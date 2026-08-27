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భారత అథ్లెట్ల నుంచి నేను ఎంతో స్ఫూర్తి పొందా- 2036 ఒలింపిక్స్​కు సిద్ధమవ్వాలి: మోదీ

డ్రగ్స్ వ్యసనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో క్రీడల పాత్ర కీలకమని వ్యాఖ్య- 2036 ఒలింపిక్స్ కోసం ఇప్పటి నుంచే అథ్లెట్లను సిద్ధం చేయాలని పిలుపు

PM Modi On Khelo India Dialogue
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 12:08 PM IST

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PM Modi On Khelo India Dialogue : యువతను పాడుచేస్తున్న డ్రగ్స్ వ్యసనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో క్రీడలు ఒక అద్భుతమైన ఆయుధంగా పనిచేస్తాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉద్ఘాటించారు. క్రీడలు జీవితాలను ఎలా మార్చగలవో చెప్పడానికి మన పారా అథ్లెట్లు ఒక ఉదాహరణ అని, వారి నుంచి తాను ఎంతో స్ఫూర్తి పొందానని అన్నారు. 2036 ఒలింపిక్స్ కోసం ఇప్పటి నుంచే అథ్లెట్లను సిద్ధం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అయితే, గతంలో ఒలింపిక్స్‌ పోటీల్లో భారత్​నుంచి చాలా తక్కువ జట్లు పాల్గొన్నారని చెప్పారు. గురువారం నిర్వహించిన ఖేలో ఇండియా డైలాగ్‌లో ప్రధాన మోదీ ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

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PM MODI PARTICIPATES IN KHELO INDIA
PM MODI ON KHELO INDIA DIALOGUE

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