'భారత విదేశాంగ విధానంపై అమెరికా ప్రభావం ఇంకెంత?'- కాంగ్రెస్ సూటి ప్రశ్న

భారత-వెనెజువెలా ప్రకటనకు ముందే పర్యటన వివరాలు వెల్లడించిన మార్కో రూబియో- భారత విదేశాంగ విధానపై అమెరికా ప్రభావం ఎంతంటూ జైరాం రమేశ్ ప్రశ్న

Published : May 22, 2026 at 11:30 AM IST

Congress on India Foreign Policy : వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌ భారత పర్యటనపై అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ముందుగానే ప్రకటించడం వివాదాస్పదంగా మారింది. కాంగ్రెస్‌ సీనియర్ నేత, ఎంపీ జైరాం రమేశ్​ దీనిపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. భారత విదేశాంగ విధానానికి సంబంధించిన సమాచారం అమెరికా వేదికల నుంచి బయటకు రావడం ఆందోళనకరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'2025 మే 10న సాయంత్రం 5:37 గంటలకు ఆపరేషన్ సిందూర్​ను నిలిపివేస్తున్నట్లు మొదట ప్రకటించింది కూడా రూబియోనే. ఇప్పుడు వెనెజువెలా అధ్యక్షురాలి భారత పర్యటన వివరాలను కూడా మొదట రూబియో వెల్లడించారు. భారత్​, వెనెజువెలా ఈ వార్త గురించి కనీసం సూచన కూడా ఇవ్వలేదు. ఇరు దేశాలు ధ్రువీకరించక రూబియో ప్రకటించారు. ఇది కేవలం ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘన మాత్రమే కాదు. పెద్ద దౌత్య ధోరణికి సంకేతం' అని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.

వచ్చే వారం దిల్లీలో జరగనున్న అంతర్జాతీయ బిగ్​ క్యాట్ అలయన్స్​ ప్రారంభోత్సవానికి వెనెజువెలా అధ్యక్షురాలు హాజరు కావాల్సి ఉందని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. కానీ, ఆఫ్రికాలో ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా దీనిని వాయిదా వేస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించిందని పేర్కొన్నాయి. అయితే ఈ ప్రకటన వెలువడిన సమయం, తీరుపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ, భారత విదేశాంగ విధానంలో అమెరికా పాత్ర ఎంతవరకు ఉందని ప్రశ్నించారు. భారత విదేశాంగ విధానం కోసం అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి ఇంకా ఏమి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు? అంటూ జైరాం రమేశ్ వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నించారు.

భారత్‌-అమెరికా ఇంధన భాగస్వామ్యంపై రూబియో వ్యాఖ్యలు
భారత్ పర్యటనకు ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన మార్కో రూబియో, భారత్‌తో ఇంధన భాగస్వామ్యాన్ని మరింత విస్తరించాలనే ఆసక్తి అమెరికాకు ఉందని చెప్పారు. భారత్ ఎంత ఇంధనం కొనుగోలు చేస్తే అంత అమ్మేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని అని వ్యాఖ్యానించారు. భారత్‌ ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభాన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటోందని ప్రశంసించిన ఆయన, వెనెజువెలా చమురు విషయంలో కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అదే సందర్భంలో డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ భారత పర్యటనను ప్రస్తావించారు.

మే 23 నుంచి రూబియో భారత పర్యటన
మార్కో రూబియో మే 23 నుంచి 26 వరకు కోల్‌కతా, ఆగ్రా, జై‌పుర్, దిల్లీలలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, ఆయన భారత నాయకులతో భేటీ కానున్నారు. భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియాలు సభ్యులుగా ఉన్న క్వాడ్ కూటమి దేశాల మంత్రులతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలను నిర్వహించనున్నారు. మే 26న దిల్లీ వేదికగా జరగనున్న క్వాడ్ కూటమి సమావేశానికి రూబియో, ఆస్ట్రేలియా విదేశాంగ మంత్రి పెన్నీ వాంగ్, జపాన్ విదేశాంగ మంత్రి మొటెగి తోషిమిత్సు హాజరుకానున్నారు. ఈ సదస్సుకు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ అధ్యక్షత వహించనున్నారు. ఈ ఏడాది చివర్లో జరగాల్సిన క్వాడ్ దేశాధినేతల ప్రధాన సదస్సుకు ఈ విదేశాంగ మంత్రుల భేటీ ఒక బలమైన పునాదిగా పనిచేయనుంది. ఈ సదస్సు ముగిసిన తర్వాతే దేశాధినేతల సదస్సు తేదీలపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ సదస్సు వాయిదా
డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ భారత పర్యటన, దిల్లీ జరగాల్సిన తొలి ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ (IBCA) సదస్సుతో అనుసంధానమై ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఆఫ్రికాలో ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఈ సదస్సును నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు. డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, ఉగాండాలో బుండిబుగ్యో వైరస్ కేసులు పెరుగుతున్నందున ఆఫ్రికన్ యూనియన్‌తో సంప్రదింపుల అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

