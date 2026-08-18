'నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యేనాటికి అమిత్ షా పుట్టనేలేదు'- ఖర్గే ఘాటు వ్యాఖ్యలు
అమిత్ షాపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర విమర్శలు- తాను ఎమ్మెల్యే అయ్యే నాటికి అమిత్ షా చిన్నపిల్లాడు అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు- స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ పాత్ర ఏంటని ప్రశ్న
Published : August 18, 2026 at 12:00 PM IST
Kharge On Amit Shah : బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్పై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను ఉద్దేశించి వ్యంగ్యాస్త్రాలు చేశారు. తాను ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన సమయానికి అమిత్ షా ఇంకా పుట్టలేదని అన్నారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో కాంగ్రెస్ నేతల పాత్రను గుర్తుచేస్తూ, దేశభక్తి గురించి తమకు పాఠాలు చెప్పే హక్కు బీజేపీకి లేదని వ్యాఖ్యనించారు. దక్షిణ గోవాలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ ఖర్గే ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'బీజేపీ పదేపదే గాంధీ కుటుంబం సోనియా గాంధీ గురించి ప్రస్తావిస్తోంది. తాను ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైనప్పటికే అమిత్ షా ఇంకా పుట్టలేదు. ఆయన వయసేంత? 57 లేదా 58 ఏళ్లా? 56-58 ఏళ్ల వయసున్న నాయకులు మాకు దేశభక్తి గురించి చెబుతున్నారు. గాంధీజీ తన జీవితాన్నే దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం అంకితం చేశారు. నెహ్రూ 14 ఏళ్ల పాటు జైలులో గడిపారు. అలాంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్కు ఉంది. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం తమ నాయకులు పోరాడారు. మరి బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఏ నాయకుడు స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడారు? దేశభక్తి ఉంటే ఐక్యత గురించి బీజేపీ మాట్లాడాలి. ప్రజలను విడదీయడం, ఘర్షణలకు కారణమవడం దేశభక్తి కాదు. మత సామరస్యం, లౌకికవాదం, ప్రజల మధ్య ఐక్యతను బలోపేతం చేయడమే నిజమైన దేశభక్తి' అని ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు.
जब मैं पहली बार MLA बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं।— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 17, 2026
BJP और इनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए ये लोग कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति न सिखाएं।
असल में- 'Anti-India' और 'Anti-religion' तो BJP है, क्योंकि जब मैंने उत्तराखंड में भाषण… pic.twitter.com/LE0gYLwE4J
'మతం పేరుతో విభజన సరికాదు'
ఉత్తరాఖండ్లో తన బహిరంగ సభ జరిగిన ప్రాంతంలో శుద్దీకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించడాన్ని కూడా ఖర్గే ప్రస్తావించారు. లక్షలాది మంది సమక్షంలో తాను ప్రసంగించిన తర్వాత అక్కడ శుద్దీకరణ చేయడమేంటని ప్రశ్నించారు. ఇది ఏ మతం బోధించే విలువ అని నిలదీశారు. మతరం పేరుతో ప్రజల మధ్య విభజన సృష్టించకూడదని అన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతకర్త ఎంఎస్ గోల్వాల్కర్, ఇతర గురువులు ఇలాంటివే బోధించరా అని ప్రశ్నించారు.
'56 ఏళ్ల ప్రజాజీవితం కాంగ్రెస్ వల్లే'
తాను దాదాపు 56 ఏళ్లుగా ప్రజాజీవితంలో ఉన్నానని ఖర్గే తెలిపారు.తొమ్మిదిసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, నాలుగుసార్లు లోక్సభ సభ్యుడిగా, రెండు సార్లు రాజ్యసభ ఎంపీగా పనిచేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఇదంతా తనకు కాంగ్రెస్ వల్లే వచ్చిందని తెలిపారు. చిన్నతనంలోనే తల్లి, సోదరుడు, సోదరిని కోల్పోయానని చెప్పారు. తన ఇల్లు కూడా దగ్ధమైందని, అయినప్పటికీ తాను వెనక్కి తగ్గకుండా ప్రజాజీవితంలో కొనసాగుతున్నానని అన్నారు. తనకు లభించిన అన్ని రాజకీయ అవకాశాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లేనని పేర్కొన్నారు.
'గోవాలో ఫిరాయింపులతో ప్రభుత్వం'
ఇక గోవా రాజకీయలాపై కూడా ఖర్గే తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యేలను పార్టీ మార్పించి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందని ఆరోపించారు. ప్రజల తీర్పు గౌరవించకుండా ఫిరాయింపులకు ప్రోత్సహించడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని అన్నారు. ప్రజలను అవమానించే, దోచుకునే నాయకులను తిరస్కరించాలని గోవా ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు. గోవా సంస్కృతిని గౌరవించే పర్యాటకులకు రాష్ట్రంలో స్వాగతం ఉండాలని, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించే రాజకీయాలను అంగీకరించకూడదని అన్నారు. కాంగ్రెస్ శ్రేణులు విభేదాలను పక్కనపెట్టి ఐక్యంగా పనిచేయాలని ఖర్గే పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి బూత్ స్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయాలని సూచించారు. బీజేపీ ఫిరాయింపుల ద్వారా తమ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకెళ్లిందని ఆరోపించిన ఆయన, వచ్చే ఎన్నికల్లో మరింత బలంతో తిరిగి వస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఐక్యత ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమనని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. వైవిధ్యం ఉండొచ్చని, కానీ దేశాన్ని, పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఐక్యత తప్పనిసరి అని పేర్కొన్నారు.
#WATCH Verna, Goa: Ahead of the elections, Congress organized a conference to strengthen the organization at the grassroots level. (17.08)— ANI (@ANI) August 18, 2026
Congress National President Mallikarjun Kharge says, " you people are strong, but if strength comes with unity, that would be very good. to… pic.twitter.com/941hdfC2M2
40 స్థానాలున్న గోవా అసెంబ్లీలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్కు మూడు సీట్లు ఉన్నాయి. యూరి అలెమావో ప్రతిపక్ష నేతగా కొనసాగుతున్నారు. 2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 11 స్థానాలను గెలుచుకుంది. అయితే ఆ తర్వాత ఆ పార్టీకి చెందిన ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ చేరారు.