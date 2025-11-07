ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై 'హౌడీ మోదీ' స్పందనేది? : ప్రధానిపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
భారత్ - పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ చెప్పుకుంటున్నారు- ట్రంప్ మాటలు విని, రష్యా చమురును కొనడాన్ని మోదీ తగ్గించారట- 'హౌడీ మోదీ' మీ స్పందనేంటో చెప్పండి : కాంగ్రెస్
Published : November 7, 2025 at 11:01 AM IST
Congress Questions To Howdy Modi : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించింది. భారత్ - పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును భారత్ చాలావరకు తగ్గించిందని ట్రంప్ తాజాగా మరోసారి చేసిన వ్యాఖ్యలపై హస్తం పార్టీ మండిపడింది. ఈ కామెంట్స్పై 'హౌడీ మోదీ' స్పందన ఏమిటని ప్రశ్నించింది. శుక్రవారం రోజు ఈమేరకు కాంగ్రెస్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇంఛార్జి జైరాం రమేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు.
ట్రంప్ చెప్పుకోవడం ఇది 59వసారి
"భారత సైన్యం ఆపరేషన్ సిందూర్ను తానే ఆపానని మళ్లీమళ్లీ ట్రంప్ చెప్పుకుంటున్నారు. వాణిజ్యం, సుంకాల అంశాన్ని ప్రస్తావించి 24 గంటల్లోగా ఈ సైనిక ఘర్షణను ఆపానని ట్రంప్ అంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని మీడియా ఎదుట ట్రంప్ చెప్పుకోవడం ఇది 59వసారి. ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడానని ట్రంప్ అంటుంటే, ట్రంప్ను భారత పర్యటనకు రమ్మని మోదీ కోరుతున్నారు. వచ్చే సంవత్సరం ఆరంభంలోనే భారత పర్యటనకు ట్రంప్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం వ్యవహారం గురించి హౌడీ మోదీ ఏం చెప్పదలిచారు ? " అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
The TrumpTracker this morning has touched 59. He reiterates:— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 7, 2025
1. He stopped Operation Sindoor within 24 hours by using trade and tariffs as leverage
2. India has stopped buying oil from Russia largely.
3. He speaks to Prime Minister Modi -- who wants him to visit India, which… pic.twitter.com/yts3SLaGYH
సుంకాల అస్త్రంతో భారత్-పాక్ యుద్ధం ఆపాను : ట్రంప్
తాజాగా వాషింగ్టన్లోని ఓవల్ ఆఫీసులో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఆపిన 8 యుద్ధాల్లో, ఐదు నుంచి ఆరు యుద్ధాలు కేవలం సుంకాల వల్లే ఆగాయన్నారు. ఉదాహరణకు అణ్వస్త్ర దేశాలైన భారత్-పాక్ సైనిక ఘర్షణకు దిగి 8 యుద్ధ విమానాలను కూల్చుకున్నాయని తెలిపారు. తన మాట విని యుద్ధాన్ని ఆపకుంటే సుంకాలను విధిస్తానని ఆ రెండు దేశాలను హెచ్చరించినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. దీంతో భారత్-పాక్లు కలిసి యుద్ధాన్ని ఆపాయన్నారు.
ఒకవేళ సుంకాల అస్త్రమే తన చేతిలో లేకుంటే, ఆ యుద్ధాన్ని 24 గంటల్లోగా ఆపగలిగే వాడిని కాదన్నారు. సుంకాలను గొప్ప జాతీయ రక్షణ కవచంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభివర్ణించారు. భారత్తో సంప్రదింపులు సవ్యంగానే ముందుకు సాగుతున్నాయని, వచ్చే సంవత్సరం తాను భారత్లో పర్యటిస్తానని ఆయన వెల్లడించారు. తాను చెప్పింది విని, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ప్రధాని మోదీ చాలావరకు తగ్గించారని తెలిపారు. భారత్ - అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం దిశగానూ పురోగతి కనిపిస్తోందన్నారు. మోదీ తన స్నేహితుడని, తనను భారత్కు రావాలని కోరుతున్నారని ట్రంప్ చెప్పారు. మోదీ గొప్ప వ్యక్తి అని, తప్పకుండా భారత్కు వెళ్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
2026లో 'క్వాడ్' సదస్సుకు ట్రంప్ ?
అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, భారత్లతో కూడిన 'క్వాడ్' కూటమి సదస్సు 2026 సంవత్సరంలో భారత్లోని న్యూదిల్లీ వేదికగా జరగనుంది. దీని నిర్వహణ తేదీలు ఖరారు కావాల్సి ఉంది. ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ట్రంప్ భారత్కు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్తో భారత్ తడాఖా
ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 22న జమ్మూకశ్మీరులోని పహల్గాంలో పాక్ ఉగ్రవాదుల దాడిలో 22 మంది భారతీయులు చనిపోయారు. దీనికి ప్రతిగా మే 7న భారత సైన్యం 'ఆపరేషన్ సిందూర్' నిర్వహించింది. పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లలోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భీకర దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో ఎంతోమంది పాక్ ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు.
భారత వాయుసేన యుద్ధ విమానాలు పాకిస్థాన్లోకి చొరబడి విరుచుకుపడ్డాయి. భారత క్షిపణులు పాకిస్థాన్లోని వైమానిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేశాయి. ఈనేపథ్యంలో మే 10న భారత్ - పాక్లు యుద్ధాన్ని ఆపేయాలని నిర్ణయించాయి. పాక్ విన్నపం మేరకే యుద్ధాన్ని ఆపామని భారత్ అంటోంది. తాను వార్నింగ్ ఇచ్చినందు వల్లే భారత్ - పాక్లు యుద్ధాన్ని ఆపాయని ట్రంప్ చెప్పుకుంటున్నారు.
