103 ఏళ్ల యాచకురాలి మంచి మనసు- అంత ఏజ్‌లో భిక్షాటన చేస్తూ గుడుల నిర్మాణం

భిక్షాటన చేయగా వచ్చే ఆదాయాన్ని గుడుల నిర్మాణానికి వాడుతున్న యాచకురాలు- 103 ఏళ్లు వచ్చినా సేవలో ముందడుగు- ఒడిశాకు చెందిన యాచకురాలు పద్మావతి దాస్ గురించి మీకు తెలుసా?

Begger Woman Builds Temples
Begger Woman Builds Temples (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 10:48 PM IST

3 Min Read
Begger Woman Builds Temples : మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది అంటారు పెద్దలు. ఆ విషయాన్ని రుజువు చేశారు ఓ 103 ఏళ్ల వయసున్న యాచకురాలు. భిక్షాటన చేస్తూ దేవాలయాలను నిర్మిస్తోంది. సొంతంగా ఇల్లు లేని శతాధిక వృద్ధురాలు గతంలో తాను నిర్మించిన గుడిలోనే ఓ మూలన నివసిస్తోంది. ఇంతకీ ఆ వృద్ధురాలు ఎవరు? ఆమె లక్ష్యం వెనుకున్న కథ ఏంటీ?

భిక్షాటన డబ్బుతో దేవాలయాల నిర్మాణం
ఒడిశా రాష్ట్రం ఖోర్ధా జిల్లా బలియాంత తాలుకాలోని ధవలహర్ గ్రామానికి చెందిన పద్మావతి దాస్ ఓ యాచకురాలు. ఆమె వయసు ఏకంగా 103 ఏళ్లు. సాధారణంగా అంత ఏజ్‌లో అందరూ ఆరోగ్య, వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడతారు. ఇంటికే పరిమితమవుతారు. అయితే పద్మావతి మాత్రం అలా కాదు. అంత పెద్ద వయసులోనూ భిక్షాటనగా తనకు వచ్చిన డబ్బును గుడుల నిర్మాణం కోసం వాడుతున్నారు. గతంలో తాను నిర్మించిన ఆలయంలో ఒక మూలన ఉంటూ, వంట చేసుకుంటోంది.

Begger Woman Builds Temples
భిక్షాటన చేయగా వచ్చే ఆదాయంతో గుడుల నిర్మాణం (ETV Bharat)

దేవాలయాలను నిర్మించడమే పద్మావతి జీవిత లక్ష్యం. అందుకే గత 25 ఏళ్లలో పలు దేవాలయాలను నిర్మించింది. అంతేకాకుండా గుడులు నిర్మించేవారికి అండగా నిలుస్తోంది. ఊత కర్ర సహాయంతో నడుస్తూ ఒక గ్రామం నుంచి మరొక గ్రామానికి వెళ్తూ ఆలయ నిర్మాణం, పునరుద్ధరణ కోసం విరాళాలు సేకరిస్తోంది. రెండు కళ్లలో ఒకటి మాత్రమే పద్మావతికి బాగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఆమె విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఇష్టపడదు. తన జీవితాన్ని మత సేవకు అంకితం చేస్తోంది. ఈ సేవ కోసం తన ఇల్లు, కుటుంబాన్ని కొన్నేళ్ల క్రితం విడిచిపెట్టేసింది. కొత్త దేవాలయాల నిర్మాణానికి, సగం నిర్మించిన గుడులను పూర్తి చేయడానికి కృషి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో శతాధిక వృద్ధురాలు పద్మావతిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

Begger Woman Builds Temples
103 ఏళ్లు వచ్చినా సేవలో ముందడుగు (ETV Bharat)

కుటుంబాన్ని వదిలేసి లక్ష్యం కోసం పనిచేస్తున్న పద్మావతి
పద్మావతికి 90 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆమె భర్త ఇంద్ర మణినాథ్​ను కోల్పోయింది. అయితే ఆమె భర్త జీవించి ఉన్నప్పుడే ఆధ్యాత్మిక శాంతిని సాధించడానికి ఇంటిని విడిచిపెట్టింది. పద్మావతికి ఒక కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. వారు వివాహం చేసుకుని తమ కుటుంబాలతో జీవిస్తున్నారు. అంగుల్, డెంకనల్, జగత్సింగ్‌ పుర్, ఖోర్ధా జిల్లాల్లో ఇంకొన్ని గుడులను నిర్మించడంలో పద్మావతి కీలక పాత్ర పోషించింది.

తన స్వగ్రామంలో లక్ష్మీనారాయణ్, మహాదేవ్ ఆలయాల నిర్మాణానికి పద్మావతి సాయం చేసింది. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అవి మధ్యలో ఆగిపోయాయి. వాటిని పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని ఆమె పెట్టుకుంది. "నా వయసు పెరుగుతోంది. కాబట్టి ఈ దేవాలయాలను పూర్తి చేయడం గురించి నేను ఆందోళన చెందుతున్నాను. నేను నహర్కాంతలోని యోగిని ఆలయం, అంగుల్‌లోని బుధితక్కురాణి ఆలయం, జగన్నాథ ఆలయం, డెంకనల్‌లోని గోజబయాని ఆలయ నిర్మాణానికి సహాయం చేశాను." అని పద్మావతి చెబుతోంది.

రోజుకు రూ.500 ఆదాయం
పద్మావతి దాస్‌కు భిక్షాటన ద్వారా రోజుకు రూ. 500కు పైగా ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. అలాగే దేవాలయాల నిర్మాణానికి విరాళాలు ఇవ్వమని ప్రజలను అడుగుతుంది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే ఇప్పటివరకు ఆలయ నిర్మాణ పనులకు ఎంత ఖర్చు చేసిందనే విషయం కూడా పద్మావతికి తెలియదు.

"నేను ఆలయాన్ని నిర్మించడం లేదు. దేవుడే ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఒడిశా ప్రజలు దానధర్మాలు చేస్తారు. గతంలో నేను లోక సంబంధమైన వ్యక్తిని. కానీ నేను దేవుని ప్రేమ కారణంగా ఆ ప్రపంచం నుంచి బయటకు వచ్చాను. కొన్నిసార్లు కొందరు రూ.100- రూ.500 ఇస్తారు. నేను ఆ డబ్బును గుడుల నిర్మాణాల కోసం వాడుతాను." అని పద్మావతి చెబుతోంది.

పద్మావతి వయసు 103 ఏళ్లు అయినప్పటికీ ఆమె ఇప్పటికీ చాలా ప్రదేశాలలో తిరుగుతోందని ధవలహర్ గ్రామానికి చెందిన తరుబాల సాహు తెలిపాడు. గతంలో పద్మావతి అంగుల్, డెంకనల్ వంటి ప్రదేశాలకు వెళ్లేదని, ఇప్పుడు వృద్ధాప్యం కారణంగా ఎక్కువ దూరం వెళ్లట్లేదని పేర్కొన్నాడు. పద్మావతి భిక్షాటన ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో ఆలయాలను నిర్మిస్తోందని అన్నాడు.

