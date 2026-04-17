బంగాల్ ఎన్నికల రేసులో ప్రపంచంలోనే యంగెస్ట్ 'హెడ్ మాస్టర్'- ఆ లక్ష్యంతో రాజకీయాల్లో ఎంట్రీ!
16ఏళ్లకే ప్రినిపల్గా బాబర్ అలీ- 600 మంది పేద పిల్లలకు బోధన- సమాజ సేవ కోసం రాజకీయాల్లోకి- అధికార పార్టీ నుంచే పోటీలో!
Published : April 17, 2026 at 5:05 PM IST
Worlds Youngest Headmaster Babar Ali : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో వందలాది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. కానీ ఎలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం లేని ఓ అభ్యర్థి గురించి ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. 5వ తరగతిలో ఉండగానే స్కూలును ప్రారంభించి, ప్రపంచంలోనే అతి పిన్న వయస్కుడైన ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా బాబర్ అలీ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందారు. ఆయన తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే సేవాభావాన్ని చాటుకున్నారు. తోటి విద్యార్థులు స్కూలు నుంచి తిరిగొచ్చాక ఆటలాడుతుండగా, ఆ యువతేజం మాత్రం చెట్టు కింద కూర్చొని విద్యకు నోచుకోని పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పారు.
బాబర్ అలీ స్ఫూర్తిదాయక జీవిత చరిత్రను మన దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలతో పాటు ఐరోపాలోని లగ్జంబర్గ్ వంటి దేశాల పాఠశాల పాఠ్యాంశాల్లో చేర్చారు. ఇంతటి ఘన నేపథ్యాన్ని కలిగిన ఆయన జీవిత ప్రస్థానంలోని స్ఫూర్తిదాయక ఘట్టాలు ఏమిటి ? విద్యారంగానికి చెందిన బాబర్, ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి ఎందుకు ఎంటరయ్యారు ? ఆయన లక్ష్యమేంటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
5వ తరగతిలో ఉండగానే స్కూలు ప్రారంభం
బాబర్ అలీ బంగాల్ రాష్ట్రం ముర్షిదాబాద్ జిల్లా భాప్తా గ్రామంలోని ఒక దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి మొహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జనపనార వ్యాపారి. తల్లి బానువారా బీబీ గృహిణి. బాబర్ అలీ తమ పక్క ఊరిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకునే వారు. స్కూలు నుంచి తిరిగొచ్చాక పిల్లలంతా ఆటపాటల్లో మునిగిపోతారు. కానీ బాబర్ అలా చేయలేదు. తన ఊరిలో ప్రభుత్వ స్కూలు లేకపోవడంతో, ప్రాథమిక విద్యకు నోచుకోని పేద కుటుంబాల పిల్లల గురించి ఆయన బాధపడేవారు. వారికి ప్రతిరోజు సాయంత్రం తమ ఇంటి పెరట్లోని చెట్టు కింద ఉచితంగా ట్యూషన్ చెప్పేవారు.
ఈ విషయంలో బాబర్ను తల్లిదండ్రులూ ప్రోత్సహించేవారు. బాబర్ ట్యూషన్కు మొదటి విద్యార్థిని మరెవరో కాదు, ఆయన సోదరి అమినా ఖాతూన్. తన సోదరికి ట్యూషన్ చెప్పడం మొదలుపెట్టి, పరిసర ప్రాంతాల పేద పిల్లలనూ అందులో చేర్చుకున్నారు బాబర్. ఈ విధంగా 2002 సంవత్సరంలో తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే తన పాఠశాల ఆనంద శిక్షా నికేతన్ను ఆయన ప్రారంభించారు. అప్పటికి బాబర్ 5వ తరగతిలో ఉన్నారు. 8 మంది విద్యార్థులతో చిన్నగా మొదలైన ఈ స్కూలులో ప్రస్తుతం 600 మందికిపైగా చదువుకుంటున్నారు.
తొలి పాఠ్యపుస్తకాల సెట్ : హృదయవిదారక నిదర్శనం
తన స్కూలు (ఆనంద శిక్షా నికేతన్)లోని పేద విద్యార్థుల కోసం స్వయంగా బాబర్ అలీయే పాత పాఠ్యపుస్తకాలను సేకరించేవారు. నిధుల కొరత కారణంగా, విరిగిన సుద్ద ముక్కలతోనే పాఠాలు బోధించాల్సి వచ్చింది. ఈవిధంగా చాలా సవాళ్ల నడుమ ఆనంద శిక్షా నికేతన్ తొలి నాళ్లు గడిచాయి. బాబర్ అలుపెరగని పోరాటానికి ఒక హృదయవిదారకమైన నిదర్శనం ఏమిటంటే, ఆయన ఒకసారి తన విద్యార్థుల ఇళ్ల నుంచి బియ్యం సేకరించారు. అనంతరం ఆ బియ్యాన్ని అమ్మేసి రూ.20 తీసుకున్నారు.
ఆ డబ్బులతో తమ స్కూలు కోసం మొట్టమొదటి పాఠ్యపుస్తకాల సెట్ను కొన్నారు. తదుపరి కాలంలో బాబర్కు స్థానిక రామకృష్ణ మిషన్ నుంచి కూడా మద్దతు లభించింది. 2009లో కేవలం 16 ఏళ్ల వయసులో ఆయనకు ప్రపంచంలోనే అతి పిన్న వయస్కుడైన ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా గుర్తింపు లభించింది. ఇప్పుడు ఈయన జీవిత కథే ఒక అధ్యయన విషయంగా మారింది. బాబర్ అలీ జీవిత చరిత్రను ఎన్సీఈఆర్టీ, కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఇంగ్లిష్ మీడియం పాఠశాలల్లో బోధిస్తున్నారు.
ఎన్నికల బరిలో బాబర్
బాబర్ అలీ వయసు 33 ఏళ్లు. ఇప్పటిదాకా విద్యారంగంలో సత్తా చాటుకున్న ఆయన, ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. మార్చి 17న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) పార్టీలో బాబర్ చేరిన వెంటనే, ఆయనను ముర్షిదాబాద్ జిల్లా జలంగి అసెంబ్లీ స్థానం అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. ఈ పరిణామం రాజకీయ వర్గాల్లో సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ప్రస్తుతం ఆయన ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్నారు. తన అజెండా ఏమిటో ప్రజలకు బాబర్ వివరిస్తున్నారు.
రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది అందుకే!
'నేను ప్రజలకు పెద్ద స్థాయిలో సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. కేవలం సామాజిక సేవా రంగానికే పరిమితమైతే ఆ పనిని చేయలేను. అందుకే రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాను. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాను. టీఎంసీ పార్టీ లాంటి శక్తిమంతమైన వేదిక నుంచి నాకు అభ్యర్థిగా అవకాశం లభించింది. రాజకీయాల ద్వారా విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపర్చడమే నా ప్రధాన లక్ష్యం. విద్యావేత్తగా నాకున్న పేరు, యువత, మహిళల్లో ఉన్న సానుకూలత ఈ ఎన్నికల్లో కలిసొస్తాయని అనుకుంటున్నాను. రాజకీయాలతో పాటు నా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలనూ కొనసాగిస్తాను' అని బాబర్ అలీ తెలిపారు.
ఆ 3 అంశాలపై నా ఫోకస్
'జలంగి అసెంబ్లీ స్థానం అనేది ఒక సరిహద్దు ప్రాంతం. నా మొదటి ఫోకస్ ఇక్కడి ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను మెరుగుపర్చడంపై ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలో ఆస్పత్రులు ఉన్నప్పటికీ, అందించే సేవల నాణ్యతను మరింత బలోపేతం చేయాలి. నా రెండో ప్రాధాన్య అంశం విద్యాపరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో మెరుగైన సౌకర్యాలను కల్పించి ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని పెంపొందించాలి. నా మూడో ప్రాధాన్య అంశం నైపుణ్య ఆధారిత విద్య. ఒక ఐటీఐ కళాశాలను స్థాపించడం ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి. వీటితో పాటు రహదారుల అభివృద్ధి, తాగునీటి లభ్యత,పౌర సౌకర్యాలను విస్తరించడం వంటివన్నీ చేయాలి. ఏకకాలంలో అన్ని రంగాలపై ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే అసెంబ్లీ స్థానం వికాసాన్ని సాధిస్తుంది'అని బాబర్ అలీ పేర్కొన్నారు.
విద్యా వసతులను అందుబాటులోకి తేవాలి
'బంగాల్ రాష్ట్ర విద్యాశాఖలో అవినీతి జరిగిందనే ఆరోపణలు వచ్చిన మాట నిజమే. అయితే ఆ ఆరోపణల్లో నిజమెంత ఉందనే విషయం నిగ్గుతేలాలి. దర్యాప్తు ద్వారా ఆ ఆరోపణలు నిరూపితం కావాలి. ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే అయితే విద్యార్థులు, యువతకు సరైన విద్యా వసతులను అందుబాటులోకి తేవాలి అనేది నా ప్రధాన లక్ష్యం. వారి కోసం పారదర్శకమైన, సమానమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటున్నాను' అని బాబర్ అలీ చెప్పారు.