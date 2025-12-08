ETV Bharat / bharat

సామాన్యుల ఎయిర్‌లైన్‌ 'ఇండిగో'కు గడ్డుకాలం- రెండు కంపెనీల గుత్తాధిపత్యమే ప్రధాన సవాల్?

భారత విమానయాన మార్కెట్‌‌పై రెండు కంపెనీల గుత్తాధిపత్యం- ఎక్కువ విమానయాన సంస్థలుంటే ఈ పరిస్థితి రాదంటున్న నిపుణులు

indigo flight issue reason
indigo flight issue reason (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 4:42 PM IST

భారత్‌లోని అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ 'ఇండిగో' ఇప్పుడు కష్టకాలాన్ని చూస్తోంది. గత వారం రోజుల వ్యవధిలోనే దాదాపు 2వేలకుపైగా విమాన సర్వీసులను రద్దు చేసింది. గతవారం వ్యవధిలో (ఆదివారం నాటికి) రూ.613 కోట్లు విలువైన ఫ్లైట్ టికెట్ ఛార్జీలను కస్టమర్లకు ఇండిగో రీఫండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. దీంతో అది ఏళ్ల తరబడి శ్రమించి పెంచుకున్న బ్రాండ్ ఇమేజీ మసకబారింది. అనతి కాలంలోనే వాయు వేగంతో ఎదిగిన ఇండిగోలో ఈ సంక్షోభం ఎందుకు ఏర్పడింది? దీని ప్రభావం భారత విమానయాన పరిశ్రమపై ఎంతమేరకు ఉంటుంది? మన దేశ విమానయాన మార్కెట్‌లో 92శాతం వాటా కేవలం రెండు కంపెనీల (ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా) చేతిలో ఉండటం ప్రతికూల అంశమా? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఇండిగో : ఇంతింతై వటుడింతై
భారతీయ వ్యాపారవేత్తలు రాకేశ్ గంగ్వాల్, రాహుల్ భాటియా 2006 ఆగస్టు 4న ఇండిగో విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించారు. ఇది సామాన్యుల విమానయాన కంపెనీగా పేరును సంపాదించుకుంది. తక్కువ ఛార్జీలతో, సకాలంలో రాకపోకలు సాగించే విమాన సర్వీసులను అందిస్తుందనే ఖ్యాతిని ఇండిగో గడించింది. ''స్లిప్పర్స్ ధరించిన వాళ్లనూ విమానాల్లో చూసే రోజులు రావాలి'' అని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గతంలో చాలాసార్లు చెప్పారు. ఆయన విజన్‌కు అనుగుణంగా నడిచిన భారతీయ విమానయాన సంస్థగా ఇండిగో నిలిచింది.

'ఇంతింతై వటుడింతై' అన్నట్లుగా శరవేగంగా ఎదుగుతూ 2012 డిసెంబరు నాటికి భారత విమానయాన మార్కెట్‌లో మెజారిటీ వాటాను ఇది హస్తగతం చేసుకుంది. ఇప్పటికీ మన దేశ విమానయాన మార్కెట్‌లో 65 శాతం వాటా ఇండిగో చేతిలోనే ఉంది. ఇండిగో వద్ద ఇప్పుడు 400‌కుపైగా విమానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ భాగం ఎయిర్‌బస్ ఏ320, పీఏ ఏఏ320 విమానాలే. ప్రతిరోజూ దాదాపు 2వేలకుపైగా విమాన సర్వీసుల ద్వారా ఇంచుమించు 3.80 లక్షల మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తోంది. 2024లో దాదాపు 17.4 కోట్ల మంది ప్రయాణికులు ఇండిగో విమానాల ద్వారా దేశంలోని నగరాలకు, విదేశాలకు ప్రయాణించారు. 2023తో పోలిస్తే 2024లో ఇండిగోకు ప్యాసింజర్ల తాకిడి 10 శాతం మేర పెరిగింది.

పైలట్ల పనిగంటల వ్యవహారం వల్లే సంక్షోభం
'సమయపాలన'కు ఇండిగో టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. 2011లో ఇండిగో ఇచ్చిన ఒక వీడియో యాడ్‌లో పైలట్లు, ఇతర సిబ్బంది కలిసి ఒక విషయాన్ని చెబుతారు. ''మాతో కలిసి ప్రయాణించిన ప్రతిసారీ, మీరు సకాలంలో గమ్యస్థానంలో ల్యాండ్ అవుతారని మేం నిర్ధారిస్తున్నాం'' అని అందులో వారు చెప్పుకొచ్చారు. 2025 జూలై నాటికి కూడా భారత్‌లోని 6 ప్రధాన విమానాశ్రయాల్లో ఇండిగో రాకపోకల వేళలు సగటున 91.4 శాతం మేర సకాలంలోనే జరగడం విశేషం. అయితే, గత శుక్రవారం రోజు(డిసెంబరు 5న) ఇండిగో రాకపోకల వేళలు సగటున 3.7 శాతానికి పడిపోవడం గమనార్హం.

పైలట్ల కొరత కారణంగా గత వారం రోజుల వ్యవధిలో దాదాపు 2వేల విమాన సర్వీసులను అది రద్దు చేసింది. విమానయాన సంస్థల పైలట్ల పని గంటలపై నిర్దిష్ట పరిమితులు విధిస్తూ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) జారీ చేసిన నూతన మార్గదర్శకాలను సకాలంలో అమల్లోకి తేవడంలో ఇండిగో తడబడుతోంది. దీనివల్లే గత వారం రోజులుగా విమాన సర్వీసులను పెద్దసంఖ్యలో రద్దు చేసింది. ఇండిగో విమాన సర్వీసుల రద్దు పర్వాన్ని ఆపేందుకు కేంద్ర విమానయాన శాఖ రంగంలోకి దిగి, పైలట్ల పని గంటల నిబంధన అమలులో తాత్కాలిక సడలింపును ఇచ్చింది. దీని ఫలితంగా శనివారం(డిసెంబరు 6) నుంచి ఇండిగో విమాన సర్వీసుల సంఖ్య క్రమంగా పెరగడం ఆరంభమైంది. ఇక నుంచి ప్రతిరోజు 1,650కిపైగా విమాన సర్వీసులను నడపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆదివారం ఇండిగో ప్రకటించింది. బుధవారం నాటికి తమ కార్యకలాపాలు పూర్వస్థితికి చేరుకుంటాయనే విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

ఇండిగో ఆదాయం, లాభంపై ఎఫెక్ట్?
ఇండిగో చరిత్రలో ఇది అత్యంత అత్యల్ప స్థాయిగా కనిపిస్తోందని స్వయంగా ఆ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒకరు ఓ వార్తాసంస్థతో చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఇండిగో ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభాన్ని 2022లో అమెరికాలోని 'సౌత్‌వెస్ట్ ఎయిర్‌లైన్స్' ఎదుర్కొన్న సంక్షోభంతో మార్కెట్ పరిశీలకులు పోల్చి చూస్తున్నారు. ఆ ఏడాది 'సౌత్‌వెస్ట్ ఎయిర్‌లైన్స్'కు చెందిన 16,900 విమాన సర్వీసులు రద్దవడంతో, దాదాపు 20 లక్షల మందికిపైగా ప్రయాణికులు అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. దీంతో 'సౌత్‌వెస్ట్ ఎయిర్‌లైన్స్'కు దాదాపు రూ.3,600 కోట్ల నష్టం జరిగింది. ఇప్పుడు తమ వల్ల ప్రయాణికులకు కలుగుతున్న అసౌకర్యానికి ఇండిగో పదేపదే క్షమాపణలు చెబుతోంది. కానీ కంపెనీకి జరుగుతున్న ఆర్థిక నష్టం వివరాలను వెల్లడించడం లేదు. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇండిగోకు దాదాపు రూ.81వేల కోట్ల ఆదాయం, రూ.7వేల కోట్ల లాభాలు వచ్చాయి. ఈసారి విమాన సర్వీసుల రద్దు సంక్షోభం వల్ల ఇండిగో ఆదాయం, లాభం తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

రెండు కంపెనీలదే గుత్తాధిపత్యం - ప్రధాన సవాల్ అదేనా?
భారత్‌లో గత కొన్నేళ్లలో విమానాశ్రయాల సంఖ్య పెరిగింది. విమాన సర్వీసుల సంఖ్య కూడా బాగానే పెరిగింది. కానీ విమానయాన సంస్థల సంఖ్య అంతగా పెరగలేదు. ప్రస్తుతం భారత విమానయాన మార్కెట్‌‌లోని 92శాతం వాటా కేవలం ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌‌ల చేతిలో ఉంది. అంటే 2 పెద్ద కంపెనీలే ఈ రంగాన్ని ఏలుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి భారత్‌లోని చిన్న పట్టణాలను అనుసంధానించే విమానయాన సర్వీసుల విభాగంలో ఇండిగో రారాజుగా వెలుగొందుతోంది. ప్రస్తుతం విమాన సర్వీసులు, విమానయాన సంస్థలు, విమానాల ఇంధనంపై భారీగా పన్నులు ఉన్నాయి. ఈ పన్నులను తగ్గించి, విమానయాన రంగంలో సరళీకృత విధానాలను తీసుకొస్తేనే కొత్త విమానయాన సర్వీసులు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంటుందని పరిశ్రమ నిపుణులు అంటున్నారు. వీలైనన్ని ఎక్కువ విమానయాన సంస్థలు అందుబాటులో ఉంటే, ఏదైనా ఒక కంపెనీకి చెందిన విమాన సర్వీసులు అకస్మాత్తుగా రద్దయినా విమానయాన రంగంపై పెద్దగా ప్రతికూల ప్రభావం పడదని చెబుతున్నారు. ఏదైనా ఒక కంపెనీకి చెందిన విమాన సర్వీసు రద్దయితే, వెంటనే మరొక కంపెనీకి చెందిన విమాన సర్వీసును బుక్ చేసుకునే అవకాశం సైతం ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

