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'ద్రవ్యోల్బణంపై ప్రధాని మోదీ ఎప్పుడు స్పందిస్తారు'- ధరల పెరుగుదలపై జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నలు

ధరల పెరుగుదలపై కాంగ్రెస్ ఆందోళన- మోదీ సర్కార్​పై ప్రశ్నల వర్షం- కుటుంబాల పొదుపులు తగ్గుతున్నాయని, అప్పులు పెరుగుతున్నాయని జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్య

Jairam Ramesh On Inflation
కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 10:54 AM IST

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Jairam Ramesh On Inflation : దేశంలో ధరల పెరుగుదల గురించి కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, కేంద్రంపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. ద్రవ్యోల్బణం సామాన్య ప్రజలపై ప్రభావం చూపుతోందని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్ అన్నారు. అత్యంత తీవ్రమైన ఈ సమస్యపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎప్పుడు స్పందిస్తారంటూ ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. ఆగస్టు 2026లో దేశ రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4.82 శాతానికి చేరగా, ఆహార ద్రవ్యోల్బణం 5.95 శాతానికి పెరిగిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'పండుగ సీజన్​లో ప్రజలను దోచుకునే పరంపర నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది. ధరల పెరుగుదల వల్ల ప్రజలపై మరింత భారం పడుతోంది. ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం కేవలం వంటింటి ఖర్చులకే పరిమితం కాలేదు. ఇంటి బడ్జెట్‌పై ధరల పెరుగుదల ప్రభావం చూపుతోంది. రోజురోజుకూ కూరగాయల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఆగస్టులో ఉల్లి ధరలు 48.27శాతం మేర పెరిగాయి. ఎయిర్ కండిషనర్లు, టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్ల వంటి వస్తువుల ధరలు కూడా పెరగడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. కుటుంబాల పొదుపు క్రమంగా తగ్గుతుండగా, అప్పుల భారంగా పెరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సామాన్య కుటుంబాలు తమ అవసరాలను ఎలా తీర్చుకోవాలి. అయినప్పటికీ ప్రధానమంత్రి ఏమాత్రం పట్టించుకోకుకండా, తన డప్పు తాను కొట్టుకుంటూనే ఉన్నారు' అని జైరాం రమేశ్​ విమర్శించారు.

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JAIRAM RAMESH ON INFLATION
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JAIRAM RAMESH ON INFLATION

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