ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేస్తారా? ప్రభుత్వ వర్గాలు ఏం అంటున్నాయ్?
ధర్మేంద్ర రాజీనామా చేయకపోతే ఉద్యమాన్ని ఉద్ధృతం చేస్తామన్న సీజేపీ- శుక్రవారం ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ
Published : July 24, 2026 at 7:40 PM IST
Govt On Dharmendra Pradhan Resignation : నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటనలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) డిమాండ్ చేస్తోంది. ఆయన్ను పదవి నుంచి తొలగించే వరకు ఉద్యమాన్ని ఆపేదేలేదని తేల్చిచెబుతోంది. శనివారంలోపు ఆయన్ను బర్తరఫ్ చేయకుంటే ఉద్యమాన్ని ఉద్ధృతం చేస్తామని ప్రకటించింది. అయితే, సీజేపీ డిమాండ్ కేంద్ర విముఖత చూపుతున్నట్లు వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఆయన్ను రాజీనామా చేసేకంటే, పేపర్ లీక్ ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం.
శుక్రవారం ప్రభుత్వం, సీజేపీకి మధ్య జరిగిన చర్చల్లో ఆందోళనకారులు వారి డిమాండ్లును కేంద్రం ముందు ఉంచారు. అయితే, వాటిలో రెండు డిమాండ్లను అంగీకరించిన ప్రభుత్వం, ధర్మేంద్ర రాజీనామా అంశంపై మాత్రం ససేమిరా అంటోందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. లీక్ ఘటనకు సంబంధించి చట్టాలను కఠినం చేసి, దోషులకు 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించేలా ముసాయిదా బిల్లును రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు కేంద్ర కేబినెట్ కూడా ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం. వీటన్నింటిని గమనిస్తే, ధర్మేంద్రను సపోర్ట్ చేస్తూనే, సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం ఆలోచిస్తున్నట్లు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. రాజీనామా చేయించడం అత్యంత తేలికైన నిర్ణయమని, కానీ అది ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందనే సంకేతాలను ఇచ్చినట్లు అవుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. ఎన్టీఏలోని లోపాలపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సమగ్ర జాబితాను సిద్ధం చేస్తోందని తెలిపాయి. పేపర్ లీకేజీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాలను ఇప్పటికే పట్టుకున్నామని, త్వరలోనే వారిపై మరిన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.