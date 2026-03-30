నీతీశ్ కుమార్​​ తప్పుకుంటే- బిహార్​ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?

ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసిన సీఎం నీతీశ్ కుమార్​- త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి పీఠం వదులుకునే ఛాన్స్​- మరి తదుపరి సీఎం అయ్యేది ఎవరు?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 8:25 PM IST

Who Is Bihar Next CM : బిహార్‌ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రెండు దశాబ్దాలుగా అధికార పీఠంలో కూర్చున్న జేడీయూ అధినేత నీతీశ్‌కుమార్‌ తన శాసనమండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. ఈ రాజీనామాతో నీతీశ్‌కుమార్‌ తన సీఎం పదవి నుంచి తప్పుకునేందుకు కౌంట్‌డౌన్‌ ప్రారంభమైంది. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి 4 నెలలు కాకముందే ఆయన సీఎం పదవి నుంచి తప్పుకోవడంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

చట్టసభల్లో సభ్యత్వం లేకపోయినా రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం 6 నెలల పాటు సీఎంగా కొనసాగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ నీతీశ్‌ అంతకాలం ఆ పదవిలో ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆయన రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. ఒకవేళ 6నెలల్లోపే నీతీశ్‌కుమార్‌ తన సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తే ఆయన స్థానంలో తర్వాతి ముఖ్యమంత్రి ఎవరూ అనేది ప్రస్తుతం బిహార్‌ రాజకీయాల్లో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది.

అయితే, ఏప్రిల్ 14 తర్వాతే బిహార్‌లో అధికార మార్పిడి జరిగే అవకాశం ఉందని ఎన్​డీఏ వర్గాలు వెల్లడించాయి. దశాబ్దాలుగా అధికార కూటమిలో ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రి పీఠం దక్కించుకోలేకపోయిన బీజేపీకి ఇప్పుడు సొంత సీఎంను నియమించుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తదుపరి సీఎం రేసులో ప్రస్తుత డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. జనాభా పరంగా బలంగా ఉన్న ఓబీసీ వర్గానికి చెందిన చౌదరికి పగ్గాలు అప్పగిస్తే ఆ వర్గం ఓట్లను శాశ్వతంగా పార్టీ వైపు తిప్పుకోవచ్చని బీజేపీ భావిస్తోంది. అయితే, ఆర్​జేడీ, జేడీయూలో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన చౌదరి, ఆర్​ఎస్​ఎస్​ వర్గానికి కొంత అభ్యంతరకరంగా మారవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా సన్నిహితుడు నిత్యానంద్ రాయ్ పేరు కూడా సీఎం రేసులో ఉంది. కానీ, రాజస్థాన్, దిల్లీ తరహాలోనే అంచనాలకు అందకుండా కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరనేది బీజేపీ అధిష్ఠానమే నిర్ణయిస్తుందని పార్టీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

బిహార్‌లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మంత్రివర్గంలో తమకు న్యాయమైన వాటా దక్కాల్సిందేనని జేడీయూ వర్గాలు పట్టుబడుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో బీజేపీ కంటే జేడీయూకి కేవలం 4 సీట్లు మాత్రమే తక్కువ ఉండటంతో వారు గట్టిగానే బేరసారాలు ఆడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన నీతీష్ కుమార్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్‌ను ఏకంగా 'డిప్యూటీ సీఎం' కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాలని జేడీయూ యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ రాజకీయా పరిణామాల మధ్య బిహార్‌ నూతన సీఎం ఎవరనేది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది.

నీతీశ్​ను బీజేపీ మోసం చేసింది!
మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ పదవికి బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయడంపై ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ బిహార్ ప్రజలను, నీతీశ్ కుమార్‌ను మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో నీతీశ్ కుమార్‌ను మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ శిందేతో పోల్చారు. "ఎన్నికల తర్వాత నీతీశ్ కుమార్ బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగరని మేము మొదటి నుంచీ చెబుతూనే ఉన్నాం. మహారాష్ట్రలోలాగే (ఏక్‌నాథ్ శిందే సీఎం పదవీ కాలాన్ని ఉద్దేశించి) కొద్ది కాలం పాటు ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశ్‌ను కొనసాగనిచ్చారు. ఇప్పుడు నీతీశ్‌ను సీఎం పదవి నుంచి బీజేపీ తొలగిస్తోంది. నీతీశ్ కుమార్‌ను, బిహార్ ప్రజానీకాన్ని బీజేపీ మోసం చేసింది. కమలం పార్టీ మాటలకు, చేతలకు మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంది" అని తేజస్వీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ జేడీయూలో చేరడాన్ని తేజస్వీ యాదవ్ స్వాగతించారు. అయితే పార్టీని నడిపించే సామర్థ్యం నిశాంత్‌కు ఉందా? అనే విషయంపై సందేహాలను వ్యక్తం చేశారు.

