తొమ్మిదేళ్ల క్రితమే బీజేపీలోకి- ఇప్పుడు ఏకంగా తొలి సీఎం- సమ్రాట్ చౌధరీనే అధిష్ఠానం ఎంపిక చేయడానికి కారణాలేంటి?

2017లోనే కమలదళంలో చేరిన సమ్రాట్- అనతికాలంలోనే సీఎం పదవిని అందుకున్న వైనం- ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం లేకున్నా అగ్రనేతల ఫేవరేట్ ఆయనే- సామాజిక సమీకరణాలు, సమయస్ఫూర్తి, దూకుడు రాజకీయాలతో గుర్తింపు

Published : April 15, 2026 at 12:33 PM IST

7 Min Read
Why Samrat Chaudhary Selected As CM : బిహార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బుధవారం ఉదయం ప్రమాణం చేసిన 57 ఏళ్ల సమ్రాట్ చౌధరీ గురించే ఇప్పుడు అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. బిహార్ రాష్ట్ర చరిత్రలో ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన తొలి బీజేపీ నేతగా ఆయన అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) నేపథ్యం లేకుండా తొమ్మిదేళ్ల క్రితమే కమలదళంలో చేరిన ఆయనకు ఏకంగా సీఎం అయ్యే అవకాశాన్ని బీజేపీ అగ్రనేతలు కల్పించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం కలిగిన సీనియర్లను పక్కకు పెట్టి మరీ సమ్రాట్ చౌధరీనే ఎందుకు సీఎం చేశారు ? బీజేపీ పెద్దల మనసును ఆయన ఎలా గెల్చుకున్నారు ? కుటుంబ నేపథ్యం, సామాజిక సమీకరణాలు కలిసొచ్చాయా ? ఆర్‌జేడీ నుంచి బీజేపీ దాకా సమ్రాట్ మూడు దశాబ్దాల రాజకీయ ప్రస్థానంలోని కీలక ఘట్టాలేమిటి ? సీఎం సమ్రాట్‌పై ఉన్న ఆరోపణలు ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

1999లోనే మంత్రి పదవి- వెంటనే తొలగింపు
సమ్రాట్ చౌధరీ తన రాజకీయ జీవితాన్ని 1990లో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్‌కు చెందిన రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (RJD) పార్టీతో ప్రారంభించారు. ఆర్‌జేడీలో సాధారణ కార్యకర్తగా ఆయన ప్రస్థానం మొదలైంది. సుమారు 24 ఏళ్ల పాటు (1990 - 2014) ఆ పార్టీలోనే వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు. రబ్రీ దేవి మంత్రివర్గంలో 1999 మే 19న అతిపిన్న వయస్సులోనే వ్యవసాయ మంత్రిగా సమ్రాట్ చౌధరీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే, ఆ సమయంలో ఆయనకు ఉండాల్సిన కనీస వయస్సు లేదనే కారణంతో మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించారు. ఈవిధంగా తొలిసారి రాష్ట్ర మంత్రి పదవిని చేపట్టిన సమయంలో చేదు అనుభవాన్ని ఆయన ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఇక 2000, 2010 సంవత్సరాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్‌జేడీ అభ్యర్థిగా ఖగారియా జిల్లాలోని పర్బత్తా నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. 2010లో బిహార్ అసెంబ్లీలో ఆర్‌జేడీ తరఫున ప్రతిపక్ష చీఫ్ విప్‌గా సమ్రాట్ నియమితులయ్యారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వంపై ఘాటైన విమర్శలు చేస్తూ పార్టీ గళాన్ని వినిపించారు.

ఆర్‌జేడీపై సమ్రాట్ తిరుగుబాటు
2014లో ఆర్‌జేడీలోని 13 మంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి సమ్రాట్ చౌధరీ తిరుగుబాటు చేశారు. ఆ పార్టీని వీడి నీతీశ్ కుమార్‌కు చెందిన జేడీయూలో చేరారు. ఈ తిరుగుబాటుకు ప్రధాన కారణం లోక్‌సభ ఎన్నికల సీట్ల సర్దుబాటు అంశం. 2014 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఖగారియా నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలని సమ్రాట్ ఆశించారు. అయితే, ఆర్‌జేడీ ఆ సీటును కూటమిలో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేటాయించింది. దీంతో ఆర్‌జేడీ క్రమంగా కాంగ్రెస్‌కు బీ టీమ్‌గా మారిపోతోందని, సొంత నేతల ప్రయోజనాలను పక్కన పెడుతోందని ఆయన విమర్శించారు. ఆ సమయానికి బిహార్‌లో మైనారిటీలో ఉన్న నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వం సమ్రాట్ చౌధరీ తీసుకొచ్చిన 13 మంది ఆర్‌జేడీ ఎమ్మెల్యేల మద్దతును ఉపయోగించుకుంది.

మంత్రి పదవి ఇవ్వని నీతీశ్ : జేడీయూలో ఒకేఒక్క ఛాన్స్
2014 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో బిహార్‌లోనూ మోదీ హవా వీచింది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 40 లోక్‌సభ స్థానాలకుగానూ కేవలం 2 స్థానాల్లోనే జేడీయూ గెలిచింది. ఈ ఓటమికి బాధ్యత వహిస్తూ సీఎం పదవికి నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేశారు. జితన్ రామ్ మాంఝీని ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపిక చేశారు. ఈ టైంలో మాంఝీ ప్రభుత్వంలో పట్టణాభివృద్ధి, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రిగా సమ్రాట్‌ చౌధరీకి అవకాశం లభించింది. సీఎం మాంఝీ ద్వారా తాను పరోక్షంగా పాలనను నియంత్రించొచ్చని నీతీశ్ కుమార్ భావించారు. కానీ మాంఝీ క్రమంగా స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ప్రారంభించారు.

నీతీశ్ సన్నిహితులైన అధికారులను బదిలీ చేయడం, పార్టీ నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా కొన్ని ప్రకటనలు చేయడం ద్వారా జేడీయూ నాయకత్వానికి సవాలుగా మారారు. మాంఝీ వ్యవహారశైలిపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన జేడీయూ నాయకత్వం, ఆయనను రాజీనామా చేయాలని కోరింది. దానికి మాంఝీ నిరాకరించడంతో, 2015 ఫిబ్రవరిలో జేడీయూ నుంచి బహిష్కరించారు. నీతీశ్ మళ్లీ 2015 ఫిబ్రవరి 22న బిహార్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అనంతరం సమ్రాట్ చౌధరీ జేడీయూలో ఉన్నన్ని నాళ్లు(2017 వరకు), నీతీశ్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఛాన్స్ లభించలేదు.

సామాజిక సమీకరణం: బీజేపీలో శరవేగంగా పదవులు
ఈ నేపథ్యంలో 2017లో బీజేపీలో సమ్రాట్ చౌధరీ చేరారు. సమ్రాట్ చౌధరీ బిహార్‌లోని కీలకమైన కుష్వాహా (ఓబీసీ) సామాజిక వర్గానికి చెందిన బలమైన నేత. రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రధాన లక్ష్యం కూడా ఓబీసీ ఓటర్లే. బిహార్‌లోని మొత్తం ఓటర్లలో 27.12 శాతం (3.55 కోట్ల మంది) ఓబీసీ ఓటర్లే ఉంటారు. కుష్వాహా వర్గం ఓబీసీ నేత కావడంతో సమ్రాట్‌కు కమలదళంలో వడివడిగా కీలక పదవులు లభించాయి. నీతీశ్ కుమార్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక శక్తివంతమైన ఓబీసీ నేత కోసం వెతుకుతున్న బీజేపీ హైకమాండ్‌కు సమ్రాటే సరైన ఎంపికగా కనిపించారు. దీంతో

2018లో బిహార్ బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా ఆయన నియమితులు అయ్యారు. 2020లో బిహార్ శాసనమండలి సభ్యుడిగా ఎన్నికై, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఓబీసీలను ఆకట్టుకోవడానికే 2022లో శాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నేతగా సమ్రాట్‌ను బీజేపీ ఎంపిక చేసింది. ఇక 2023లో బిహార్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగానూ ఆయన్ను నియమించింది. 2024 జనవరిలో బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా సమ్రాట్‌‌ను చేసింది.

అగ్రనేతల మనసులు గెల్చిన సమ్రాట్
అంతకుముందు నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రులుగా సమ్రాట్ చౌధరీ, విజయ్ కుమార్ సిన్హా వ్యవహరించారు. విజయ్ కుమార్ సిన్హాకు స్పష్టమైన ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం ఉంది. సమ్రాట్‌కు ఆ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేదు. అయినా అనతి కాలంలోనే బీజేపీ అగ్రనేతల మనసులను గెలుచుకోవడంలో ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు. దూకుడుతో కూడిన రాజకీయ శైలి, సామాజిక సమీకరణాల (ఓబీసీ) వల్ల పార్టీలో స్పీడుగా కీలక స్థానానికి ఎదిగారు.

నీతీశ్ కుమార్ గతంలో ఎన్‌డీఏ కూటమి నుంచి విడిపోయినప్పుడు, ఆయనను గద్దె దించే వరకు తలపాగా తీయనని సమ్రాట్ చేసిన ప్రతిజ్ఞ అగ్రనేతలను ఆకట్టుకుంది. 2023లో బిహార్ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టాక, పార్టీ కేడర్‌లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఆయన చూపిన చొరవను ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా వంటి నేతలు అభినందించారు.నీతీశ్ మళ్లీ ఎన్‌డీఏ కూటమిలోకి వచ్చినప్పుడు, ఆయనతో సమన్వయం చేసుకుంటూనే బీజేపీ ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో సమ్రాట్ చౌధరీ పరిణతిని ప్రదర్శించారు. ఈ విధంగా సమతుల్యతతో ఆయన ముందుకు సాగిన తీరు, ఆయనపై పార్టీ అగ్రనేతలకు మరింత నమ్మకాన్ని కలిగించింది.

2025 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 89 సీట్లతో బీజేపీ ఏకైక పెద్ద పార్టీగా అవతరించడంలో సమ్రాటే కీలక పాత్ర పోషించారు. క్షేత్రస్థాయిలో బీజేపీని బలోపేతం చేయడంలో, సరైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయడంలో, ఓట్ల బదిలీ కోసం జేడీయూను సమన్వయం చేసుకోవడంలో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్లే ఈ భారీ విజయం కమలదళం ఖాతాలో చేరింది. ఈ కారణాల వల్లే ఇతర సీనియర్లు ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ హైకమాండ్ బిహార్‌ను నడిపించే బాధ్యతను సమ్రాట్ చౌధరీకే అప్పగించింది.

దన్నుగా నిలిచిన కుటుంబ నేపథ్యం
సమ్రాట్ చౌధరీ రాజకీయ ఎదుగుదలలో ఆయన కుటుంబం పోషించిన పాత్ర చాలా కీలకమైంది. సమ్రాట్ ఒక బలమైన రాజకీయ వారసత్వం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. సమ్రాట్ తండ్రి శకుని చౌధరీ బిహార్ రాజకీయాల్లో దిగ్గజ నాయకుడు. ఆయన 7 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఒకసారి ఎంపీగా పనిచేశారు. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్(ఆర్‌జేడీ అధినేత), నీతీశ్ కుమార్ (జేడీయూ అధినేత) ఇద్దరితోనూ సన్నిహితంగా పనిచేసిన అనుభవం శకుని చౌధరీకి ఉంది. తన తండ్రి శకుని చౌధరీ వారసత్వంతోనే సమ్రాట్ చౌధరీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆయనకు ప్రారంభంలోనే(1999లో) మంత్రి పదవి దక్కడానికి ప్రధాన కారణం తండ్రి పలుకుబడే.

ఇక సమ్రాట్ తల్లి పార్వతీ దేవి కూడా రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉండేవారు. తారాపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆమె ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. సమ్రాట్ కుటుంబానికి బలమైన ఆర్థిక వనరులు ఉన్నాయి. తాజా అఫిడవిట్ల ప్రకారం, ఆయన కుటుంబం దాదాపు రూ.11.3 కోట్లు విలువైన ఆస్తులను కలిగి ఉంది. కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రాజకీయ అనుభవం, సామాజిక గుర్తింపు, పార్టీల అధినేతలతో ఉన్న పరిచయాలు సమ్రాట్ చౌధరీకి రాజకీయాల్లో అంచెలంచెలుగా ఎదగడానికి బలమైన పునాదిని వేశాయి.

సమ్రాట్ చౌధరీ వ్యక్తిగత - కుటుంబ వివరాలు

  • పుట్టిన తేదీ: 1968 నవంబర్ 16
  • జన్మస్థలం: లఖంపూర్ గ్రామం, తారాపూర్ బ్లాక్, ముంగేర్ జిల్లా, బిహార్
  • సమ్రాట్ చౌధరీ అసలు పేరు రాకేశ్ కుమార్. కానీ ఆయన రాజకీయాల్లో సమ్రాట్ చౌధరీగానే సుపరిచితులు.
  • తల్లిదండ్రులు :పార్వతి దేవి, శకుని చౌధరీ
  • సోదర సోదరీమణులు: సమ్రాట్‌కు మొత్తం నలుగురు తోబుట్టువులు ఉన్నారు.
  • సమ్రాట్ సోదరుడు రోహిత్ చౌధరీ 2021లో జేడీయూలో చేరారు.
  • సమ్రాట్ భార్య మమతా కుమారి న్యాయవాది.
  • సమ్రాట్ చౌధరీకి ఇద్దరు పిల్లలు. కుమారుడి పేరు ప్రణయ్ చౌధరీ, కుమార్తె పేరు చారు ప్రియ.

సీఎం సమ్రాట్‌పై ఆరోపణలు

  • బిహార్‌ ముఖ్యమంత్రి సమ్రాట్ చౌధరీపై రాజకీయ ప్రత్యర్థులు పలు కీలక ఆరోపణలు చేశారు. అయితే, వీటిలో ఏ ఒక్కటి కూడా కోర్టులో నిరూపితం కాలేదు.
  • విద్యార్హతల వివాదం : సమ్రాట్ సమర్పించిన విద్యార్హతలు నకిలీవని విపక్షాలు తరచూ ఆరోపిస్తుంటాయి. ఆయన కాలిఫోర్నియా పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టరేట్ (D.Litt) పొందినట్లు అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే అటువంటి యూనివర్సిటీయే ఉనికిలో లేదని జేడీయూ నేతలు, జన్ సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిశోర్ గతంలో ఆరోపించారు.
  • 10వ తరగతి సర్టిఫికెట్: సమ్రాట్ 10వ తరగతి పాస్ కాకుండానే ఉన్నత డిగ్రీలు ఎలా పొందారని ప్రశాంత్ కిశోర్ గతంలో ప్రశ్నించారు.
  • భాషా కోర్సు: తమిళ భాషే రాని సమ్రాట్ చౌధరీ, తమిళ మాధ్యమంలో నిర్వహించే ఒక కోర్సును పూర్తి చేసినట్లు చూపడంపైనా విమర్శలు వచ్చాయి.
  • తారాపుర్ ఊచకోత కేసు (1995): 1995లో జరిగిన ఆరుగురి హత్య కేసులో సమ్రాట్ నిందితుడిగా ఉన్నారని, అప్పట్లో తాను మైనర్ (చిన్నవాడిని) అని తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించి శిక్ష నుంచి తప్పించుకున్నారని ప్రశాంత్ కిశోర్ ఆరోపించారు.
  • పేరు మార్పు: సమ్రాట్ తన అఫిడవిట్లలో రాకేశ్ కుమార్, రాకేశ్ కుమార్ మౌర్య వంటి విభిన్న పేర్లను వాడుతున్నారనే విమర్శలు వచ్చాయి. 2026 ఏప్రిల్ నాటికి, ఈ ఆరోపణలు రాజకీయ చర్చలకే పరిమితమయ్యాయి తప్ప, ఆయన పదవికి ఎటువంటి చట్టపరమైన అడ్డంకులు ఏర్పడలేదు.

