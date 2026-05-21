సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్​ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'- 4రోజుల్లో బీజేపీని దాటిన ఫాలోవర్స్- అసలు దీని కథేంటి?

కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ 'ఎక్స్‌' ఖాతా నిలిపివేత- మరో కొత్త ఖాతాను క్రియేట్ చేసిన సీజేపీ అభిజీత్‌

The Cockroach Janata Party webpage and (inset) founder Abhijeet Dipke ((Screengrabs from website))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 6:23 PM IST

Cockroach Janata Party Controversy : కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ కొన్ని రోజులుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో సంచలనంగా మారింది. వ్యంగ్యం, హస్యం ప్రాతిపదికన ప్రారంభమైన ఈ ఉద్యమం సునామీ సృష్టించింది. ఏకంగా దేశంలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలను సైతం ఇది దాటేస్తోంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బీజేపీ అధికారిక ఖాతాకు ఉన్న ఫాలోవర్లను 4 రోజుల్లోనే దాటి అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. అయితే యువత మద్దతుతో దూసుకుపోతున్న ఈ పార్టీకి, ఇప్పుడు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీకి చెందిన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాను భారత్‌లో నిలిపివేశారు. కాగా, ఎక్స్ ఖాతాను నిలిపివేసిన కొన్ని గంటల్లోనే కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ మరో కొత్త ఖాతాను క్రియేట్‌ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అసలేంటీ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ? దీని వెనుక ఉన్న కథేంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

దేశంలో నెలకొన్న నిరుద్యోగం, ఎగ్జామ్ పేపర్ లీకేజీలు, రాజకీయ నేతల తీరుపై రగిలిపోతున్న యువత తమ నిరసనను సరికొత్తగా చాటుతోంది. ఇందులో భాగంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా పుట్టుకొచ్చిందే 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'. కొద్దిరోజుల క్రితం కేవలం ఒక మీమ్ పేజీలా ప్రారంభమైన ఈ పొలిటికల్‌ సెటైరికల్ మూవ్‌మెంట్, ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది. కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ 4 రోజుల్లోనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 10 మిలియన్ల ఫాలోవర్ల మార్కును దాటేసి రికార్డు సృష్టించింది. 8.7 మిలియన్‌ ఫాలోవర్లతో ఉన్న బీజేపీ అధికార ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాను ఇది దాటేసింది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 13.2 మిలియన్‌ ఫాలోవర్లతో ముందుంజలో ఉంది. కొన్ని రోజుల్లోనే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఫాలోవర్లను దాటే అవకాశం కనిపించింది. యువత తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేయడానికి సరికొత్త మీమ్-పాలిటిక్స్‌ను ఆయుధంగా మార్చుకుందని ఈ గణాంకాలే స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

ఇలాంటి తురుణంలోనే ప్రముఖ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్‌లో కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీకి గట్టి షాక్‌ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన అధికార ఎక్స్ ఖాతాను భారత్‌లో నిలిపివేశారు. ఎక్స్‌ ఖాతా నిలిపివేసే సమయానికి కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీకి దాదాపు రెండు లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఇది కేవలం ఒక తాత్కాలిక మీమ్ ట్రెండ్ మాత్రమే కాదని, దేశంలోని కోట్ల మంది యువత నిరాశకు, ఆవేదనకు అద్దం పడుతున్న డిజిటల్ విప్లవమని అభిజీత్ దిప్కే స్పష్టం చేశారు.

పార్టీ ఆవిర్భవం వెనుక ఓ ఆసక్తకరమైన కథ
ఇదిలా ఉండగా, కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ ఆవిర్భవం వెనుక ఓ ఆసక్తకరమైన కథ ఉంది. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టులో ఓ కేసు విచారణలో భాగంగా సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌, ఉద్యోగాలు లేని కొంతమంది యువకులు జర్నలిస్టులుగా, RTI కార్యకర్తలుగా మారి అందరిపై దాడులు చేస్తున్నారనే అర్థంలో యువతను బొద్దింకలు, పరాన్నజీవులతో పోల్చారని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ వ్యాఖ్యలకు నిరసనగానే ఈ కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ పుట్టుకొచ్చింది. దీని వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దిప్కే బోస్టన్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. గతంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సోషల్ మీడియా విభాగంలో పనిచేశారు. 2020 దిల్లీ ఎన్నికల్లో అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ గెలవడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. రాజ్యాంగానికి రక్షకుడిగా ఉండాల్సిన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి స్థానంలో ఉన్నవారే యువతను కించపరచడం ప్రజాస్వామ్యంలో ఆమోదయోగ్యం కాదని, అందుకే ఈ వినూత్న ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టానని అభిజీత్‌ దిప్కే తెలిపారు. తన వ్యాఖ్యలను తప్పుగా వక్రీకరించారని, సందర్భోచితంగా అర్థం చేసుకోలేదని సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ వివరణ ఇచ్చినప్పటికీ జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ ప్రారంభించిన రెండు రోజుల్లోనే కొన్ని వేల మంది ఇందులో సభ్యులుగా చేరారు. ఇతర పార్టీ నేతలు సైతం సీజేపీకి మద్దతు తెలిపారు. తాము కూడా కాక్రోచ్‌ పార్టీలో చేరతామంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. అలా ఇంటర్నెట్‌లో సరదాగా మొదలైన ఈ ఉద్యమం, యువత అసంతృప్తికి వేదికగా మారి అనధికారిక సంస్థగా రూపాంతరం చెందింది.

ఐదు సూత్రాలతో కూడిన మేనిఫెస్టో విడుదల
మరోవైపు ఈ పార్టీ తన వెబ్‌సైట్‌లో రాసుకున్న ట్యాగ్‌లైన్‌, డిమాండ్లు యువతను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. ఈ పార్టీలో చేరేందుకు కావాల్సిన అర్హతలు, మ్యానిఫెస్టో, విజన్‌ను తమ వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరిచారు. సోమరులు, నిరుద్యోగుల గొంతుక అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ ఏర్పాటైంది. ఐదు సూత్రాలతో కూడిన ఓ మేనిఫెస్టోను కూడా విడుదల చేసింది. ఇంకా ఇందులో ఏమున్నాయంటే?

  1. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులకు పదవీ విరమణ తర్వాత రాజ్యసభ పదవులు ఇవ్వడాన్ని నిషేధించాలి.
  2. ఎన్నికల్లో గెలిచి ఆ తర్వాత పార్టీలు మారే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలపై 20 ఏళ్ల పాటు నిషేధం విధించాలి.
  3. అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లను తొలగిస్తే కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్‌పై UAPA చట్టం కింద చర్యలు తీసుకోవాలి.
  4. పార్లమెంటు సభ్యుల సంఖ్యను పెంచకుండా మహిళలకు 50 రిజర్వేషన్ కల్పించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ కేబినెట్‌లోనూ 50 శాతం మహిళలకు కేటాయించాలి.
  5. అంబానీ, ఆదానీ చేతుల్లో ఉన్న అన్ని మీడియా సంస్థల లైసెన్సులు రద్దు చేయాలి. గోడి మీడియా యాంకర్ల బ్యాంకు ఖాతాలను దర్యాప్తు చేయాలి.

కాక్రోచ్‌ ఈజ్‌ బ్యాక్‌
ఇదిలా ఉండగా కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ ఎక్స్‌ ఖాతాను నిలిపివేసిన వెంటనే ఆ డిజిటల్ అవుట్‌ఫిట్ మరో కొత్త ఖాతాను రూపొందించింది. "నిన్న మా ఎక్స్‌ ఖాతాను హ్యాక్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. దాంతో ఇలాంటిది ఏదో ఉంటుందని ముందే ఊహించాం. ఇప్పుడు మేం 'కాక్రోచ్‌ ఈజ్‌ బ్యాక్‌' అనే ఎక్స్‌ ఖాతాను ప్రారంభించాం. ప్రస్తుత పరిణామాలను న్యాయపరంగా పరిష్కరించుకుంటాం" అని సీజేపీ అభిజీత్‌ అన్నారు. ఈ ఖాతాను క్రియేట్ చేసిన గంటలోపే 16వేలమందికిపైగా ఫాలో అవుతున్నారు.

