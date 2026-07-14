'ప్రజల బాధల గురించి మోదీ ఎప్పుడు మాట్లాడతారు?'- ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదలపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
జూన్లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4.38 శాతానికి చేరడంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- సాధారణ కుటుంబాల బడ్జెట్ను ధరల పెరుగుదల దెబ్బతీసిందన్న జైరాం రమేశ్
Published : July 14, 2026 at 11:02 AM IST
Congress Slams PM Modi : జూన్ నెలలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4.38 శాతానికి పెరగిన నేపథ్యంలో మోదీ సర్కార్పై కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది. గత 12 ఏళ్లుగా బీజేపీ ప్రభుత్వ పాలనలో ధరల పెరుగుదల కారణంగా సామాన్య కుటుంబాల బడ్జెట్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పుడు స్పందిస్తారని ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
బీజేపీ ప్రభుత్వ 12 ఏళ్ల పాలనలో తప్పుడు హామీలు మాత్రమే పెరిగాయని జైరాం రమేశ్ అన్నారు. మరోవైపు మాత్రం ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం రూపంలో ప్రజలపై తీవ్ర భారం పడిందని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ గణాంకాలే జూన్లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 17 నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరినట్లు చూపిస్తున్నాయని తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇది 4.74 శాతంగా నమోదైందని పేర్కొన్నారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరగడంతో పాటు బ్యాంకు వడ్డీ రేట్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అలాంటి పరిస్థితి వస్తే గృహ, వాహన రుణాల ఈఎంఐలు మరింత పెరిగి మధ్యతరగతిపై అదనపు భారం పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పెద్ద పారిశ్రామిక వర్గాల లాభాలు పెరుగుతుంటే, ధరల భారం మాత్రం సామాన్య ప్రజలే భరిస్తున్నారని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. పెట్టుబడిదారులకు అండగా నిలుస్తున్న ప్రధాని మోదీ, సాధారణ ప్రజల కష్టాల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడతారు అని ప్రశ్నించారు.
मोदी सरकार के 12 वर्षों का यही है असली सार: झूठे वादों की बहार और जनता पर महंगाई और बेरोजगारी का क्रूर वार!— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 14, 2026
मोदी सरकार के 12 वर्षों में महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। अब खुद सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि जून में खुदरा महंगाई 17 महीने के उच्चतम स्तर 4.38% पर पहुंच… pic.twitter.com/ylpgVlfbbt
4 శాతం లక్ష్యాన్ని దాటిన ద్రవ్యోల్బణం
జాతీయ గణాంకాల కార్యాలయం (ఎన్ఎస్ఓ) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, మే నెలలో 3.93 శాతంగా ఉన్న వినియోగదారుల ధరల సూచీ (సీపీఐ) ఆధారిత రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం జూన్లో 4.38 శాతానికి పెరిగింది. ఆహార వస్తువుల ధరలు పెరగడం ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. జనవరి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త శ్రేణి ప్రకారం, రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం రిజర్వు బ్యాంకు 4 శాతం మార్కును దాటడం ఇదే తొలిసారి. ఈ కొత్త శ్రేణికి 2024నే ప్రాతిపదిక సంవత్సరంగా నిర్ణయించారు.
ఆహార ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదల
మేలో 4.78 శాతంగా ఉన్న ఆహార ద్రవ్యోల్బణం జూన్లో 5.32 శాతానికి చేరింది. వెండి, బంగారం, వజ్రాలు, ప్లాటినం ఆభరణాలు, అల్లం, టమాటా, కిస్మిస్ వంటి వస్తువుల ధరలు అధికంగా పెరిగిన వాటిలో ఉన్నాయి. మరోవైపు బంగాళాదుంప, బఠానీలు, కార్లు, జీలకర్ర, మోటార్సైకిళ్లు, స్కూటర్ల ధరల పెరుగుదల తక్కువగా నమోదైనట్లు ఎన్ఎస్వో వెల్లడించింది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అధిక ప్రభావం
దేశవ్యాప్తంగా సగటు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4.38 శాతంగా నమోదుకాగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అది 4.74 శాతం, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 3.92 శాతంగా నమోదైంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలపై ధరల పెరుగుదల ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
సోమవారం కూడా ప్రధాని మోదీ అవినీతి వ్యతిరేక వైఖరిపై విమర్శలు గుప్పించారు జైరాం రమేశ్. ప్రధానిగా అయినప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు అన్ని బూటకమని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో కనీస పాలన, గరిష్ఠ కప్పిపుచ్చే ధోరణి మాత్రమే కనిపించిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల బాండ్ల పథకం, రఫేల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలు, గుజరాత్ పెట్రోలియమ కార్పొరేషన్ ఆయిల్ వంటి అంశాలపై ఇప్పటికీ సరైన సమాధానాలు రాలేదని అన్నారు. పీఎం కేర్స్ నిధి పూర్తిగా పారదర్శకత లేని విధంగా నిర్వహించబడుతోందని ఆరోపించారు. అయోధ్య రామమందిరానికి సంబంధించిన విరాళాల కేసులో పూర్తిస్థాయి పారదర్శకత అవసరమని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ పనితీరుపైనా కాంగ్రెస్ నేత తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
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