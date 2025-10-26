'డాంకీ రూట్' అంటే ఏమిటి? తప్పుడు మార్గంలో విదేశాలకు వెళ్తే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయ్?
విదేశాలకు వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా? ఇందుకోసం డాంకీ రూట్ ఎంచుకుంటున్నారా? జర జాగ్రత్త- దొరికారో ఇక అంతే!
Published : October 26, 2025 at 10:52 PM IST
What Is Donkey Route : నేడు చాలా మంది యువతీయువకులు ఉపాధి కోసం, బాగా డబ్బు సంపాదించి విలాసవంతంగా బతకడం కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం కొందరు లీగల్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతుండగా, మరికొందరు మాత్రం షార్ట్కట్ ప్రాసెస్లో విదేశాలకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందుకోసం "డాంకీ రూట్"ను ఎంచుకుంటున్నారు. ఇంతకూ 'డాంకీ మార్గం' అంటే ఏమిటి? ఇది సురక్షితమేనా? దీని వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? అనేది ఈ ఆర్టికల్లో తెలుసుకుందాం.
డాంకీ రూట్ అంటే?
డాంకీ రూట్ అంటే ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి వీసా లేదా చట్టపరమైన పత్రాలు లేకుండా అక్రమంగా ప్రయాణించడానికి ఉపయోగించే ప్రమాదకరమైన, రహస్యమైన మార్గం. వాస్తవానికి ఈ పదం 'డంకీ' అనే పంజాబీ వాడుక భాష నుంచి వచ్చింది. దీనిని తెలుగులోకి అనువధిస్తే "గాడిద మార్గం" అవుతుంది. కానీ వాస్తవానికి దీని అర్థం "ఒక చోట నుంచి మరొక చోటుకి గెంతడం".
డంకీ రూట్ ఎంచుకున్నవారు దట్టమైన అడవులు, నదులు, ఎడారులు వంటి కఠినమైన ప్రదేశాలను దాటవలసి ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణంలో కొన్ని సార్లు ఆహారం, నీరు కూడా దొరకకపోవచ్చు. పైగా ఈ మార్గంలో వెళ్లినవారు తమ గమ్యస్థానానికి నేరుగా వెళ్లలేరు. బదులుగా అనేక దేశాల గుండా ప్రయాణించవలసి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఆయా దేశాల సరిహద్దు అధికారులకు పట్టుబడితే జైలు శిక్ష, బహిష్కరణ లాంటి కఠిన శిక్షలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, డాంకీ రూట్ అనేది ఒక అక్రమ, ప్రాణాంతకమైన మార్గం. కనుక ఇది జీవితాలను ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.
ఖర్చు కూడా ఎక్కువే!
చట్టపరమైన పద్ధతితో పోల్చితే, కొన్నిసార్లు ఈ డాంకీ రూట్ ఎక్కువ ఖరీదైనది. ఎలా అంటే విదేశాలకు అక్రమంగా పంపించడానికి ఏజెంట్లు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. అంతేకాదు మంచి జీతం ఇప్పిస్తామని అమాయకులైన ప్రజలను మోసం చేస్తారు. కొన్నిసార్లు డబ్బు కోసం బెదిరించడం, మార్గం మధ్యలోనే వదిలేయడం లాంటివి కూడా చేస్తుంటారు. కనుక ఈ డాంకీ రూట్ను ఎంచుకోకపోవడమే ఉత్తమమైన మార్గం.
మరి విదేశాలకు సురక్షితంగా వెళ్లడం ఎలా?
విదేశాలకు వెళ్లేందుకు అనేక చట్టపరమైన, సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. వర్క్ వీసా : మీకు కనుక మంచి విద్యార్హతలు, నైపుణ్యాలు, అనుభవం ఉంటే (ఉదాహరణకు ఐటీ, వైద్యం, ఇంజినీరింగ్) పనుల కోసం విదేశీ కంపెనీలకు అప్లై చేసుకోవాలి. సదరు కంపనీ కనుక మీకు జాబ్ ఆఫర్ ఇస్తే, ఆ కంపెనీ తరఫున మీకు వర్క్ వీసా లభిస్తుంది.
2. విద్యార్థి వీసా :
విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనుకునే వారికి ఇది మంచి మార్గం. ఇందుకోసం మీరు గుర్తింపు పొందిన విదేశీ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవేశం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీకు కనుక అక్కడ అడ్మిషన్ దొరికితే, స్టూడెంట్ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు చాలా దేశాలు మీ చదువు పూర్తి అయిన తరువాత పోస్ట్-స్టడీ వర్క్ వీసాను కూడా అందిస్తాయి. దీనితో మీరు అక్కడే ఉద్యోగం కూడా వెతుక్కోవచ్చు.
3. ఫ్యామిలీ స్పాన్సర్షిప్ : మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా విదేశాల్లో చట్టబద్ధమైన నివాసం కలిగి ఉంటే, వాళ్లు మిమ్మల్ని తమ దగ్గరకు తీసుకెళ్లేందుకు స్పాన్సర్ చేయవచ్చు. ఇది ఎలా పని చేస్తుందంటే? విదేశీ పౌరసత్వం లేదా పర్మినెంట్ రెసిడెంట్లు తమ జీవిత భాగస్వామిని, పిల్లలను, కొన్ని సందర్భాల్లో తమ తల్లిదండ్రులను స్పాన్సర్ చేయడానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
4. స్కిల్డ్ మైగ్రేషన్ : కెనడా, ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాలు మంచి విద్యార్హతలు, నైపుణ్యం, పని అనుభవం, భాషా నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికుల కోసం పర్మినెంట్ రెసిడెన్స్ వీసాలను అందిస్తున్నాయి. వీటిని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
5. ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా బిజినెస్ వీసా : మీ దగ్గర పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఉంటే కొన్ని దేశాలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా బిజినెస్ వీసాలను మంజూరు చేస్తాయి. ఈ వీసాల ద్వారా మీరు సదరు దేశంలో వ్యాపారం చేసి, కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత పర్మినెంట్ రెసిడెన్సీని పొందవచ్చు.
మీకు కనుకు ఇవేవీ తెలియకపోతే, వీసా కన్సల్టెంట్ల సాయం తీసుకోవడం ఉత్తమం. వీరు మీ అర్హతల ఆధారంగా వీసా వస్తుందో, లేదో తెలియజేస్తారు. అవసరమైన సాయం అందిస్తారు.
నోట్ : వీసా ఏజెంట్లను సంప్రదించేటప్పుడు, వారు చట్టబద్ధంగా రిజిస్టర్ అయినవారేనా, లేదా అనేది నిర్ధరణ చేసుకోవాలి. లేదంటే నకిలీ ఏజెంట్ల ట్రాప్లో పడి ఆర్థికంగా నష్టపోవడం ఖాయం.