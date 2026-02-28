ETV Bharat / bharat

బంగాల్​లో ముగిసిన ఎస్ఐఆర్- జాబితా నుంచి 58లక్షలకు పైగా ఓటర్ల తొలగింపు

బంగాల్​లో తుది ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేసిన భారత ఎన్నికల సంఘం- తుది ఓటర్ల సంఖ్య 7.04 కోట్లుగా పేర్కొన్న ఈసీ

Election Commission of India
Election Commission of India (ECI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 28, 2026 at 7:41 PM IST

1 Min Read
West Bengal SIR Final List : పశ్చిమ బంగాల్​లో రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టించిన ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియ ముగిసింది. దీంతో ఈసీ శనివారం తుది ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితా ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 58,20,899 మంది ఓటర్ల పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించింది. ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియకు ముందు బంగాల్​లో మొత్తం 7.66 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం 7.04 కోట్ల ఓటర్లు ఉన్నట్లు ఈసీ పేర్కొంది. మొత్తం 58 లక్షలకుపైగా ఫారాలు అందలేదని ఈసీ అధికారులు తెలిపారు. 24 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు చనిపోయారని వెల్లడించింది. ఇతర కారణాల వల్ల మరికొంత మందిని జాబితా నుంచి తొలగించామని తెలిపారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణను పారదర్శకంగా నిర్వహించినట్లు తెలిపారు.

