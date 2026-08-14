నేనేం చేసేశానంటూ తలబాదుకున్న జిన్నా- దేశ విభజన ఘోరకలిని చూసి పాకిస్థాన్ వ్యవస్థాపకుడు కన్నీరు!
ప్రముఖ సీనియర్ జర్నలిస్ట్, రచయిత కుల్దీప్ నాయర్ రాసిన తన ఆత్మకథ "బియాండ్ ది లైన్స్" పుస్తకంలో ఈ చారిత్రక ఉదంతాన్ని వెల్లడి
Published : August 14, 2026 at 7:52 PM IST
Jinnah on India Partition : 1947లో జరిగిన దేశ విభజన ఉపఖండాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. మతకల్లోలాలు, సామూహిక హత్యలు, లూటీల మధ్య లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ సొంత ఇళ్లను వదిలి కొత్తగా సృష్టించిన సరిహద్దుల వైపు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పారిపోవాల్సి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో విభజనకు గురైన పంజాబ్ సరిహద్దుల్లో ఇరువైపులా చెల్లాచెదురైపోతూ, అల్లాడిపోతున్న అసంఖ్యాక ప్రజల దీనస్థితిని కళ్లారా చూసిన పాకిస్థాన్ వ్యవస్థాపకుడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఆ మానవీయ విపత్తును తట్టుకోలేక ఆయన తన నుదిటిపై చేత్తో కొట్టుకుంటూ, తీవ్ర నిరాశతో "నేనేం చేసేశాను?" అని విలపించారట. ప్రముఖ సీనియర్ జర్నలిస్ట్, రచయిత కుల్దీప్ నాయర్ రాసిన తన ఆత్మకథ "బియాండ్ ది లైన్స్" పుస్తకంలో ఈ చారిత్రక ఉదంతాన్ని వివరంగా ప్రస్తావించారు.
కుల్దీప్ నాయర్ తన పుస్తకంలో రాసిన వివరాల ప్రకారం జిన్నా లాహోర్లో ఉన్న సమయంలో పాకిస్థాన్ పునరావాస శాఖ మంత్రి ఇఫ్తికార్-ఉద్-దిన్, అలాగే 'పాకిస్థాన్ టైమ్స్' పత్రిక ఎడిటర్ మజహర్ అలీ ఖాన్లు కలిసి ఆయనను ఒక 'డకోటా' విమానంలో విడిపోయిన పంజాబ్ సరిహద్దుల మీదుగా తీసుకువెళ్లారు. విమానం పైనుంచి కిందకు చూసినప్పుడు, పాకిస్థాన్లోకి భారీగా వస్తున్న, ప్రాణభయంతో అక్కడి నుంచి బయటకు పారిపోతున్న వేలాది మంది శరణార్థుల గుంపులు జిన్నాకు కనిపించాయి. ఆ దృశ్యాన్ని చూడగానే ఆయన ఒక్కసారిగా కుంగిపోయి, తలపై కొట్టుకుంటూ ఆ వేదన భరించలేక "నేనేం చేసేశాను?" అని వ్యాఖ్యానించారు.
అయితే, జిన్నా చేసిన ఈ వ్యాఖ్య బయటకు వస్తే తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేగుతుందని అక్కడున్న నేతలు భావించారు. ఈ విషయాన్ని ఎక్కడా బయటపెట్టకూడదని మంత్రి ఇఫ్తికార్, ఎడిటర్ మజహర్ అలీ ఖాన్ ఇద్దరూ ప్రమాణం చేసుకున్నారు. కానీ, మజహర్ అలీ ఖాన్ ఆ తర్వాత తన భార్య తాహిరాను నమ్మి ఈ రహస్యాన్ని ఆమెకు చెప్పారు. మజహర్ మరణించిన చాలా కాలం తర్వాత, ఆమె ఈ విషయాన్ని రచయిత కుల్దీప్ నాయర్కు స్వయంగా వెల్లడించడంతో ఈ నిజం లోకానికి తెలిసింది.
ఊహించని మానవ విపత్తు
దేశ విభజన సమయంలో ఇరువైపులా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వలస వెళ్తారని, వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారని జిన్నా మొదట్లో అస్సలు నమ్మలేదని నాయర్ వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్, ముస్లిం లీగ్ పార్టీలు రెండూ జనాభా మార్పిడి (ప్రజలు ఒక దేశం నుంచి మరో దేశానికి మారడం) ప్రతిపాదనను పూర్తిగా తిరస్కరించాయి. ముస్లింలు, ముస్లిమేతరులు ఎక్కడివారు అక్కడే సురక్షితంగా ఉండాలని ఇరు పార్టీలు పట్టుబట్టాయి. కానీ, ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మత హింస ఊహించని రీతిలో లక్షలాది మందిని సరిహద్దుల వైపు పరుగులు పెట్టించింది.
కళ్లముందే శవాల దిబ్బలు: కుల్దీప్ నాయర్ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం
ఈ భీభత్సానికి రచయిత కుల్దీప్ నాయర్ కూడా ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి. విభజన సమయంలో ఆయన తన పూర్వీకుల నివాసమైన సియాల్కోట్ (ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్లో ఉంది) నుంచి దిల్లీకి రావడానికి వాఘా సరిహద్దు వైపు ప్రయాణమయ్యారు. ఆ సమయంలో చూసిన దారుణ పరిస్థితులను ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. "రోడ్డుకు ఇరువైపులా కుప్పలుకుప్పలుగా పడి ఉన్న శవాలను నేను చూశాను. లూటీలు జరిగాయనడానికి సాక్ష్యంగా రోడ్లపై పారేసిన ఖాళీ సూట్కేసులు, బ్యాగులు దర్శనమిచ్చాయి. మేము వాఘా సరిహద్దుకు చేరుకుంటున్న కొద్దీ అక్కడ ప్రాణభయంతో కూడిన తీవ్రమైన నిశ్శబ్దం, ఆందోళన నెలకొంది" అని నాయర్ ఆనాటి భయానక వాతావరణాన్ని తన పుస్తకంలో వివరించారు.
దేశ విభజన విపత్తు స్మరణ దినోత్సవం
విమానంలో నుంచి జిన్నా చూసిన శరణార్థుల దీన గాథలు, రోడ్డుపై కుల్దీప్ నాయర్ కళ్లారా చూసిన మృతదేహాలు దేశ విభజన సృష్టించిన మహా విషాదానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యాలు. ఈ విభజన సృష్టించిన అంతులేని బాధను, ప్రాణనష్టాన్ని, సామూహిక వలసల వేదనను గుర్తుచేసుకుంటూ భారతదేశంలో ప్రతీ ఏటా ఆగస్టు 14వ తేదీని 'దేశ విభజన విపత్తు స్మరణ దినోత్సవం'గా పాటిస్తున్నారు.
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