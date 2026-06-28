గోరక్షణే లక్ష్యంగా స్కేటింగ్- ముగ్గురు యువకుల వినూత్న ఆధ్యాత్మిక యాత్ర
స్కేటింగ్ చేస్తూ ఖాటూ శ్యామ్ ధామ్కు పయనం- గోరక్షణే లక్ష్యంగా ముగ్గురు యువకుల సాహస యాత్ర!
Published : June 28, 2026 at 4:57 PM IST
Skating For Gau Mata : ఆ యువకుల పాదాలకు కట్టిన చక్రాలు వేగంగా కదులుతున్నాయి. కానీ వారి గుండెల్లోని భక్తి, గోమాతను రాష్ట్రమాత(దేశమాత)గా మార్చాలనే వారి అచంచలమైన సంకల్పం అంతకంటే వేగంగా గమ్యం వైపు దూసుకుపోతోంది. తీవ్రమైన ఎండలు, కాళ్ల నొప్పులు, అలసిపోయే శరీరం- ఇవేవీ వారిని ఆపలేకపోతున్నాయి. ఎందుకంటే, ఆ ముగ్గురు యువకులు నమ్ముకున్నది కేవలం తమ కాళ్ల శక్తిని కాదు, బాబా శ్యామ్, గోమాతపై ఉన్న తమ అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని. ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన విపిన్, నరేశ్, మనీశ్ అనే ముగ్గురు సామాన్య యువకులు చేస్తున్న ఈ వినూత్న యాత్ర ఇప్పుడు అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. గోమాతను దేశమాతగా ప్రకటించాలనే పవిత్ర ఆశయంతో, సుదూరంలో ఉన్న ఖాటూ శ్యామ్ ధామ్కు వారు సాగిస్తున్న యాత్ర గురించి మనం కూడా తెలుసుకుందామా?
స్కేటింగ్ చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర
భక్తి అనేది ఒక దృఢమైన సంకల్పంగా మారినప్పుడు, ఒక సాధారణ ప్రయాణం కూడా చిరస్మరణీయమైన సందేశంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా మారుతుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రా, ఇటావా, ఫతేహాబాద్ ప్రాంతాలకు చెందిన ముగ్గురు యువకులు కూడా ఇలాంటి ప్రయత్నమే చేస్తున్నారు. చాలా దూరంలో ఉన్న ఖాటూ శ్యామ్ ధామ్కు ఒక పవిత్ర యాత్రను ప్రారంభించారు. అది కూడా కాలినడకన కాకుండా స్కేటింగ్ చేస్తూ బయలుదేరారు.
రాష్ట్ర మాతగా ఆవు!
ఈ యువకుల లక్ష్యం కేవలం బాబా శ్యామ్ ఆశీస్సులు పొందడం మాత్రమే కాదు. తమ ప్రయాణంలో సమాజానికి ఒక శక్తిమంతమైన సందేశాన్ని అందించాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. హిందువులు పవిత్రంగా చూసుకునే గోమాతకు 'దేశమాత' హోదా కల్పించాలని వారు కోరుతున్నారు. వాహనాలు అత్యంత వేగంగా దూసుకుపోయే ఆగ్రా-జైపుర్ జాతీయ రహదారి-21పై ఈ ముగ్గురు యువకులు స్కేటింగ్ చేస్తూ వెళ్తుండడాన్ని చూసి, అటుగా వెళ్తున్న ప్రయాణికులు అప్రయత్నంగానే ఆగిపోతున్నారు. కొందరు వారితో సెల్ఫీలు దిగుతుండగా, మరికొందరు వారి వీడియోలు తీస్తూ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు వారి ప్రయత్నాన్ని, దృఢ సంకల్పాన్ని మనసారా అభినందిస్తున్నారు.
రోజుకు 70-80 కి.మీ ప్రయాణం
ఈ యాత్రకు నేతృత్వం వహిస్తున్న ఆగ్రా నివాసి విపిన్ మాట్లాడుతూ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. జూన్ 24న తమ ప్రయాణం ప్రారంభమైందని చెప్పారు. తనతోపాటు ఇటావాకు చెందిన నరేశ్, ఫతేహాబాద్కు చెందిన మనీశ్ కూడా ఈ యాత్ర చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. స్కేటింగ్ చేస్తూ దాదాపు 7 రోజుల్లో బాబా శ్యామ్ పుణ్యక్షేత్రానికి చేరుకోవడమే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. ఈ ముగ్గురు యువకులు ప్రతిరోజూ సుమారు 70-80 కి.మీ దూరం ప్రయాణిస్తున్నారు. సాయంత్రం కాగానే రాత్రి విశ్రాంతి కోసం ఒక సురక్షితమైన స్థలాన్ని ఎంచుకొని టెంట్ వేసుకుంటారు. రహదారి పక్కన ఉండే హోటళ్లు, ఢాబాల్లో భోజనం చేసి, మళ్లీ సూర్యోదయంతోనే తమ గమ్యం వైపు పయనమవుతారు.
ఇదే మొదటిసారి కాదు!
ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర గురించి విపిన్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. తనకు ఇలాంటి సాహస, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు కొత్తేమీ కాదని అన్నారు. తాను గతంలో కేదార్నాథ్ ధామ్తోపాటు కరౌలిలోనీ ప్రసిద్ధ కైలాదేవి ఆలయానికి కూడా స్కేటింగ్ చేస్తూనే వెళ్లానని చెప్పారు. ఈ కఠిన ప్రయాణాల ద్వారా పొందిన అనుభవం, ఆత్మవిశ్వాసం, అచంచలమైన భక్తే ఈ సవాలుతో కూడిన యాత్రను మళ్లీ చేపట్టేలా తనకు స్ఫూర్తినిచ్చాయని అన్నారు. మార్గాలు ఎంత కఠినంగా ఉన్నా, అలసట వచ్చినా, దూరం ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నా, బాబా శ్యామ్, గోమాతపై తమకు ఉన్న నమ్మకమే ప్రతి అడ్డంకిని అధిగమించే శక్తిని ఇస్తోందని ఆ యువకులు గర్వంగా చెబుతున్నారు.
విపిన్తో కలిసి మొదటిసారిగా ఈ సుదీర్ఘ ఆధ్యాత్మిక యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టిన నరేశ్, మనీశ్ కూడా తమ అనుభవాలను చెప్పారు. మొదట్లో ఈ ప్రయాణం చాలా సవాలుగా అనిపించిందని, తీవ్రమైన కాళ్ల నొప్పులు, అలసటతోపాటు, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు అడ్డంకులు సృష్టించినప్పటికీ బాబాశ్యామ్పై ఉన్న నమ్మకమే తమను ముందుకు నడిపించిందని వారు చెప్పారు. అలాగే దారిపొడవునా ప్రజల నుంచి లభించిన ప్రేమ, వారు ఇచ్చే ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం తమ అలసటను క్షణాల్లో మాయం చేశాయని వారు చెప్పారు.
సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్
ఈ ముగ్గురు యువకులు చేపట్టిన స్కేటింగ్ ప్రయాణం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కాలినడకన, వాహనాలపై కాకుండా, సరికొత్తగా స్కేటింగ్ చేస్తూ సాగుతున్న వారి ప్రయాణంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఆ ముగ్గురు యువకులు ఎక్కడికి చేరుకున్నా, ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిసేపు ట్రాఫిక్ నిలిచిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది. ప్రజలను కూడా వారిని ఉత్సాహపరుస్తూ, వారి ప్రయత్నాన్ని ఎంతగానో ప్రశంసిస్తుండడం గమనార్హం.
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