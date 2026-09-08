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అరాచకాలను అరికట్టేందుకు అమిత్‌ షా శాఖ ఏం చేస్తోంది? : రాహుల్ గాంధీ

దిల్లీలో మణిపురి సంగీతకారుడి కొట్టిచంపిన ఘటనపై రాహుల్‌గాంధీ స్పందన- ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజలకు దిల్లీలో భద్రత ఉందా అంటూ ప్రశ్న- కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ, దిల్లీ పోలీసుల తీరుపై విమర్శలు

Rahul On Manipur Musician Death
మణిపురి సంగీతకారుడు విక్రమ్ సింగ్, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ (Delhi Police, ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 5:00 PM IST

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Rahul On Manipur Musician Death : దిల్లీలో మణిపుర్​కి చెందిన సంగీత కళాకారుడిని కొట్టి చంపిన ఘటనపై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌గాంధీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేశ రాజధానిలోనే ఇంటి బయట ఓ తండ్రిని కొట్టి చంపడం ఆందోళనకరమని పేర్కొన్నారు. పెరుగుతున్న ఈ అరాచకాలను అరికట్టడానికి అమిత్​ షా హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఏం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు. ఈ ఘటనపై వెంటనే దర్యాప్తు జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజల భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'ఇంటి బయట శబ్దం తగ్గించమని చెప్పేందుకు కిందికి వెళ్లిన ప్రముఖ మణిపురి సంగీతకారుడిని కొట్టి చంపారు. దేశ రాజధానిలో తన ఇంటి బయటే ఓ తండ్రి హత్యకు గురయ్యారు. ఇలాంటి ఘటనలు వరుసగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో దిల్లీలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఈశాన్య ప్రాంతాల కుటుంబం ఒకే ప్రశ్న అడుగుతోంది. ఇక్క మేం సురక్షితంగా ఉన్నామా? ముఖ్యంగా ఈశాన్య ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలపై జరుగుతున్న ఘటనలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ, దిల్లీ పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న అరాచకాన్ని నియంత్రించేందుకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి. త్వరిగతిన ద్యరాప్తు జరిపి, దోషులను న్యాయస్థానం ముందు నిలబెట్టాలి' అని రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు.

54 ఏళ్ల చోంగ్తామ్ విక్ర సింగ్ దిల్లీలోని కిలోక్రి గ్రామంలో కొన్నేళ్లుగా నివసిస్తున్నారు. సోమవారం తెల్లవారుజూమున ఆయన ఇంటి సమీపంలో కొందరు ధాబా, డెలవరీ సిబ్బంది మద్యం సేవిస్తూ గట్టిగా ఆరుస్తున్నారు. దీంతో సింగ్ బయటకు వచ్చి శబ్దం తగ్గించాలని కోరారు. దీంతో ఇరువురి మద్య వివాద తలెత్తింది. ఆ ఆరుగురు సిబ్బంది విక్రమ్​పై దాడి చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన విక్రమ్ సింగ్, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.

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RAHUL ON MANIPUR MUSICIAN DEATH
RAHUL ON MANIPUR MUSICIAN DEATH

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