫోకస్ మైనార్టీ వర్గాలపైనే ఉంది. ఎందుకంటే ఎన్నికల ఫలితాలను డిసైడ్ చేయడంలో ఆ వర్గాలదే అత్యంత కీలక పాత్ర. కేరళ జనాభాలో దాదాపు 27 శాతం మంది ముస్లింలు, దాదాపు 18 శాతం మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు. అంటే ఈ రెండు మైనార్టీ వర్గాల జనాభానే 45 శాతం దాకా ఉంది. అందుకే వీరిని ప్రసన్నం చేసుకునే పార్టీలకే ఎన్నికల్లో గెలుపు అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ముస్లిం, క్రైస్తవ వర్గాల ఓట్ల కోసం అధికార సీపీఎం సారధ్యంలోని లెఫ్ట్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (ఎల్‌డీఎఫ్ - LDF), విపక్ష కాంగ్రెస్ సారధ్యంలోని యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్ - UDF) హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. యూడీఎఫ్ కూటమిలో కాంగ్రెస్ తర్వాత రెండో అతిపెద్ద పార్టీగా ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ (IUML) ఉంది. ఇంతకీ ఈ రెండు కూటముల్లో కేరళ మైనార్టీలు ఎటువైపు నిలుస్తారు ? యూడీఎఫ్ వైపు మొగ్గు చూపుతారా? వామపక్ష ఎల్‌డీఎఫ్‌ను ఆదరిస్తారా? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ముస్లిం ఓటర్లు - ప్రధాన జిల్లాలు
కేరళలోని మలప్పురం, కోజికోడ్, కాసరగోడ్, కన్నూర్, వయనాడ్ వంటి ఉత్తర కేరళ జిల్లాల్లో ముస్లిం ఓటర్ల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కేరళకు చెందిన సుమారు 25 లక్షల మంది ముస్లిం ఓటర్లు గల్ఫ్ దేశాలలో ఉపాధి పొందుతున్నారు. వీరి ఓట్లు కూడా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. యూడీఎఫ్‌ కూటమిలోని ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్‌ పార్టీకి మలప్పురం, కోజికోడ్, వయనాడ్, కన్నూర్, కాసరగోడ్ జిల్లాల్లోని ముస్లిం జనాభాలో గణనీయమైన పట్టు ఉంది. ఉత్తర కేరళలోని మలప్పురం జిల్లా ఈ పార్టీకి కంచుకోట లాంటిది. ఈ పార్టీ 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 25 స్థానాల్లో పోటీ చేసి 15 స్థానాలను, 2016లో 18 స్థానాలను గెలుచుకుంది. సాంప్రదాయకంగా ముస్లిం ఓటర్లు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్‌కు మద్దతుగా ఉండేవారు. అయితే, ఇటీవలె జరిగిన లోక్‌సభ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో లెఫ్ట్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ కూడా వీరి మద్దతును గణనీయంగా పొందగలిగింది.

క్రైస్తవ ఓటర్లు - ప్రధాన జిల్లాలు
కేరళలోని కొట్టాయం, ఇడుక్కి, ఎర్నాకుళం, పతనంతిట్ట జిల్లాల్లో క్రైస్తవ ఓటర్లు పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నారు. ఈ జిల్లాల్లో క్రైస్తవ సమాజం ముఖ్యంగా సీరో-మలబార్, ఇతర సంప్రదాయ చర్చిల పరిధిలో ఉంటుంది. ఎర్నాకుళం అనేది జాకోబైట్ (Syriac Orthodox) చర్చిలకు బలమైన కేంద్రం. పతనంతిట్ట, తిరువనంతపురం (నేయ్యట్టింకర తాలూకా) జిల్లాల్లోనూ గణనీయమైన సంఖ్యలో చర్చి ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా (CSI), ఇతర ప్రొటెస్టంట్ క్రైస్తవులు ఉన్నారు. కొట్టాయం, ఇడుక్కి, ఎర్నాకుళం, త్రిసూర్ జిల్లాల్లో సగటున 36 శాతానికిపైగా క్రైస్తవ జనాభాతో ఎన్నికల్లో గెలుపోటములను నిర్ణయించే కీలక పాత్రను పోషిస్తాయి.

2011లో చివరిసారిగా యూడీఎఫ్ గెలుపు
కేరళలో చివరిసారిగా 2011 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ సారధ్యంలోని యూడీఎఫ్ కూటమి గెలిచింది. అయితే అతిస్వల్పంగా 7 అసెంబ్లీ సీట్ల తేడాతో ఆ విజయం లభించింది. రెండో స్థానంలో ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి నిలిచింది. ఇక 2016 నుంచి కేరళలో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో వరుసగా రెండుసార్లు లెఫ్ట్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (LDF) కూటమి విజయం సాధించింది. పినరయి విజయన్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. వరుసగా మూడోసారి ఎన్నికల్లో గెలవాలనే పట్టుదలతో ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి ఉండగా, కనీసం ఈసారైనా విజయాన్ని సాధించాలనే సంకల్పంతో యూడీఎఫ్ కూటమి ఉంది. ఈ రెండు కూటములకు ధీటైన పోటీని ఇవ్వాలని బీజేపీ యత్నిస్తోంది.

2005 - 2010 : కాంగ్రెస్‌లో కుదుపులు
యూడీఎఫ్ కూటమి కేరళలో అధికారానికి దూరం కావడానికి చాలానే కారణాలు ఉన్నాయి. ఇందుకు బీజాలు 2005లోనే పడ్డాయి. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత కే కరుణాకరన్ ఆ ఏడాది తన వర్గం నేతలతో కలిసి పార్టీ నుంచి వైదొలిగారు. నేషనల్ కాంగ్రెస్ (ఇందిర) పేరుతో కొత్త పార్టీని ఆయన పెట్టుకున్నారు. తదుపరి కాలంలో ఈ పార్టీ పేరును డెమొక్రటిక్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ (కరుణాకరన్)గా మార్చారు. తొలుత ఈ పార్టీ వామపక్ష ఎల్‌డీఎఫ్‌ కూటమితో చేతులు కలిపింది. 2008లో కరుణాకరన్ తన కుమారుడు కె. మురళీధరన్‌తో కలిసి తిరిగి మాతృసంస్థ అయిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్‌లోనే చేరారు. ప్రస్తుతం కరుణాకరన్ కుటుంబ సభ్యులలో కె. మురళీధరన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండగా, ఆయన కుమార్తె పద్మజా వేణుగోపాల్ ఇటీవలే (మార్చి 2024లో) భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP)లో చేరారు. కె. కరుణాకరన్ 2010 డిసెంబర్ 23న మరణించారు.

ఇప్పటికీ హస్తం పార్టీలో గ్రూప్స్
2005 నుంచి 2010 మధ్య కాలంలో కాంగ్రెస్‌లో ఏర్పడిన ఈ చీలికల పర్యవసానంగా 2011 ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ కూటమి భారీ మెజారిటీని సాధించలేకపోయింది. కేరళ కాంగ్రెస్‌లో ఇప్పటికీ సైలెంట్‌గా వర్గ రాజకీయాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం పార్టీలో ప్రధానంగా 2 వర్గాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అసెంబ్లీ విపక్ష నేత వీడీ సతీశన్, లోక్‌సభ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్‌లతో ఒక వర్గం ఉంది. పార్టీ ప్రచార కమిటీ ఛైర్మన్ రమేశ్ చెన్నితల సారధ్యంలో మరో వర్గం ఉంది. ఈసారి కాంగ్రెస్‌లో అసెంబ్లీ సీట్ల పంపకాల విషయంలోనూ ఈ రెండు వర్గాలు పోటీపడినట్లు తెలుస్తోంది.

ఫ్లాష్ బ్యాక్ : భారత్ ధర్మ జనసేన - బీజేపీ జట్టు
2011 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ కూటమిలోని ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్‌కు 20 సీట్లు వచ్చాయి. దీంతో నాటి ప్రభుత్వంలో ఆ పార్టీకి 5 మంత్రి పదవులు దక్కాయి. ఐయూఎంఎల్ ఎమ్మెల్యేకు విద్యా శాఖ లభించింది. అప్పట్లో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ పక్షపాతం చూపుతోందనే ఆరోపణలతో నాయర్ సర్వీస్ సొసైటీ (ఎన్ఎస్ఎస్), శ్రీ నారాయణ ధర్మ పరిపాలన (ఎస్ఎన్‌డీపీ) యోగం వంటి హిందూ సామాజిక సంస్థల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి. మలప్పురంలోని 33 ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్ పాఠశాలలను ఎయిడెడ్ పాఠశాలలుగా అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి 2013లో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వులు జారీచేయడం వివాదానికి దారితీసింది. ఈ నిర్ణయాన్ని తదుపరిగా కోర్టు నిలుపుదల చేసింది. ఈనేపథ్యంలో కాంగ్రెస్‌లోని నేతల్లో చీలిక ఏర్పడింది. నాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఊమెన్ చాందీ నాయర్ సర్వీస్ సొసైటీని, ఈజావా వర్గం మద్దతు ఉన్న ఎస్‌ఎన్‌డీపీని తిరిగి తన శిబిరంలోకి ఆహ్వానించారు. ఆ ఎస్‌ఎన్‌డీపీ సంస్థే అనూహ్యంగా 2015 డిసెంబరులో భారత్ ధర్మ జనసేన (BDJS) పార్టీని స్థాపించింది. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీతో BDJS పొత్తు పెట్టుకుంది. BDJSకు 20కిపైగా సీట్లను బీజేపీ కేటాయించింది.

త్రిముఖ పోరు : ఫలితంపై సస్పెన్స్
ఈవిధంగా ఓ వైపు ముస్లిం, క్రైస్తవ వర్గాలకు చేరువ అయ్యేందుకు ఎల్‌డీఎఫ్, యూడీఎఫ్ కూటములు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు హిందుత్వ నినాదంతో పనిచేస్తున్న సంస్థలు, చిన్నచిన్న పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి ఎన్నికల్లో బీజేపీ పోటీ చేస్తోంది. దీంతో ఈసారి కేరళ పోల్స్‌లో త్రిముఖ పోరు జరుగుతోంది. ఇటీవలే జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్‌కు అనుకూలంగా మైనాార్టీలు ఓట్లు వేశారు. ఆ కూటమి మెరుగైన ఫలితాలను సాధించింది. అయితే అదే ట్రెండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొనసాగుతుందని కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు రాష్ట్రం మొత్తాన్ని ఒక యూనిట్‌గా పరిశీలించి ఓట్లు వేస్తారు.

TAGGED:

KERALA ELECTION 2026
UDF LDF FIGHT KERALA
KERALA MINORITY VOTERS
UDF LDF FIGHT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.