18ఏళ్ల నిండకముందే పోలీస్ జాబ్స్- ఎవరీ చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్? వారి జీతమెంత? ఉద్యోగం పర్మినెంటేనా?

ఝార్ఖండ్​లోని ఓ జిల్లాలో 14 మంది చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్- వారికి జీతం ఉంటుందా?

Published : November 12, 2025 at 9:45 PM IST

Child Constables In Jharkhand : సాధారణంగా పోలీస్ కావాలంటే ఎగ్జామ్​కు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత రాతపరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. ఆపై ఫిజికల్, మెడికల్ టెస్టులో పాసైతే మెరిట్ ఆధారంగా ఉద్యోగం వస్తుంది. అప్పుడు వారికి పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ ఇస్తారు. ఇది పోలీస్ కావాలంటే జరిగే ప్రాసెస్. అంతేకాకుండా పోలీస్ కావాలంటే వయసు కూడా ముఖ్యమే. పోలీస్ జాబ్​కు అర్హత సాధించాలంటే 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి. అంతకన్నా తక్కువ వయసులో పోలీస్ జాబ్ కొట్టడం సాధ్యం కాదు. అయితే ఝార్ఖండ్​లో పలామూ జిల్లాలో మాత్రం 18 ఏళ్ల కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న 14 మంది పోలీసు ఉద్యోగాన్ని సాధించారు. అదేంటీ అంత తక్కువ వయసులో వారికి పోలీస్ జాబ్ ఎలా వచ్చిందని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

కారుణ్య నియామకం కింద చిన్నారులకు జాబ్స్
ఏదైనా కారణం వల్ల పోలీస్ (మహిళ లేదా పురుషుడు) చనిపోయినప్పుడు వారి 12-17 ఏళ్ల మధ్య వయసు గల పిల్లలకు ఉద్యోగం ఇస్తారు. వారిని చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్ లేదా చైల్డ్ సోల్జర్స్ అని పిలుస్తారు. వీరికి ప్రభుత్వం జీతంతో పాటు, ఇతర భత్యాలను కూడా అందిస్తుంది. ఝార్ఖండ్​లోని పలామూ జిల్లాలో ఇలాంటి చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్ 14 మంది ఉన్నారు. వారిలో ఎక్కువ మంది ప్రస్తుతం చదువుకుంటున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్​లో రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు.

విధుల్లో ఉన్న పురుష లేదా మహిళ కానిస్టేబుల్ మరణిస్తే వారి పిల్లలకు కారుణ్య నియామకం కింద ఉద్యోగాన్ని ఇస్తారు. అయితే చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్​గా చిన్నారులను తీసుకునే ముందు వారి ఆరోగ్యాన్ని పరీక్షిస్తారు. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల సమ్మతిని తీసుకుంటారు. చైల్డ్ కానిస్టేబుళ్లకు వారి ప్రాథమిక జీతంలో సగం చెల్లిస్తారు. డీఏ కూడా లభిస్తుంది. చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్ తమ చదువును యథావిథిగా కొనసాగించవచ్చు. విధి నిర్వహణలో అమరుడైన లేదా దివ్యాంగులైన కానిస్టేబుల్స్ కుమారుల చైల్డ్ కానిస్టేబుళ్లుగా మారుతారు. వారి చదువు కోసం అయ్యే ఖర్చును ప్రభుత్వం భరిస్తుంది.

ఐదేళ్లలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి
చైల్డ్ రిజర్వ్డ్ పోస్టుకు నియమితులైన పిల్లలు ఐదేళ్ల లోపు రెగ్యులర్ పోస్టింగ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అప్పుడు పోలీస్ శాఖ వారి దరఖాస్తును పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత వారిని కారుణ్యం నియామకం కింద చైల్డ్ కానిస్టేబుల్​ను రెగ్యులర్ కానిస్టేబుల్​గా నియమిస్తుంది.

అధికారులు ఏమంటున్నారు?
"12-17 ఏళ్ల వయసు గల డిపెండెంట్లను చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్​గా నియమిస్తారు. వారికి బేసిక్ జీతంలో సగం, డియర్నెస్ అలవెన్స్​ను చెల్లిస్తారు. ప్రస్తుతం, పలామూ నగరంలో 14 మంది చైల్డ్ కానిస్టేబుళ్లు ఉన్నారు. వివిధ కారణాల వల్ల విధుల్లో ఉండగా మరణించినవారి పిల్లలకు చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్​గా నియమిస్తారు. ఈ చైల్డ్ కానిస్టేబుళ్ల కోసం పోలీస్ అసోసియేషన్ చొరవ తీసుకుని వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. చైల్డ్ కానిస్టేబుల్స్​కు ఉద్యోగం ఇచ్చే ముందు వారి ఆరోగ్యాన్ని పరీక్షిస్తారు. ఆ తర్వాత కుటుంబం నుంచి సమ్మతి తీసుకుంటారు" అని పలాము పోలీస్ మెన్స్ అసోసియేషన్ విక్రాంత్ దూబే తెలిపారు.

ఇళ్లలోనే ఉండి చదువుకోవచ్చు
చైల్డ్ కానిస్టేబుళ్లుగా నియమితులైన పిల్లలు వారి ఇళ్లలో నివసించడానికి అనుమతి ఉందని పలామూ పోలీస్ మెన్స్ అసోసియేషన్​కు చెందిన లాలు ఒరాన్ అన్నారు. 18 ఏళ్లు వచ్చే వరకు చిన్నారులు చదువుకోవచ్చని వెల్లడించారు. మరోవైపు చైల్డ్ కానిస్టేబుళ్లు యుక్తవయసు వచ్చిన తర్వాత ఐదేళ్లలోపు రెగ్యులర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఝార్ఖండ్ జాయింట్ సెక్రటరీ కృష్ణకుమార్ స్పష్టం చేశారు. వారు దరఖాస్తు చేసుకోకపోతే క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు గురువుతుందని పేర్కొన్నారు.

గతంలో ఓ బాలుడికి ఉద్యోగం
ఛత్తీస్​గఢ్​లోని సర్గుజాకు చెందిన నమన్​రాజ్​ వాడే అనే యూకేజీ పిల్లాడికి పోలీస్ ఉద్యోగం వచ్చింది. బాలుడి తండ్రి రాజ్​కుమార్​రాజ్‌ వాడే విధి నిర్వహణలో ఉన్న సమయంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. దీంతో ఛత్తీస్​గఢ్ పోలీస్‌ శాఖ నిబంధనల ప్రకారం కారుణ్య నియామకం కింద రాజ్​కుమార్ కుమారుడు నమన్​రాజ్‌‌ వాడేకు ఆ ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చారు. చైల్డ్ కానిస్టేబుల్​గా నమన్​రాజ్ వాడే నిలిచాడు.

