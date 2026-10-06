2006 KSTP కేసు ఏంటి? అసలు సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై విజిలెన్స్ విచారణకు ఎందుకు ఆదేశించారు?
మళ్లీ తెరపైకి 20 ఏళ్ల కిందటి KSTP కేసు- అప్పుడు పీడబ్ల్యూడీ కార్యదర్శిగా ఉన్న ప్రస్తుత సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై ఆరోపణలు- 2006 నాటి కేసులో ఇప్పుడు విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించిన కేరళం ప్రభుత్వం!
Published : October 6, 2026 at 8:15 PM IST
KSTP Case Keralam 2006 : ఒకవైపు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ సహా ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన కీలక వ్యవహారాల్లో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని దేశవ్యాప్తంగా ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో దాదాపు 20 ఏళ్ల కిందట జ్ఞానేశ్ కుమార్తో సంబంధం ఉన్న ఒక కేసును కేరళం ప్రభుత్వం మళ్లీ తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్ర హోం మంత్రి రమేశ్ చెన్నితల ఈ మేరకు సీఈసీపై విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించారు. దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలని స్పష్టం చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే 2006 నాటి సీఈసీ కేసు వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అప్పట్లో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కేరళం ప్రజా పనుల శాఖ (PWC- పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్) కార్యదర్శిగా ఉన్న సమయంలో కేరళం స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాజెక్టును చేపట్టగా దానికి సంబంధించిన ఆరోపణలే ఈ విజిలెన్స్ విచారణకు కారణం. అప్పట్లో ఈ ప్రాజెక్టుకు పనిచేసిన మలేసియా ఇంజినీర్ లీ సీ బీన్ ఆత్మహత్యకు దారి తీసిన పరిస్థితుల్ని కూడా అధికారులు ఇప్పుడు సమగ్రంగా పరిశీలించనున్నారు. ఈ తరుణంలో అసలు ఈ కేసు ఏంటి? అప్పట్లో విచారణ ఏమైంది? జ్ఞానేశ్ కుమార్పై ఆరోపణలు ఏంటి? ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ కేసు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చిందనేది చూద్దాం.
అసలు ఈ KSTP కేసు ఏంటి?
కేరళం రహదారులను ఆధునికీకరించడానికి వరల్డ్ బ్యాంక్ సహకారంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టే ఈ కేరళం స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఇందులో భాగంగా కేరళం రోడ్ల నాణ్యతను మరింత మెరుగుపరచడంతో పాటు రోడ్డు భద్రతను పెంపొందించడం, PWD సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం వంటివి ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగానే రాష్ట్రంలోని పలు ప్రధాన రహదారులను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించారు. అంగమాలీ నుంచి తిరువనంతపురం వరకు ఉన్న మెయిన్ సెంట్రల్ రోడ్ను (MC Road) పునర్నిర్మించడం, ఆధునికీకరించడం కూడా ఇందులో ఉంది. ఈ పనుల నిర్వహణ కోసం సుమారు రూ. 215 కోట్ల విలువైన కాంట్రాక్ట్ను PATI- BELకు ఇచ్చినట్లు తాజా రిపోర్ట్స్ పేర్కొంటున్నాయి. ఇది మలేసియాకు చెందిన PATI, కొచ్చికి చెందిన భాగీరథ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ (BEL) జాయింట్ వెంచర్. అలా రెండు సంస్థలు సంయుక్తంగా PATI- BEL పేరుతో ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైంది.
ఇంతకీ ఆ ప్రాజెక్టులో ఏం జరిగింది?
ఈ క్రమంలోనే రహదారి ప్రాజెక్టుతో సంబంధం ఉన్న లీ సీ బీన్ అనే మలేసియా ఇంజినీర్ 2006లో మలేసియాలో ఆత్మహత్మ చేసుకున్నారు. ఆయన ఈ PATI- BEL కన్సార్టియంలో చీఫ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా పనిచేశారు. ఆయన రాసినట్లుగా చెబుతున్న సూసైడ్ నోట్లో అప్పటి కేరళం పీడబ్ల్యూడీ అధికారుల పేర్లు ప్రస్తావించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అందులో అప్పటి పీడబ్ల్యూడీ కార్యదర్శిగా ఉన్న జ్ఞానేశ్ కుమార్ పేరు కూడా ఉందని పలు రిపోర్ట్స్ పేర్కొన్నాయి. ప్రాజెక్ట్ పనుల్లో ఇబ్బందులు సహా బిల్లుల క్లియరెన్స్లో జాప్యం, అధికారుల నుంచి డబ్బు డిమాండ్ చేశారన్న ఆరోపణలు కూడా అప్పట్లో వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే కేరళం హోం మంత్రి రమేశ్ చెన్నితల జ్ఞానేశ్ కుమార్పై విచారణకు ఆదేశించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. గతంలో చేసిన ఆరోపణలకు ఆధారాలు ఉన్నాయా లేదా అన్నది ఇప్పుడు విచారణలో కీలకంగా మారనుంది.
అప్పట్లో విచారణ ఏమైంది?
లీ సీ బీన్ సూసైడ్, KSTP ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో 2006లోనే విజిలెన్స్ విచారణ ప్రారంభమైంది. అదే సమయంలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ను పీడబ్ల్యూడీ విభాగం నుంచి కేంద్ర డిప్యుటేషన్పై బదిలీ చేసి పంపించారు. ఆ తర్వాత దర్యాప్తు ముందుకు సాగలేదని, మధ్యలోనే అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు కేరళం సర్కార్ 20 ఏళ్ల కిందటి PWD రికార్డులతో పాటు అప్పట్లో విజిలెన్స్ విభాగం నిర్వహించిన ప్రాథమిక విచారణకు సంబంధించిన ఫైళ్లను పరిశీలించనుంది. అసలు అప్పట్లో దర్యాప్తులో ఏం జరిగింది? ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు? బయటినుంచి ఏమైనా ఒత్తిళ్లు వచ్చాయా? అన్న అంశాలను ఇప్పుడు పరిశీలించనున్నారు. అయితే ఈటీవీ భారత్తో తాజాగా మాట్లాడిన అర్బన్ ప్లానింగ్ ఎక్స్పర్ట్, తిరువనంతపురం రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మాజీ ఎండీ అనిల్ కుమార్ పండాలా - జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ఒక ఆదర్శవంతమైన పీడబ్ల్యూడీ సెక్రటరీగా అభివర్ణించారు. గతంలో క్లిష్టమైన భూసేకరణ సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో ఆయన చూపిన చొరవ, తీసుకున్న చర్యలు ఎంతగానో సహాయపడ్డాయని చెప్పుకొచ్చారు.
అయితే ఇప్పుడు సర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు, ఇదే సమయంలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్లో సభ్యుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నట్లు కథనాలు వచ్చిన నేపథ్యంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో సర్ ప్రక్రియలో సీఈసీ ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారన్న ఆరోపణల నడుమ ఆయనపై రాజకీయ విమర్శలు కొసాగుతున్న తరుణంలోనే కేరళం ప్రభుత్వం పాత కేసును మళ్లీ తెరమీదికి తీసుకొచ్చింది.
వాయు కాలుష్యంతో వరదలను ముందే అంచనా వేయొచ్చా? IIT మద్రాస్ అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు
మోదీ, షా, సీఈసీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని హైజాక్ చేశారు- వారు చేసింది దేశద్రోహమే: రాహుల్ గాంధీ